В мелитопольском вузе открылся участок для голосования на референдуме

На базе общежития Мелитопольского государственного университета им. Макаренко заработал избирательный участок для студентов, там они голосуют на референдуме.

«Мы прекрасно понимаем, что наше будущее находится только в наших руках, руках мелитопольцев, жителей других городов Запорожской области. Нам долгое время навязывали чуждый нам язык, традиции, идеалы, даже каких-то не наших героев, но мы не разделяем те идеалы, не чтим тех героев, мы хотим жить в русском мире, и открыто заявляем о своем решении, мы никого не боимся, никому не удастся нас запугать», – приводятся слова одного из студентов в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Учащийся из Геническа рассказал, что раньше обучение в школе проходило исключительно на украинском языке, на котором он никогда не говорил. Из-за этого обучение для него было сложным и непонятным.

Напомним, в пятницу, 23 сентября, в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области начались референдумы о вступлении в состав Российской Федерации. Голосование продлится по 27 сентября включительно. Президент РФ Владимир Путин заверил, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.

К вечеру пятницы предварительная явка на референдуме в Запорожской области, как сообщала председатель избирательной комиссии региона Галина Катющенко, с учетом голосования за рубежом превысила 20%.