Атаман Дьяконов: Дефицита в истинных патриотах нет

В России дефицита в истинных патриотах и защитниках нашего Отечества нет, выразил увренность верховный атаман Союза казаков России и зарубежья Николай Дьяконов.

«Не знаю и не берусь говорить уклонисты эти люди или нет, однако простая логика подсказывает, что подобных всплесков без основательной причины быть не может. Уверен, среди этих людей есть и те, кто просто по своей жизненной ситуации, никак не связанной с объявленной нашим Президентом частичной мобилизацией, выезжают заграницу. У нас свободная страна и никто не запрещает любых передвижений ее граждан», – рассказал верховный атаман Союза казаков России и зарубежья в своем Telegram-канале.

«В России, и мы это видим по последним сводкам, видео от обычных ребят, которые уходят на подготовку перед отправкой в качестве уже полноценных участников специальной военной операции, проводам семей, дефицита в истинных патриотах и защитниках нашего Отечества нет», – подчеркнул Дьяконов.

В субботу президент России Владимир Путин подписал закон о наказании за дезертирство и неявку на службу по призыву в виде лишения свободы сроком до десяти лет. Ранее Совет Федерации одобрил принятые Госдумой поправки в УК о военной службе.

Напомним, в среду президент РФ Владимир Путин объявил в России частичную мобилизацию. Призыву на военную службу подлежат только граждане, которые состоят в запасе, – прежде всего, те, кто проходил службу в рядах вооруженных сил, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт. В Минобороны разъяснили, что студенты дневных и вечерних отделений частичной мобилизации не подлежат. В военном ведомстве также назвали не подлежащих частичной мобилизации лиц. В четверг в России заработала горячая линия по вопросам мобилизации.

По словам министра обороны Сергея Шойгу, будут призваны в общей сложности 300 тыс. резервистов, что составляет чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса нашей страны. Срочников отправлять в горячие точки не будут. Мобилизованные пройдут подготовку, переподготовку и только после этого приступят к выполнению задач.

Газета ВЗГЛЯД писала, какие задачи будут поставлены перед теми сотнями тысяч новых военнослужащих, которые будут отмобилизованы для проведения специальной военной операции на Украине, а также разбиралась, кто подлежит частичной мобилизации, а кто с высокой вероятностью не подпадает под это решение.

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