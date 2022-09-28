|
|
Власти разъяснили порядок вручения повесток в военкомат
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Военкомат не может пригласить мобилизуемого явиться сообщением в мессенджере или по СМС, единственная форма оповещения – личное вручение повестки под подпись. Кроме того, раскрыт ряд причин для освобождения от частичной мобилизации.
«Есть только одна форма оповещения – личное вручение повестки под подпись», – сообщается на запущенном правительством портале «Объясняем.рф».
Из информации портала следует, что при предъявлении документов, подтверждающих плановое хирургическое лечение, комиссия может освободить от частичной мобилизации.
«Необходимо явиться в военкомат и предъявить комиссии по мобилизации документы, подтверждающие плановое хирургическое лечение. На основании в том числе и этих документов комиссия примет решение о целесообразности призыва по состоянию здоровья», – отмечено на портале.
Также подчеркивается, что ограничений на выдачу загранпаспортов в России в связи с частичной мобилизацией не будет, исключение – уже призванные или получившие повестку.
«В связи с частичной мобилизацией выдача заграничных паспортов РФ ограничиваться не будет. В то же время, если гражданин уже призван на военную службу или получил повестку (по мобилизации или по призыву), ему будет отказано в выдаче заграничного паспорта», – сообщается на портале.
При этом человеку обязательно будет выдано уведомление, в котором указываются основание отказа, срок действия отказа, полное наименование и адрес юридического лица, принявшего на себя ответственность за ограничение права гражданина на выезд из России.
Кроме того, на портале уточняется, что гражданин России, получивший свое гражданство на законных основаниях, не может быть его лишен за уклонение от мобилизации.
Дополнительно сообщается, что при частичной мобилизации мужчинам призывного возраста не запрещается выезжать за границу.
«В условиях частичной мобилизации ограничений на перемещение граждан России не предусматривается», – ответили на портале.
Как подчеркнули источники информации, предельный возраст призыва в рамках частичной мобилизации рядового и сержантского состава составляет 50 лет, однако в приоритетном порядке призываются рядовые и сержанты до 35 лет.
«В приоритетном порядке призываются: рядовые и сержанты – до 35 лет; младшие офицеры – до 50 лет; старшие офицеры – до 55 лет. Предельный возраст призыва: для рядового и сержантского состава – до 50 лет; младшие офицеры – до 60 лет; старшие офицеры – до 65 лет», – резюмировано в описании.
В ЛНР задержали корректировщика ВСУ
Правоохранители в ЛНР задержали корректировщика украинских военных, наводившего огонь по гражданской инфраструктуре поселка Новоайдар из РСЗО HIMARS, сообщил источник в силовых структурах республики.
«Силовики ЛНР задержали уроженца Новоайдарского района, бывшего сотрудника Счастьинской администрации Байова Алексея за передачу данных и наведения огня на гражданские объекты населенного пункта», – цитирует его ТАСС.
По словам источника, по наводке Байова украинские войска утром 21 сентября обстреляли Новоайдар из американской реактивной системы залпового огня HIMARS.
«В результате обстрела погиб мирный житель, еще один ранен. Разрушен жилой дом, учебный корпус и общежитие Новоайдарского аграрного колледжа, зернохранилище, склад удобрений и сельхозтехники, восемь единиц сельхозтехники, два легковых и один грузовой автомобиль, а также повреждено четыре жилых дома», – напомнил он.
Ранее сообщалось, что украинские националисты обстреляли школу в Рубежном в ЛНР, в которой был расположен избирательный участок.
Минобороны показало уничтожение позиций ВСУ подразделением ВДВ
Минобороны опубликовало видеоряд уничтожения десантниками позиций украинских войск и техники, укрывавшихся в лесополосе.
«Подразделения БПЛА Воздушно-десантных войск обнаружили укрывшиеся в лесопосадке позиции ВСУ с личным составом и техникой. После получения точных координат целей артиллерия ВДВ нанесла по ним массированный артиллерийский удар. Также были применены гранаты, сброшенные с квадрокоптеров», – отмечается в Telegram-канале ведомства.
