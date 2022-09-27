Опубликованы кадры с места утечки на «Северном потоке»

Эксперт Юшков: США сжигают мосты газового сотрудничества Европы с Россией

«Единственная страна, которой может быть выгоден выход из строя сразу двух российских газопроводов, – США. Кроме того, они угрожали тем, что «Северного потока – 2» вскоре просто не будет», – заявил газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетике Игорь Юшков. Ранее сразу в трех нитках «Северных потоков» упало давление. Немецкие СМИ пишут о возможной диверсии и «беспрецедентных разрушениях».

«История выглядит дикой. Одно дело, когда повреждается одна нитка одного газопровода. Тогда инцидент можно было бы списать на технический брак при сварке стыков, на механическое повреждение якорем или что-то в этом роде. Но когда сразу три нитки выходят из строя, это сложно назвать случайностью», – сказал Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.

Собеседник также отметил, что все трубы расположены довольно близко, но «случайно пропахать их якорем невозможно». «Надо учитывать тот факт, что ранее поступали угрозы со стороны США. В начале года Байден заявил, что «агрессия России» против Украины приведет к тому, что «Северного потока – 2» просто не будет. И теперь «вдруг» оба газопровода вышли из строя», – замечает он.

«Странными кажутся и недавние заявления Польши о необходимости просто разобрать «Северный поток – 2». Эта акция была спланирована. Конечно, можно было бы обвинить Россию в том, что Газпром просто откачал газ из трубы. Но тот факт, что датчане зафиксировали утечку метана близ одного из островов, делает эту версию несостоятельной», – добавил эксперт.

«В целом эта история выгодна, пожалуй, только США, поскольку так они сжигают мосты газового сотрудничества Европы с Россией. Теперь у нас нет технической возможности поставить необходимые объемы газа в Европу. Восстановление будет долгим», – сказал Юшков.

«Выгодно ли это России? Нет. Мы неоднократно заявляли о готовности вести переговоры, хотели повысить свои переговорные позиции. И «сушить» таким образом европейский рынок нам не на руку», – рассуждает собеседник.

«Надо ли это европейцам? Тоже нет. Им было важно сохранить хотя бы техническую возможность получить российский газ в случае экстренной ситуации. Но теперь им придется покупать только СПГ и вести торговлю с другими странами», – заключил Юшков.

«Если кто-то представил бодрого водолаза, спрыгнувшего с резиновой лодки в Балтийское море и лишившего Германию газа, то зря. Для такой диверсии нужна специализированная подводная лодка и, вероятно, какое-то вооружение, подобное торпеде или подводному беспилотнику», – написал в своем Telegram-канале экономист Антон Любич. Эксперт также отметил, что «круг тех, кому это выгодно и кто мог бы такое провернуть, оскорбительно мал».

В ночь на понедельник в газопроводе «Северный поток – 2» упало давление. Датское морское управление сообщило, что вблизи «Северного потока – 2» произошла утечка газа. Позднее падение давления зафиксировали на обеих нитках газопровода «Северный поток – 1».

Причиной падения давления в газопроводе «Северный поток – 2» и на обеих нитках трубопровода «Северный поток» могла стать целенаправленная диверсия, сообщили источники газеты Der Tagesspiegel.

По информации издания, в обоих случаях было начато расследование причин произошедшего, в котором принимают участие федеральные органы безопасности Германии. «Мы не можем представить себе сценарий, который не является целенаправленной диверсией. Все говорит против совпадения», – передает ТАСС сообщение источников.

Также отмечается, что предполагаемая диверсия далеко не тривиальна, так как должна быть совершена с использованием сил специального назначения, например, водолазов или подводной лодки.

При этом уточняется, что поставки российского газа в Европу транзитом через Украину 27 сентября сохраняются в прежнем объеме – около 42,4 млн куб. м в сутки, а поставки по «Северному потоку» полностью остановлены до тех пор, пока не будут устранены повреждения оборудования.

Оператор Nord Stream AG отметил, что сроки восстановления работоспособности трех ниток «Северных потоков» назвать сложно. Сами же разрушения, по мнению оператора, носят беспрецедентный характер. Министерство по делам экономики и защиты климата Германии, впрочем, заявило, что не ожидает какого-либо влияния на обеспечение снабжения страны энергией.

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