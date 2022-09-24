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Американский наблюдатель рассказал об уникальной возможности для жителей Херсонской области
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«Референдум в Херсонской области организован на самом высоком уровне, я не заметил никаких проблем с безопасностью. Представить такое голосование на Западе невозможно, потому что у нас нет настоящего самоопределения», – сказал газете ВЗГЛЯД американский журналист Вайт Рид, который приехал в Херсон в составе группы международных наблюдателей.
«Исходя из того, что я видел сегодня, референдум организован очень хорошо, я не заметил никаких проблем с безопасностью, все могут проголосовать спокойно, никто не говорит людям, как голосовать. Все выглядит абсолютно прозрачным», – считает американский журналист агентства Sputnik Вайт Рид, который в субботу находится в Херсоне в составе группы международных наблюдателей.
На Западе подобные референдумы еще не проводились, отметил наблюдатель. «У нас нет настоящих голосований о самоопределении, нам не часто выпадает шанс определить, хотим мы или нет быть частью Соединенных Штатов, например. Хотя мне кажется, что есть люди, например, в Пуэрто-Рико, которые терпят невыносимые страдания от американского правительства. Я думаю, на Западе не сложно найти людей, которые хотели бы быть независимы от Соединенных Штатов», – заверил Рид, добавив, что американское правительство никогда не даст колониям, таким как Пуэрто-Рико, шанс на самоопределение.
Журналист лично пообщался с некоторыми участниками голосования. По его словам, жители Херсона выражают искреннее желание и настоящую благодарность за возможность проголосовать и за то, чтобы их голос был услышан.
«Они объяснили мне, что пришли на этот референдум, потому что считают его важным. Они действительно живут сейчас в условиях нефункционирующей власти, у них нет элементарных услуг, которыми могут пользоваться жители современных государств. У них нет доступа к здравоохранению, есть проблемы с топливом, дорогами – с тем, что мы считаем само собой разумеющимся. Поэтому совершенно логично, что они хотят объединиться со страной, которая может все это им дать», – уверен Рид.
Накануне в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области начались референдумы о вступлении в состав России. Голосование продлится по 27 сентября включительно. Президент Владимир Путин заверил, что Россия поддержит итоги референдумов.
Замглавы областной администрации Кирилл Стремоусов говорил, что по итогам референдума вся Херсонская область в ее административных границах намерена войти в состав России. Бюллетень содержат вопрос: «Вы за выход области из состава Украины, образование Херсонской области как самостоятельного государства и вхождение его в состав РФ на правах субъекта РФ?»
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Путин назвал ошибку, которую Россия больше не допустит
Ослабление суверенитета смертельно опасно для российской государственности, подобных ошибок больше Россия не допустит, заявил президент Владимир Путин на концерте по случаю 1160-летия зарождения российского государственности.
«За 1160 лет мы твердо усвоили, что для России смертельно опасно даже на время ослабить свой суверенитет, отказаться от национальных интересов. В такие периоды под угрозой оказывалось само существование России, больше от нас подобных ошибок не дождутся. Мы не поддадимся шантажу и запугиванию», – цитирует Путина РИА «Новости».
По его словам, Россию строили как общий и родной дом для людей множества разных национальностей и вероисповеданий.
Также в среду глава государства назвал новгородскую землю истоком Руси.
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Германии оказалось «трудно понять стратегию» России
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Берлин считает слова президента России Владимира Путина о ядерном оружии попыткой запугивания, но Германии «трудно понять его стратегию», заявила глава немецкого Минобороны Кристина Ламбрехт.
Ламбрехт спросили, следует ли считать украинские удары по ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областям после референдумов ударами по России, на которые может последовать ядерная реакция. Ламбрехт ответила, что для Германии «совершенно ясно – это украинская территория», передает РИА «Новости» со ссылкой на ZDF.
Однако, как заявила Ламбрехт, всегда необходимо «следить за реакцией Путина, за реакцией России». «И, конечно, мы будем следить за тем, будут ли выполнены угрозы», – сказал она. Министр признала, что «сейчас как никогда трудно проникнуть в голову Путина, понять его стратегию». «Но нас это не останавливает», – сказала Ламбрехт.