На кадрах видно, как артиллерийским ударом уничтожена «не только живая сила, но и две единицы техники, в том числе одна РСЗО «Град».
Ранее российское ведомство опубликовало кадры боевой работы экипажей ударных вертолетов Ми-28 и Ми-24 в зоне специальной военной операции на Украине.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Референдумы в Херсонской и Запорожской областях признали состоявшимися
|
|
Референдум по вхождению Херсонской области в состав России можно считать состоявшимся, поскольку явка превысила необходимый порог в 50%, сообщила глава избирательной комиссии региона Марина Захарова.
«По данным зарубежной территориальной избирательной комиссии, вчера на участках проголосовали 8603 избирателя, проживающих на территории Российской Федерации. Итого мы имеем более 25 тыс. человек, проголосовавших за пределами Херсонской области, и можем смело сказать, что референдум состоялся, потому что явка составила более 50% с учетом зарубежных избирательных участков», – передает РИА «Новости» ее слова.
Также референдум о вхождении Запорожской области в состав России считается состоявшимся, явка уже превысила 50%, заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«Всенародное волеизъявление у нас, по сути, уже состоялось, потому что мы видим, что явка больше 50%. Да, [референдум] однозначно состоялся. Знаете, такой активности на выборах у нас не было никогда вообще», –передает «Комсомольская правда» его сообщение.
Напомним, 23 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области начались референдумы. Голосование продлится по 27 сентября включительно. Президент России Владимир Путин заверил, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
Немцы обсудили изменение в поведении Зеленского после заявления Путина
Читатели немецкой газеты Die Welt обсуждают заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что российский лидер Владимир Путин «не блефует, говоря о ядерном оружии».
«Теперь Зеленский должен, наконец, договориться или действовать самостоятельно. Шоумен получил достаточно предупреждений, чтобы прекратить свои игры в интересах США и НАТО», – передает РИА «Новости» сообщение одного из комментаторов.
«Ага, теперь, в конце концов, Зеленский воспринимает Путина всерьез», – поддержал другой.
«Я больше не могу слушать Зеленского», – отметил третий.
«Путин не блефует с ядерными оружием, – говорит Зеленский». До вчерашнего дня он заявлял об обратном. Ну и кто тут комик?» – возмутился пользователь.
«До сих пор Украина говорила, что ядерная угроза – это всего лишь блеф! А вы, немцы, слишком легко позволяете России запугать себя! Теперь мы снова должны услышать о новых выводах Владимира Зеленского?» – задались вопросом читатели.
Ранее Зеленский заявил, что переговоры Украины с Россией станут невозможными после проведения референдумов в ДНР, ЛНР, а также в Херсонской и Запорожской областях, заявил украинский президент Владимир Зеленский.
Тем временем ЦИК ЛНР признал состоявшимся референдум по вхождению в Россию.
В пятницу, 23 сентября, в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области начались референдумы о вступлении в состав Российской Федерации. Голосование продлится по 27 сентября включительно. Президент РФ Владимир Путин заверил, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Глава ДНР Пушилин по итогам референдума анонсировал подписание соглашения с Путиным
|
|
После получения протоколов от Центризбиркома глава Донецкой народной республики в ближайшее время направится в Москву с итоговыми протоколами референдума о вступлении в состав России.
«С данным протоколом я выдвинусь на подписание соглашения с президентом России (Владимиром Путиным – прим. ВЗГЛЯД)», – передает Донецкое агентство новостей (ДАН) его слова.
Пушилин добавил, что по процедуре ожидается подписание соглашения, его ратификация в обеих палатах – Госдуме и Совете Федерации. Затем подписание документа Путиным. «После этого уже все – мы официально часть России, а дальше созидание и развитие», – отметил он.
Также глава ДНР заявил о выходе на новый этап в ведении боевых действий
«Вся территория ДНР в конституционных границах будет освобождена. Сейчас мы выходим на новый этап ведения боевых действий», – сказал Пушилин.
Кроме того, он поблагодарил всех жителей республики, участвовавших в референдуме. «Вы все герои вне зависимости от того, какую должность вы занимаете», – отметил глава ДНР.
