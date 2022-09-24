Депутат Госдумы Кастюкевич оценил ход голосования в Херсонской области

Жители Херсонской области активно голосуют и во второй день проведения референдума, все проходит по совести и закону, заявил депутат Госдумы Игорь Кастюкевич.

«Посмотрели, как народ голосует и как организовано голосование. Все проходит по совести и по закону. Люди, которые живут здесь, в сельских территориях, абсолютно открыто выражают свое мнение», – отметил депутат Кастюкевич, который наблюдал за ходом голосования в Алешковском районе Херсонской области.

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Он посетил несколько участков и вместе с выездной группой избирательной комиссии посмотрел, как проходит надомное голосование, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

По словам Кастюкевича, люди охотно рассказывают, почему идут на референдум, и он имеет такое важное значение для каждого жителя Херсонской области.

«За Россию и только за Россию! Украина нам за всю жизнь столько хорошего не сделала и так не помогала, сколько Россия за это короткое время. Мы очень благодарны всем людям, которые нам помогали: и с гуманитарной помощью, и деток отправить в лагерь отдохнуть. Большое спасибо Путину за то, что нас принял. Я думаю, референдум пройдет очень чисто и мы пройдем в большую Россию, где нас примут как своих родных», – считает жительница села Большие Копани Оксана.

Ранее американский наблюдатель, журналист Вайт Рид рассказал о своих впечатлениях о референдуме в Херсонской области.

Накануне в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области начались референдумы о вступлении в состав России. Голосование продлится по 27 сентября включительно. Президент Владимир Путин заверил, что Россия поддержит итоги референдумов.

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