Напомним, глава российского государства Владимир Путин объявил частичную мобилизацию и поддержал проведение референдумов не только в республиках Донбасса, но и на освобожденных территориях Запорожской и Херсонской областей. президент России в среду заявил, что «те, кто пытаются шантажировать нас ядерным оружием, должны знать, что роза ветров может развернуться и в их сторону».
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Захарова разоблачила ложь Байдена о словах Путина
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Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала «неприличным» ложное цитирование президентом США Джо Байденом высказываний российского лидера Владимира Путина.
«Что касается выступления президента США, то я считаю абсолютно неприличным то, с чего оно началось, и то, что стало мейнстримом, ведь оно было выстроено вокруг нашей страны», – сказала Захарова в прямом эфире «Соловьев Live».
По словам Захаровой, Байден «приписал» президенту России слова о том, что «наша страна угрожает миру ядерным оружием», передает РИА «Новости».
Напомним, накануне Захарова сообщила, что Байден в ходе выступления на Генассамблее ООН привел несуществующие цитаты Путина. По ее словам, кто-то воспользовался неспособностью главы Белого дома размышлять на сложные темы.
«Слушаю Байдена на ГА ООН. Цитирует Путина. Но Путин такого не говорил. Кто подставил президента США в очередной раз? Кто ему это подсовывает? Понятно, что сам американский президент не в состоянии ни анализировать, ни размышлять на сложные темы. Но нельзя же так беззастенчиво пользоваться человеческой слабостью явно не в благородных целях!» – написала официальный представитель российского внешнеполитического ведомства.
Байден ранее в этот день заявил, что Путин якобы «выступил с откровенными угрозами применения ядерного оружия в адрес Европы».
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Политолог: Большая часть мобилизованных не будет задействована в боевых действиях
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«Объявленная частичная мобилизация людей с военными специальностями и боевым опытом позволит обеспечить защиту наших новых границ – причем с учетом наличия современных вооружений», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Асафов. Ранее президент Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу объявили о частичной мобилизации в России.
«До сих пор на ход боевых действий влияло то, что на стороне украинского террористического режима воюют наемники из стран НАТО. Из стран этого военного блока также поставляется оружие. По сути происходит тотальное противостояние Североатлантического альянса с Россией. Увеличение нашей группировки в 2–3 раза позволит высвободить уже существующие части Вооруженных сил, которые в свою очередь можно будет эффективнее использовать для выполнения целей спецоперации», – считает политический обозреватель радиостанции «Говорит Москва» Александр Асафов.
При этом частичная мобилизация предполагает призыв лишь одного процента военнообязанных, это следует из заявлений министра обороны Сергея Шойгу, пояснил политолог.
«Из 25 млн мобилизационного резерва будет привлечено 300 тыс. человек – это чуть больше одного процента, с распределением по регионам, и как сказал министр Шойгу, по этапам. Это не будет одномоментно. Совершенно точно не будут привлекаться ограниченно годные к несению службы, не обладающие военными специальностями, не прошедшие военную подготовку, а также граждане 18–27 лет, которые так и так подлежат обычному осеннему призыву», – пояснил собеседник.
Асафов отметил также исчезновение из законодательства «серой зоны» – отныне добровольцы будут приравнены к контрактникам, у них появится «иное материально-техническое обеспечение, которое значительно упростит несение службы и исполнение воинского долга». «Я считаю, что после выступления президента и министра обороны поток добровольцев увеличится, что также повлияет на ход частичной мобилизации», – убежден политолог.
Мобилизованных не будут отправлять сразу на передовую, пояснил Асафов, – туда попадут только те, кто уже обладает необходимыми навыками, в том числе прошли боевое слаживание (обучение отмобилизованных согласованным действиям в составе своего подразделения).
«Каждый, кто будет мобилизован или подпишет контракт как доброволец, пройдет через обязательное обучение. Так будет даже в случае, если человек уже участвовал в других конфликтах, например, в грузинском в 2008 году. Ведь тактика и стратегия изменились, нужно переучиваться», – рассказал собеседник.