Напомним, референдумы о вхождении в состав России сразу четырех регионов – Луганской и Донецкой народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей прошли в период с 23 по 27 сентября.
По итогам подсчета 100% голосов, в ДНР за вхождение проголосовали 99,23% избирателей. «Положительно на вопрос ответили 2 115 800 человек, негативно – 4938 человек. Принято решение утвердить результаты референдума», – сказал председатель ЦИК ДНР Владимир Высоцкий.
В Луганской народной республике свой выбор в пользу России сделали более 1,6 млн человек, то есть 98,42%. «Итоговая явка очень высокая. Мы сейчас с вами свидетели поистине исторического события», – сказала глава ЦИК ЛНР Елена Кравченко.
Вхождение Запорожской области в состав Российской Федерации поддержали 93,11% избирателей, свидетельствуют данные ЦИК региона. Местные власти объявили об отделении области от Украины.
В Херсонской области за вхождение проголосовал 497 051 житель региона, или 87,05%. Избирком Херсонской области признал референдум состоявшимся. «Уважаемые коллеги, протокол об итогах голосования подписан, решение о результатах референдума принято единогласно», – сказала председатель избиркома региона Марина Захарова.
В Казахстане опровергли закрытие пунктов пропуска на границе с Россией
Информация о закрытии казахстанских пунктов пропуска на границе с Россией не соответствует действительности, сообщила пресс-служба Комитета национальной безопасности Казахстана.
«Сообщаем, что все казахстанские пункты пропуска функционируют в штатном режиме», – приводит сообщение Telegram-канал «Sputnik Казахстан».
Отмечается, что пропуск лиц, транспортных средств, грузов и товаров через государственную границу осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан и международными договорами.
«Официальной информации о закрытии пунктов пропуска от российской стороны не поступало», – сообщили в ведомстве.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что никакие решения о закрытии границ и введении военного положения в отдельных регионах России не принимались.
Эксперты оценили характер СВО после вхождения освобожденных территорий в состав России
Несмотря на заявления некоторых западных лидеров не принимать результаты референдумов о вхождении ДНР, ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей в состав России, российские эксперты не сомневаются ни в правомерности самих референдумов, ни в легитимности их итогов, следует из данных Независимого общественного мониторинга (НОМ).
Так, политолог Наталья Голубкова, оценивая заявления западных лидеров, прозвучавшие накануне и в дни референдумов, указывает, что право народов на самоопределение рассматривается ими «исключительно в разрезе собственных интересов», сообщается на сайте НОМ.
«За какими-то народами и территориям оно признается, например, за Косово или Тайванем, а за какими-то нет... Соблюдение электоральных процедур, демократичность избирательного процесса не интересует «наших западных оппонентов», – сказала эксперт, приводя в пример Южную Осетию, Абхазию, ЛНР и ДНР.
Эксперт напомнила, что в 2008 году, когда парламент Косова издал акт о независимости, референдум там не проводился (он был проведен ранее, в 1991 году), а если бы он прошел в 2008 году, то результаты его, по мнению политолога, «не были бы столь однозначными».
«Независимость от Сербии была признана в одностороннем порядке, без учета мнения христианского населения территории, но западные страны удовлетворились этим, апеллируя к принципу «возмещающего права на отделение», – заметила Голубкова.
«Донецкой и Луганской народным республикам – это же самое «возмещающее право» предоставлено восьмилетним геноцидом со стороны Украины, а Запорожской и Херсонской областям – последними месяцами террора ВСУ и нацбатов», – подчеркнула она.
Как в свою очередь заметил доцент кафедры социологии и политологии Воронежского госуниверситета, доктор политических наук Роман Савенков, «международная правовая система предполагает право народов на самоопределение, на свободное обеспечение своего социального, культурного развития, установление своего политического статуса. И единственным легитимным способом реализации такого права является референдум».
Савенков перечислил требования к легитимному референдуму.
«Они прозрачны. Это исключение давления на граждан в ходе их волеизъявления, возможность голосования всех избирателей и обеспечение независимого наблюдения», – отметил он.
По словам эксперта, все эти условия были строго соблюдены в ходе голосования на освобожденных территориях.
