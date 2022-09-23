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Предварительная явка на референдуме в Запорожской области превысила 20%
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В Запорожской области предварительная явка на референдуме составила 20,52% с учетом голосования за рубежом, сообщила председатель избирательной комиссии Запорожской области Галина Катющенко.
«Завершился первый день референдума. Подомовой обход закончился в 20.00 вечера. Предварительная явка составила 20,52% с учетом голосования за рубежом, там проголосовали 8370 человек», – цитирует РИА «Новости» Катющенко.
Также она указала, что в Мелитополе явка составила 20,43%.
Ваше отношение к проведению референдумов о присоединении Донбасса и освобожденных территорий к России?
Напомним, референдумы о вступлении в состав Российской Федерации начались в пятницу, 23 сентября, в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области. Голосование продлится по 27 сентября включительно.
Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
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Украинские диверсанты в форме Росгвардии на двух машинах прорвались у города Пологи в Запорожской области
Диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) прорвалась в районе города Пологи в Запорожской области, на место выдвинулись подразделения силовиков, диверсанты обязательно будут обезврежены, сообщил глава администрации (ВГА) региона Евгений Балицкий.
«Прорвалась ДРГ в районе [города] Пологи. Была <...> в форме росгвардейцев, обстреляли машину. Сейчас они направились в район Розовки. Туда же выдвинулись наши подразделения. Мне уже доложили, что они их или выдавят с территории, или уничтожат», – передает ТАСС слова Балицкого.
Он добавил, что ближе к обеду будет располагать более полной информацией, а участников этой ДРГ «ждет наказание по закону военного времени».
Ранее замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщал, что украинские диверсанты планировали подорвать в регионе ЛЭП, правоохранители предотвратили теракт.
Пушилин объяснил «громкие имена» среди переданных Киеву пленных
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Киев при обмене пленными не интересуют ни обычные украинские военные, ни даже рядовые члены националистического полка «Азов» (запрещен в России), сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
«Почему со стороны противника только такие громкие имена? Да все просто – киевский режим очень профессионален в пиаре», – сказал Пушилин. Он пояснил, что Киев «не интересуют рядовые военнослужащие украинской армии». Более того, «киевский режим не интересуют даже рядовые «азовцы». Как сообщил Пушилин, украинскую сторону «интересовали только имена, их интересовал личный самопиар, не более того».
Он подчеркнул, что при обмене пленными с Киевом Россия и республики Донбасса руководствуются тем, чтобы вернуть из украинского плена всех военнослужащих, «невзирая на их звания, невзирая на их погоны», передает ТАСС.
Напомним, Минобороны России подтвердило, что «в результате сложного переговорного процесса по обмену, с подконтрольной киевскому режиму территории Украины возвращены» 55 военных России, ДНР и ЛНР, которым «в плену грозила смертельная опасность».
Как утверждают западные СМИ, российские и донецко-луганские военнослужащие были обменены при посредничестве турецкой стороны на примерно 200 украинских военнопленных, в том числе на пятерых командиров отряда «Азов» (запрещен в России), которые должны остаться в Турции. Кроме того, российская сторона, а также руководство ДНР и ЛНР отпустили 10 граждан третьих стран, воевавших в рядах ВСУ и попавших в плен.
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Украинские войска перегородили Южный Буг баржами в ожидании российских кораблей
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Украинские войска перегородили реку Южный Буг в Николаеве баржами, опасаясь захода российских военных кораблей, свидетельствуют фотографии, переданные жителями Николаева через знакомого из Донецка Сергея Лебедева.
«На этой фотографии мы видим Южный Буг со стороны Каботажного спуска. Справа находится Черноморский судостроительный завод (ЧСЗ), слева – морской порт. Мы видим, если присмотреться, серию барж, которые установлены украинскими военными с целью, по их мнению, задержать российский флот», – передает РИА «Новости» слова Лебедева.