Что касается референдумов, которые будут проведены в ближайшее время на освобожденных территориях, то их исход уже очевиден. Это видно по результатам соцопросов. Скорее всего, руководители народных республик, военно-гражданских администрацией, а также парламентов по итогам этого голосования обратятся к Москве с просьбой о присоединении. Судя по тому, что сказал президент, просьба будет удовлетворена. А это значит, что государственные границы России увеличатся на более чем тысячу километров, что потребует иных обстоятельств их охраны», – предрекает Асафов.
«Такая защита потребует множество вспомогательного персонала – водителей, медиков, сотрудников логистических и инженерных служб. Так что большая часть привлеченных в рамках частичной мобилизации не будет напрямую задействована в боях», – пояснил эксперт.
Важным аспектом речи президента были также задачи, поставленные перед оборонно-промышленным комплексом. Ему поручено нарастить выпуск продукции, расширить производство. Стоит отметить, что такие шаги приведут к росту не только в военной отрасли, но и у многих смежников. Загрузка ВПК помогла Америке выйти ускоренными темпами из Великой депрессии – мирового экономического кризиса начала 1930-х», – напомнил Асафов.
«Американцы поддерживают свою экономику через большой военный бюджет. Вливая деньги в ВПК, они добиваются развития заодно и гражданских отраслей, выпускающих продукцию двойного назначения. В России новые задачи для ОПК тоже могут дать импульс развитию отстающих отраслей. Они запускают определенные шестеренки экономики, влияют в том числе и на количество рабочих мест», – подытожил Асафов.
В среду президент Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России. Во время телеобращения Путин подчеркнул, что призыву на военную службу будут подлежать только граждане, которые состоят в запасе – прежде всего, те, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт. Призванные перед отправкой в части в обязательном порядке будут проходить дополнительную военную подготовку с учетом опыта спецоперации, заявил Путин.
По его словам, Россия поддержит решение жителей Донбасса, Запорожской и Херсонской областей о своем будущем, которое будет принято на референдумах. Кроме того, он пообещал безопасное проведение голосования. «Подчеркну: мы сделаем все, чтобы обеспечить безопасные условия проведения референдумов, для того чтобы люди могли выразить свою волю», – сказал глава государства.
Выступивший следом министр обороны Сергей Шойгу заявил, что под призыв попадут отслужившие люди, в первую очередь с боевым опытом. «Ни о какой мобилизации студентов речи не идет, не подлежат отправке на спецоперацию и срочники. В ходе частичной мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тыс. резервистов», – сказал министр.
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Медведев посоветовал «отставным идиотам» не пугать Россию «ударом НАТО по Крыму»
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Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что «отставным идиотам с генеральскими лампасами» не следует пугать ударом НАТО по Крыму, поскольку гиперзвуковые ракеты способны достичь Европы и США гораздо быстрее.
Он напомнил, что президент Владимир Путин принял ряд решений, в частности, о том, что референдумы в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях состоятся, а донбасские республики и другие территории будут приняты в Россию.
«Защита всех присоединившихся территорий будет существенно усилена Вооруженными силами России. Россия объявила, что для такой защиты могут быть использованы не только мобилизационные возможности, но и любое российское оружие, включая стратегическое ядерное и оружие на новых принципах», – написал Медведев в Telegram.
«Поэтому разным отставным идиотам с генеральскими лампасами не надо пугать нас разговорами про удар НАТО по Крыму. Гиперзвук гарантированно способен достигнуть целей в Европе и США гораздо быстрее. А вот западному истеблишменту, вообще всем гражданам натовских стран нужно понять, что Россия выбрала свой путь. Обратной дороги нет», – заключил зампред СБ России.
Ранее президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию. Она началась 21 сентября. «НАТО ведет разведку по всему югу России. Граждане могут быть уверены в обеспечении независимости и территориальной целостности страны. Россия использует для своей защиты все имеющиеся средства», – сказал Путин.
В то же время министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, кого коснется частичная мобилизация. «Мобилизовывать будут тех, кто отслужил и имеет нужную военно-учетную специальность. Все, кто служат по призыву, в зону СВО отправляться не будут. Ни о какой мобилизации студентов речи не идет, не подлежат отправке на спецоперацию и срочники. В ходе частичной мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тыс. резервистов», – отметил министр.