Савенков также указал, что международные наблюдатели публикуют «только позитивные отзывы» о процедуре.
«На территориях ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей референдумы прошли при высокой явке, несмотря на информационное давление со стороны Запада, угрозы террористических актов и физической расправы. Именно в таких условиях тестируется готовность людей стать гражданами РФ, их готовность бороться за свое право говорить на русском языке», – подчеркнул он.
Кроме того, эксперт отметил, что возможность проголосовать на референдумах получили граждане, временно переместившиеся в Россию в связи с военной угрозой.
По убеждению Савенкова, при вхождении освобожденных территорий в состав России по итогам волеизъявления их жителей, характер специальной военной операции кардинально изменится.
«В этом случае жители станут нашими согражданами, защита которых – обязанность государства и общества», – заключил он.
Напомним, с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области состоялись референдумы о вступлении в состав Российской Федерации. Президент РФ Владимир Путин заверил, что поддержит решение жителей Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
Вхождение Донецкой Народной Республики (ДНР) в состав Российской Федерации на правах субъекта на референдуме поддержали 99,23% избирателей. Возвращение Луганской Народной Республики (ЛНР) в состав России поддержали 98,42% избирателей. Интеграцию Херсонской области в состав России поддержали 87,05% голосовавших жителей региона. Вхождение Запорожской области в состав Российской Федерации поддержали 93,11% избирателей. Власти Запорожской области объявили об отделении региона от Украины.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Пасечник назвал состоявшимся референдум в ЛНР
Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник назвал референдум в ЛНР о ее вхождении в состав России состоявшимся.
«На сегодняшний день, я думаю, референдум уже практически состоялся», – передает ТАСС его слова.
Известно, что два участка для голосования в ЛНР перенесли работу из-за угроз провокаторов. По словам главы ЦИК ЛНР Елены Кравченко, украинские провокаторы угрожали членам комиссий референдума, работающим на территориях двух сел в Старобельском районе республики.
«Что касается угроз, действительно, в адрес членов комиссии в Старобельском районе, это села Веселое и Верхняя Покровка, поступали угрозы, что участки будут сожжены, лично в их адрес поступали угрозы. В этой связи нам пришлось перенести работу этих участков на резервные участки, поменять адреса работы этих участков. Избиратели все уведомлены, работа продолжается», – рассказала она.
Как при этом добавил Пасечник, у провокаторов ничего не получилось.
«Пока чего-то острого [не было], мне таких докладов пока не было. Все попытки Украины сорвать голосование – они тщетны, они не получились. Украинские националисты делали все возможное для того, чтобы выборы не состоялись», – подчеркнул он.
Ранее сообщалось, что явка на референдум в ЛНР превысила 83%.
Напомним, в пятницу, 23 сентября, в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области начались референдумы о вступлении в состав Российской Федерации. Голосование продлится по 27 сентября включительно. Президент РФ Владимир Путин заверил, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Политолог объяснил выбор жителей Донбасса и Новороссии на референдуме о присоединении к РФ
Голосование жителей Донбасса, Запорожской и Луганской областей еще не завершилось, однако уже сейчас ни у кого, включая наших противников, нет никаких сомнений в их результатах. Народ Донбасса и освобожденных территорий выберет свое будущее – быть с Россией, заявил газете ВЗГЛЯД заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов.
Он отметил, что данные социологии являются убедительным свидетельством подавляющей поддержки жителями Донбасса и освобожденных Россией территорий как решения о проведении референдумов, так и выбора в пользу российского будущего.
«И Донбасс, и Новороссия – это русская земля. На протяжении многих столетий она осваивалась переселенцами из России. Здесь жили и живут представители разных народов. Но языком общения всегда был русский язык, в культурном отношении Донбасс и Новороссия всегда идентифицировали себя в качестве части Большой России. В 1991 году народ Донбасса и Новороссии проголосовал за сохранение единой страны», – сказал Шаповалов.