При увеличении отчетливо видны как минимум четыре груженые баржи.
Лебедев также продемонстрировал снимки, которые свидетельствуют о том, что украинские войска в Николаеве стали оборудовать оборонительные позиции не просто рядом с многоквартирными домами, а уже непосредственно в самих жилых зданиях.
Ранее газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала, какие цели преследует наступление на Николаев.
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Минобороны перечислило освобожденные от мобилизации гражданские специальности
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Сотрудники ряда организаций не будут привлекаться к частичной мобилизации, сообщили в Минобороны.
«Для обеспечения работы отдельных высокотехнологических отраслей, а также финансовой системы Российской Федерации принято решение о непривлечении на военную службу в рамках частичной мобилизации граждан с высшим образованием по соответствующим специальностям и направлениям подготовки, работающих:
– в аккредитованных организациях, осуществляющих деятельность в области информационных технологий и задействованных в разработке, развитии, внедрении, сопровождении и эксплуатации решений в области информационных технологий и обеспечения функционирования информационной инфраструктуры;
– в российских операторах связи и задействованных в обеспечении устойчивости, безопасности и целостности функционирования сооружений связи, центров обработки данных, а также средств и линий связи общего пользования Российской Федерации;
– в системообразующих организациях в сфере информации и связи, а также их взаимозависимых лицах, которые являются учредителем и (или) редакцией и (или) издателем зарегистрированного средства массовой информации и (или) вещателем телеканала, радиоканала и задействованных в производстве и (или) распространении продукции средств массовой информации;
Среди ваших знакомых есть люди, получившие повестки в рамках объявленной частичной мобилизации?
– в организациях, обеспечивающих стабильность национальной платежной системы и инфраструктуры финансового рынка, управление банковской ликвидностью, наличное денежное обращение», – сообщается в Telegram-канале Минобороны.
«Основанием для освобождения от привлечения граждан к призыву на военную службу по мобилизации будут считаться списки граждан, представляемые руководителями соответствующих организаций по установленной форме в Генеральный штаб ВС РФ», – добавили в военном ведомстве.
В среду президент Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России. Призыву на военную службу подлежат только граждане, которые состоят в запасе, прежде всего те, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт.
По словам министра обороны Сергея Шойгу, будут призваны в общей сложности 300 тыс. резервистов, что составляет чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса нашей страны. Срочников отправлять в горячие точки не будут. Мобилизованные пройдут подготовку, переподготовку и только после этого приступят к выполнению задач.
За первые сутки мобилизации сами явились в военные комиссариаты порядка 10 тыс. российских граждан.
Газета ВЗГЛЯД писала, какие задачи будут поставлены перед теми сотнями тысяч новых военнослужащих, которые будут отмобилизованы для проведения специальной военной операции на Украине, а также разбиралась, кто подлежит частичной мобилизации, а кто с высокой вероятностью не подпадает под это решение.
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От российского удара по военному заводу в Николаеве украинский БТР вылетел за забор
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Украинский БТР в результате российского удара перелетел через забор Николаевского бронетанкового завода и упал на пешеходную дорожку за территорией предприятия, свидетельствует фотография, переданная самими николаевцами через жителя Донецка Сергея Лебедева.
На фото виден перевернутый корпус бронемашины на фоне бетонного забора. Лебедев пояснил со слов своих знакомых, приславших ему фото, что все произошло 19 сентября.
«Российской армией были нанесены удары по стратегическим объектам в городе Николаеве. На фотографии мы видим последствия одного из таких ударов. Это завод, в котором ремонтировалась тяжелая военная техника. От ударов один из БТРов был перекинут через забор и лежит сейчас на пешеходной дорожке», – сообщил источник РИА «Новости».
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.
Чижов объяснил Боррелю, кого ждет трибунал по Украине
Постпред России при Евросоюзе Владимир Чижов, комментируя слова главы европейской дипломатии Жозепа Борреля о «трибунале» над россиянами, заявил, что трибунал ждет киевский режим.