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Путин назвал людей, сделавших Россию великой державой
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Президент России Владимир Путин назвал выдающихся деятелей за всю историю нашей страны, которые сделали Россию великой страной. Он упомянул, в том числе, и руководителей советского периода.
«Знаете, я то вписывал в этот текст, то зачеркивал такие имена, как Николай II, Ленин, Сталин. Судя по всему, не так уж много с исторической точки зрения прошло времени для того, чтобы давать полноценные объективные оценки, лишенные текущей политической конъюнктуры», – передает РИА «Новости» его слова, сказанные на концерте в честь празднования 1160-летия зарождения российской государственности.
Глава государства перечислил имена следующих известных личностей, сделавших свой вклад в становление России: Рюрик и Вещий Олег, князь Владимир и Ярослав Мудрый, Владимир Мономах и Александр Невский, Ермак, Минин и Пожарский, Петр I и Екатерина II, Брусилов и Деникин, Жуков и Рокоссовский, Курчатов, Королев, Гагарин.
По словам президента, все государственные деятели, труженики, воины, первопроходцы, ученые, подвижники и святые, а главное – российский народ – сделали Россию великой мировой державой, определив ее судьбу.
Ранее сообщалось, что президент Владимир Путин в среду прибыл с рабочей поездкой в Великий Новгород, где проходит празднование зарождения российской государственности.
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Герой России: Частичная мобилизация затронет только настоящих военных профессионалов
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Объявленная мобилизация поможет реализовать все поставленные президентом цели в ходе спецоперации на Украине, сказал газете ВЗГЛЯД Герой России, депутат Госдумы Андрей Красов. В среду президент России Владимир Путин объявил о начале в стране частичной мобилизации, в ходе которой будет призвано до 300 тысяч человек.
«Вооруженные силы России должны обеспечить безопасность и суверенитет нашей страны. При этом надо учесть, что линия фронта на Украине растянута на более чем тысячу километров. Исходя из этого, президентом было принято решение о введении частичной мобилизации», – подчеркивает первый зампредседателя думского комитета по обороне, Герой России Андрей Красов. Отметим, что собеседник участвовал в боевых действиях в Южной Осетии.
По оценке Красова, объявленная мобилизация усиливает группировку войск на всех направлениях и позволит выполнить обозначенные президентом цели и задачи спецоперации. При этом парламентарий отмечает: под призыв попадут до 300 тысяч человек из 25 млн имеющихся в стране резервистов. «В первую очередь будут мобилизованы те, кто имеет боевой опыт в разных горячих точках, люди с дефицитными военными специальностями. Это настоящие профессионалы своего военного дела», – подчеркнул депутат.
Собеседник приветствовал решение президента и Минобороны не отправлять мобилизованных на передовую без должной тренировки. «Еще Александр Суворов называл предательством отправку на линию фронта неподготовленного солдата. Наше руководство помнит заветы великого полководца и понимает, что на передовую должны отправляться только хорошо подготовленные люди», – пояснил депутат.
Красов напомнил о том, что объявленная частичная мобилизация напрямую касается предприятий оборонно-промышленного комплекса. «На предприятиях будет введен двух-, а на некоторых – трехсменный режим работы. Чем больше будет выпущено продукции, тем выше будут заработные платы сотрудников. Некоторые образцы продукции нашего ОПК не имеют аналогов в других армиях мира», – подчеркнул первый замглавы думского комитета по обороне.
Мирная жизнь в Донбассе и остальных освобожденных территория воцарится только тогда, когда Украина будет полностью очищена от коричневой чумы, уверен Красов. По его словам, участникам предстоящих в Донбассе и на освобожденных территориях Запорожской и Херсонской областей референдумах предстоит выбрать между страхом за себя и жизнь своих родственников, либо мирной жизнью в составе сильной и независимой России.