«Нарушение прав русскоязычного населения, дискриминация по языковому и национальному признакам, этнические чистки, репрессии против жителей Донбасса и Новороссии – вот то, что получило население региона от Украины. Варварские атаки на мирных жителей и гражданскую инфраструктуру Донбасса и освобожденных территорий, теракты и диверсии против тех, кто поддерживает Россию», – добавил эксперт.
От России, отметил Шаповалов, народ Донбасса и освобожденных территорий получил поддержку как от государственных властей, так и от общественных организаций и простых граждан.
«Там, где появляется Россия, устанавливается порядок, начинается созидание мирной жизни, восстановление предприятий, инфраструктуры и жилого фонда. Миллионы россиян оказывают гуманитарную помощь, поддерживают всеми силами своих соотечественников. В этих условиях выбор очевиден», – заключил он.
Напомним, 23 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области начались референдумы о присоединении к России. Голосование продлится по 27 сентября включительно. Президент России Владимир Путин заверил, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
Референдумы в Херсонской и Запорожской областях уже признали состоявшимися.
В ЕС предложили ввести санкции против российских сайтов и телеканалов
Ряд стран Европейского союза выступили за введение санкций против трех российских телеканалов и пяти веб-сайтов, сообщает издание EUobserver со ссылкой на девятистраничный список предложений от Ирландии, Польши и государств Прибалтики.
Согласно документу, эти страны предложили «снять с эфира» три российских телеканала («НТВ Мир», РЕН ТВ» и «Россия 1»), а также ряд онлайн-платформ (NewsFront, SouthFront, аналитический центр «Катехон», Фонд стратегической культуры и Инфорос), передает РИА «Новости».
Отмечается, что среди предложений также значатся запрет на продажу россиянам недвижимости, экспорт смартфонов, радиолокационного оборудования и лазерных устройств.
Как отмечает один из дипломатов из ЕС, США могли убедить Ирландию присоединиться к требованиям Польши.
Ранее сообщалось, что новый пакет санкций ЕС против России может касаться ограничения цен на нефть, информационных технологий и сферы кибербезопасности.
В среду на пресс-конференции верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что страны Евросоюза как можно скорее введут новые санкции против России из-за планов проведения референдумов в Донбассе, Запорожской и Херсонской областях. Позднее Боррель сообщил, что Европейский союз занят разработкой новых антироссийских санкций, в том числе в отношении отдельных физлиц.
Песков рассказал о предшествовующей признанию итогов референдумов процедуре
Признанию итогов референдумов в Донецкой, Луганской народных республиках, а также Херсонской и Запорожской областях будет предшествовать определенная «процедура с законодателями», сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Этому будет предшествовать определенная процедура, связанная с нашими законодателями и так далее. Мы будем информировать вас своевременно», – передает РИА «Новости» его слова.
Песков добавил, что о дате официального принятия новых регионов в состав России будет сообщено своевременно, пишет ТАСС.
Напомним, 23 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области начались референдумы. Голосование продлится по 27 сентября включительно. Президент России Владимир Путин заверил, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что переговоры Украины с Россией станут невозможными.
Тем временем референдумы в Херсонской и Запорожской областях признали состоявшимися.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Явка на референдум в ЛНР превысила 83%
По итогам четвертого дня явка избирателей в рамках референдума в Луганской народной республике (ЛНР) составила 83,61%, заявила председатель ЦИК республики Елена Кравченко.
Об этом передает РИА «Новости».
Ваше отношение к проведению референдумов о присоединении Донбасса и освобожденных территорий к России?
Напомним, 23 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области начались референдумы о присоединении к России. Голосование продлится по 27 сентября включительно. Президент России Владимир Путин заверил, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
Референдумы в Херсонской и Запорожской областях уже признали состоявшимися. Накануне сообщалось, что за три дня явка избирателей на референдум о воссоединении Запорожской области с Россией составила 51,55%.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В Краснодоне официально открыт восстановленный памятник молодогвардейцам
В Краснодоне Луганской народной республики (ЛНР) после реставрации открыли мемориал «Непокоренные», посвященный подвигу «Молодой гвардии», сообщили СМИ.
