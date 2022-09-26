Сборная Сербии по футболу отказалась поддержать ЛГБТ и Украину

Капитан сборной Сербии по футболу Душан Тадич не будет носить символ борьбы с дискриминацией ЛГБТ-сообщества в футболе, а также повязку в поддержку Украины, сообщили СМИ и генсек Футбольного союза Сербии Йован Шурбанович.

Ряд других капитанов сборных решили принять участие в акции, нацеленной, как сообщается, на борьбу с дискриминацией, во время матчей ЧМ-2022. Речь идет о ношении во время матчей турнира радужных капитанских повязок – символа борьбы с дискриминацией ЛГБТ-сообщества в футболе, а также повязок в поддержку Украины, пишет «Чемпионат» со ссылкой на HotSport.rs.

Шурбанович сообщил, что в Сербии отказались присоединиться к акции, «поскольку сосредоточены исключительно на футболе» и считают недопустимым «все, что может расцениваться как провокация или служить целям политизации», пишет Sports.ru.

Он заверил, что в Сербии «поддерживают общечеловеческие ценности», но «вопрос ношения радужной повязки очень болезненный» для сербского общества, «его постановка не является необходимой». «Среди наших болельщиков есть представители разных социальных и религиозных групп, и мы уважаем право каждого человека свободно выражать свое мнение, однако, повторюсь, все эти темы не имеют отношения к футболу, поднимать их на стадионах не нужно. Такова позиция Футбольного союза Сербии», – сказал Шурбанович.

В апреле болельщики сербского баскетбольного клуба «Црвена Звезда» на матче регулярного чемпионата Евролиги размахивали флагом с перечеркнутой эмблемой НАТО и ЕС, скандируя пророссийские лозунги. В сентябре ЛГБТ-парад в Белграде привел к стычкам футбольных фанатов, которые выступали против его проведения, с полицией.