«Я уверен, что они сделают правильный выбор, – подчеркнул депутат. – Донбасс уже восемь лет живет на пороховой бочке, все это время гибнут мирные жители, среди которых старики, женщины и дети. Запад не видит всей этой бойни, геноцида русскоязычного населения. А люди, естественно, хотят быть под защитой великой страны, коей является Россия. Только мы можем защитить русскоязычное население на территории Украины».
В среду президент Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России. Призыву на военную службу подлежат только граждане, которые состоят в запасе, – прежде всего, те, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт. Глава государства особо отметил огромный вклад и значимость оборонной промышленности для решения задач СВО и поручил правительству незамедлительно решить вопросы по материальному, финансовому и ресурсному обеспечению оборонных предприятий.
По его словам, Россия поддержит решение жителей Донбасса, Запорожской и Херсонской областей о своем будущем, которое будет принято на референдумах. «Подчеркну: мы сделаем все, чтобы обеспечить безопасные условия проведения референдумов, для того чтобы люди могли выразить свою волю», – пообещал глава государства.
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Боррель заявил о планах ЕС ввести новые санкции против России
Министры иностранных дел стран Евросоюза 27 сентября проведут экстренную встречу на полях 77-й сессии Генассамблеи ООН, на которой обсудят новые санкции против России, сообщил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель на пресс-конференции в Нью-Йорке.
«У нас уже была плановая встреча глав МИД в Нью-Йорке в понедельник. Сейчас я созову экстренную встречу, чтобы подтвердить нашу поддержку Украины и предупредить международное сообщество о ситуации, в которую нас поставил Путин. Министры обсудят продолжение оказания военной поддержки Украине, новые санкции против России», – передает ТАСС слова Борреля.
Ранее глава МИД России заявил, что страны Запада не смогли пошатнуть экономику России, но антироссийские санкции ударили по населению самих этих стран.
Напомним, президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России, соответствующий указ опубликован.
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Путин предложил изымать бесхозные объекты культурного наследия у иностранцев в России
Объекты культурного наследия в России, принадлежащие иностранным собственникам, следует изымать, если те ими не занимаются, заявил президент Владимир Путин.
Глава Новгородской области Андрей Никитин в ходе встречи с главой государства заявил, что в регионе есть проблема с нежеланием иностранных собственников приводить в порядок объекты культурного наследия, передает ТАСС.
«Нужно поставить определенные сроки приведения в порядок. Если нет – изымать просто и все», – ответил Путин.
Он пояснил, что в случае недостаточности правовой базы ее нужно улучшить.
Эксперты объяснили необходимость частичной мобилизации
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Объявление в России частичной мобилизации было единственным возможным решением в сложившейся ситуации. На территории соприкосновения давно назрела необходимость увеличения численного состава российских военнослужащих. Проведение референдумов в Донбассе и на освобожденных территориях Украины и последующее присоединение к России поможет решить проблемы местных жителей, уверены эксперты.
«В создавшейся ситуации единственный возможный вариант решения проблемы – это вхождение Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей в состав Российской Федерации», – считает подполковник ФСБ в отставке, вице-президент международной антитеррористической ассоциации «Альфа» Алексей Филатов.
По его мнению, проведение референдумов «назрело давно» и после подведения итогов голосования Россия начнет «относиться к этой территории», как к своей собственной. Он напомнил, что к объявлению мобилизации ранее призывали многие эксперты. «Сейчас на территории соприкосновения украинских войск и наших давно назрела необходимость увеличения численного состава российских военнослужащих», – добавил собеседник.
По словам Филатова, мобилизованные должны пройти подготовку в учебных центрах, кому-то надо «вспомнить военную специальность», чтобы снова стать профессионалом. «Боец должен пройти как минимум хорошую трехмесячную подготовку. Поэтому, конечно, если бы мы сделали это весной, то сейчас бы имели 300, 400 или 500 тысяч подготовленных военнослужащих», – пояснил эксперт.
Доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова, член экспертного совета «Офицеров России» Александр Перенджиев добавляет, что частичная мобилизация усилит оборонно-промышленные возможности страны. Многие мобилизованные не будут отправлены на линию фронта, а смогут повысить «наши ремонтные возможности и возможности производства ОПК». Кроме того, речь идет не только о производстве оружия и боеприпасов, но и других военных изделиях, например, обмундирования и экипировки.