Первый заместитель руководителя Администрации президента России Сергей Кириенко, а также главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник посетили музей «Молодая гвардия» в Краснодоне, почтили память молодогвардейцев, возложив цветы к Вечному огню, передает ТАСС.
Затем они открыли отреставрированный Российским военно-историческим обществом памятник молодогвардейцам «Непокоренные». В понедельник здесь была открыта аллея со стелами 40 молодогвардейцев. В ближайшее время на территории мемориала молодогвардейцам впервые в истории памятника зажгут Вечный огонь.
Кроме того, в Краснодоне пройдет показ рок-оратории «Черный январь. Прощеное воскресение», посвященной подвигам молодогвардейцев. Автор либретто – заслуженный деятель искусств ЛНР Владимир Зайцев, автор музыки – народный артист ЛНР Юрий Дерский. В праздничном концерте примут участие артисты ЛНР, ДНР и России.
В четверг президент Владимир Путин присвоил звание Героя России посмертно молодогвардейцу Виктору Третьякевичу, погибшему в годы Великой Отечественной войны и некоторое время ошибочно считавшемуся предателем.
«Молодая гвардия» – молодежная подпольная организация, действовавшая во время Великой Отечественной войны в оккупированном германскими войсками городе Краснодоне (Ворошиловградская область Украинской ССР; ныне территория Луганской народной республики).
В 1945 году писатель Александр Фадеев начал работу над романом о краснодонских подпольщиках. Роман «Молодая гвардия» вышел отдельным изданием в 1946 году, в июне того же года автор получил за него Сталинскую премию I степени. При этом книга содержала ряд серьезных искажений реального хода событий.
Песков рассказал о планах встречи Путина с главами ДНР и ЛНР
В графике российского лидера пока нет общения с главами Донецкой и Луганской народных республик, но так или иначе оно будет, планы верстаются, сообщил пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков.
«Мы сообщим вам, как только их вставят в график и если они встанут в график. Так или иначе, конечно же, будет общение, пока планы верстаются», – передает РИА «Новости» его слова.
Кроме того, Песков добавил, что Кремль своевременно проинформирует о дате подписания договоров о присоединении новых территорий.
«Мы проинформируем вас своевременно», – заключил он.
Ранее глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что после получения протоколов от Центризбиркома в ближайшее время направится в Москву с итоговыми протоколами референдума о вступлении в состав России.
По итогам подсчета 100% голосов, в ДНР за вхождение проголосовали 99,23% избирателей. «Положительно на вопрос ответили 2 115 800 человек, негативно – 4938 человек. Принято решение утвердить результаты референдума», – сказал председатель ЦИК ДНР Владимир Высоцкий.
В Луганской народной республике свой выбор в пользу России сделали более 1,6 млн человек, то есть 98,42%. «Итоговая явка очень высокая. Мы сейчас с вами свидетели поистине исторического события», – сказала глава ЦИК ЛНР Елена Кравченко.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Трасс призвала наращивать антироссийские санкции и помогать Украине
Западу необходимо игнорировать угрозы президента России Владимира Путина, продолжать вводить антироссийские санкции и помогать Украине, заявила премьер-министр Великобритании Лиз Трасс в интервью телеканалу CNN.
«Нам не следует слушать его бряцание оружием и надуманные угрозы. Нам нужно продолжать вводить санкции против России и поддерживать Украину», – приводит ее слова РИА «Новости».
Трасс подчеркнула, что Великобритания намерена действовать таким образом, и выразила уверенность, что такой же настрой есть в США.
Ранее посол России в Великобритании Андрей Келин заявил, что Трасс твердо намерена продолжать политику наращивания военной помощи Украине.
В четверг российское посольство предупредило о последствиях воинственной политики Лондона.
В среду президент России Владимир Путин в обращении к россиянам констатировал, что Запад перешел всякую грань в своей антироссийской политике, а также постоянных угрозах в адрес России. Он напомнил Западу, что Россия превосходит по ряду компонентов иностранную военную технику и предупредил пытающихся шантажировать Россию ядерным оружием, что «роза ветров может развернуться в их сторону». Путин также выразил уверенность, что Запад развязал войну еще в 2014 году, превратив украинский народ в пушечное мясо.