По мнению Перенджиева, участники референдума имеют право на самоопределение. Он подчеркнул, что большинство жителей территорий, на которых проходят референдумы, считают себя русскими. С момента провозглашения Украиной своей независимости эти люди находились «под властью бандеровской оккупации».
«Именно в России они будут ощущать себя полноценными людьми и реализовывать свои интересы. Им никто не будет навязывать свою веру, они смогут говорить на своем родном языке, одним словом – находиться комфортной социальной среде. Референдум – это как раз освобождение от бандеровской оккупации. Проведение референдума – это подлинная свобода и демократия. У людей должен быть выбор, как им жить, как развивать свою культуру и просто свободно выражать свои мысли», – подчеркнул собеседник, добавив, что присоединение к России поможет этим территориям «защититься от насилия киевского режима».
Военный обозреватель ТАСС, полковник запаса Виктор Литовкин назвал мужественным решение Владимира Путина объявить частичную мобилизацию. «Это решение направлено на защиту суверенитета и независимости нашего государства, защиту жизни наших братьев на территории Украины», – считает Литовкин.
По его словам, жители Донбасса и освобожденных территорий Украины «выстрадали решение о референдуме после восьми лет того, что их расстреливали просто из всех видов вооружения». «Поэтому их можно только поддержать и по результатам референдума принять эти республики в состав Российской Федерации», – убежден эксперт.
Проведение частичной мобилизации стало одной из мер по защите суверенитета и независимости России, добавил военный обозреватель. Он особо подчеркнул, что под призыв попадут бывшие военные, речь не идет ни о срочниках, ни студентах, «ни даже о тех ребятах, которые работают на оборонных предприятиях».
Частичная мобилизация в России была объявлена в среду. Согласно указу президента, призыву на военную службу подлежат только граждане, которые состоят в запасе, – прежде всего, те, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт. По словам министра обороны Сергея Шойгу, в общей сложности будут призваны 300 тыс. резервистов, что составляет чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса России. Мобилизованные пройдут подготовку, переподготовку и только после этого приступят к выполнению задач.
В пятницу в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области начались референдумы о вступлении в состав Российской Федерации. Голосование продлится по 27 сентября включительно. Владимир Путин заверил, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
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Путин рассказал о героизме российских военных в ходе спецоперации
Президент России Владимир Путин высоко оценил подвиги россиян во время специальной военной операции по спасению людей Донбасса и мирного неба для детей и внуков.
«Быть патриотом – суть природы и характера российского народа», – сказал глава государства на торжествах по случаю 1160-летия зарождения российской государственности.
«Сейчас в ходе специальной военной операции наши герои, солдаты и офицеры, добровольцы проявляют именно такие высшие человеческие качества, бьются отважно, плечом к плечу, как братья ради спасения людей Донбасса, ради мирного неба для наших детей и внуков, ради родной страны, которая всегда будет только свободной и независимой», – передает ТАСС слова Путина.
Ранее президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России, соответствующий указ опубликован.
Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что под мобилизацию попадут отслужившие люди, в первую очередь с боевым опытом, имеющие военно-учетную специальность, студентов и призывников это не коснется.
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Путин и саудовский принц обсудили обмен пленными между Россией и Украиной
Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд позвонил президенту России Владимиру Путину, стороны обсудили ШОС, ОПЕК+ и участие королевства в обмене пленными между Россией и Украиной.
Как сообщается на сайте Кремля, Путин в связи с 90-летием провозглашения Королевства Саудовская Аравия «просил передать сердечные поздравления и добрые пожелания королю Сальману Бен Абдель-Азизу Аль Сауду и поздравил все руководство и народ» КСА.
Путин и саудовский принц обсудили взаимодействие в ШОС, где Саудовской Аравии предоставили статус партнера по диалогу. Эр-Рияд указал на возрастающую роль ШОС в международных делах.
Также были «рассмотрены вопросы российско-саудовской координации в целях обеспечения стабильности на мировом нефтяном рынке». Стороны высоко оценили действия ОПЕК+ и подтвердили готовность следовать достигнутым соглашениям.
Кроме того, «было выражено удовлетворение в связи с состоявшейся при личном посредничестве наследного принца передачей саудовской стороне военнопленных иностранных граждан, незаконно участвовавших в боевых действиях на Донбассе».
Россия и Саудовская Аравия отметили, что «высокими темпами развиваются торгово-экономические связи, растет товарооборот, укрепляется взаимовыгодное сотрудничество в самых разных областях».
Напомним, Минобороны России подтвердило, что «в результате сложного переговорного процесса по обмену, с подконтрольной киевскому режиму территории Украины возвращены» 55 военных России, ДНР и ЛНР, которым «в плену грозила смертельная опасность». В ответ российская сторона, а также руководство ДНР и ЛНР отпустили в том числе 10 граждан третьих стран, воевавших в рядах ВСУ и попавших в плен.Иностранцы были переданы Саудовской Аравии и отдельным самолетом перевезены в Эр-Рияд.
Кремль ответил на призыв Пекина возобновить переговоры с Украиной
Россия исходит из духа общения глав России и Китая Владимира Путина и Си Цзиньпина в Самарканде, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя заявления главы МИД КНР Вана И по Украине.
«Мы исходим прежде всего из того духа, который, собственно, господствовал на последней встрече президента Путина и председателя Си в Самарканде, на полях саммита ШОС. Это была очень важная, очень содержательная встреча», – сказал Песков. Так он прокомментировал прозвучавший накануне призыв главы МИД Китая к России и Украине возобновить диалог и переговоры по урегулированию ситуации без предварительных условий, передает ТАСС.
Представитель Кремля отметил, что именно это является для России ориентиром, она дорожит отношениями с Китаем и намерена и далее продвигать их по всем направлениям.
Отвечая на вопрос об идее, высказанной МИД Китая, Песков перенаправил вопрос в МИД России.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что перемирие с Россией может быть достигнуто только на условиях, которые выдвигает Киев. Он «исключает, что решение будет достигнуто на какой-то другой основе, кроме как формуле мира, которая представлена Украиной». Зеленский также требовал лишить Россию права вето в Совбезе ООН. При этом Китай заявлял, что Россию невозможно лишить ее роли в ООН.
Президент России Владимир Путин рассказал ранее, что после начала специальной военной операции, в том числе на переговорах в Стамбуле, представители Киева «весьма позитивно» реагировали на предложения российской стороны. Однако «мирное решение не устраивало Запад, поэтому после достижения определенных компромиссов Киеву было фактически дано прямое указание сорвать все договоренности, Украину стали еще больше накачивать оружием», констатировал российский лидер.
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В Думу внесут проект о выплате государством платежей по ипотеке мобилизованных граждан
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Законопроект о выплате государством ежемесячных платежей по ипотеке и автокредитам мобилизованных граждан внесут в Госдуму до конца недели, заявил первый зампред думского комитета по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.
«Считаю правильным, если в качестве меры поддержки граждан, мобилизованных на военную службу в Вооруженные силы РФ, государство возьмет на себя их обязательства по ежемесячным выплатам ипотечных и автокредитов», – сказал депутат, уточнив, что проект будет внесен до конца недели, передает ТАСС.
Кошелев считает, что такая мера должна распространяться на «весь период службы в рядах Российской армии».
Ранее президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России, соответствующий указ опубликован.
Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что под мобилизацию попадут отслужившие люди, в первую очередь с боевым опытом, имеющие военно-учетную специальность, студентов и призывников это не коснется.
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Путин назвал Великий Новгород колыбелью Руси
Новгородская земля является колыбелью Руси, истоком цивилизации и государства, заявил президент России Владимир Путин на мероприятии по случаю 1160-летия зарождения российской государственности.
«Великий Новгород, Рюриково городище, Старая Ладога, Изборск – все это колыбель Руси, исток нашей цивилизации и нашего государства, нашей культуры, просвещения», – цитирует Путина ТАСС.
Напомним, Путин в среду прибыл с рабочей поездкой в Великий Новгород, где проходит празднование зарождения российской государственности.