Чижов заявил, что «трибунал будет – для тех, кто реально виновен во всем, что случилось». «Но не для российского руководства, а для киевского режима», – приводит его слова РИА «Новости».
Напомним, Боррель поддержал идею создания «трибунала» над россиянами «за их действия на Украине». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Боррелю следует обратить внимание на преступления, совершенные киевским режимом с 2014 года.
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Минобороны показало уничтожение бронетехники ВСУ российскими десантниками
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Подразделения ВДВ с помощью беспилотников обнаружили противника и успешно предотвратили попытку наступления ВСУ в ходе спецоперации, сообщили в Минобороны.
«Подразделения ВСУ силами двух механизированных рот и при поддержке девяти танков и 16 боевых бронированных машин предприняли безуспешную попытку наступления», – передает ТАСС сообщение ведомства.
Как подчеркнули в Минобороны, действия ВСУ удалось своевременно обнаружить при помощи беспилотников. «В ходе боевых действий подразделениями ВДВ было уничтожено более 120 украинских военнослужащих, бронированная техника и легкобронированные машины», – отметили там.
В ведомстве уточнили, что десантники захватили часть боевой техники ВСУ в качестве трофеев.
Накануне Минобороны опубликовало кадры с бронетехникой, захваченной российскими десантниками в ходе уничтожения подразделений украинских войск в зоне проведения специальной военной операции.
Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.
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Четыре депутата Госдумы от «Единой России» попросили отправки на фронт
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Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак сообщил, что получил от первых четырех депутатов Госдумы заявления с просьбой отправить их в зону спецоперации в составе ВС РФ. Заявления будут рассмотрены в Минобороны.
«Заявления первых четырех депутатов Госдумы от «Единой России» с просьбой отправить их служить в зону СВО в составе ВС РФ мною получены и будут рассмотрены Минобороны РФ», – сообщил Турчак в своем Telegram-канале.
Он отметил, что это председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов, зампред комитета по обороне Дмитрий Саблин, зампред комитета по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов и зампред комитета по экономической политике, секретарь Хакасского реготделения «Единой России» Сергей Сокол.
«Дмитрий Хубезов, Дмитрий Саблин и Виталий Милонов с первых дней СВО вместе с нами работают в Донбассе, спасая мирных жителей от рук киевского режима. Они хорошо знают, каково это быть русским на исконно русской земле, оккупированной неонацистами. Что такое борьба за право быть русским», – добавил Турчак.
Среди ваших знакомых есть люди, получившие повестки в рамках объявленной частичной мобилизации?
По данным Telegram-канала Readovka, ряд других депутатов Госдумы также выразили готовность стать участниками специальной военной операции на Украине. Так, депутат Госдумы, бывший замглавы Минпромторга России Станислав Наумов (ЛДПР, Челябинская область) заявил, что готов отправиться в зону проведения СВО. «Если я нужен МО РФ – я заключу любой контракт, на любых условиях», – приводит канал его слова.
В свою очередь депутат Госдумы от «Единой России» Олег Голиков также сообщил, что готов в случае необходимости быть призванным. «Несмотря на то, что мне больше 50 лет, я готов встать в строй. Это долг всех дееспособных мужчин России, которые должны защитить свою Родину и свою семью», – сказал он.
Депутат Госдумы от «Единой России» Юрий Швыткин (Красноярский край) подал заявление на мобилизацию. До политической карьеры он окончил факультет ВДВ Новосибирского высшего военного командного училища, после чего с 1986 года по 1992 год служил в десантной разведроте.
Кроме того, депутат Госдумы от Курганской области Александр Ильтяков сказал, что «мобилизован с самого детства». «Когда я занимался в секции бокса, учился в техникуме, служил в армии, после, в том числе и сегодня, всегда мобилизован», – отметил он, выразив готовность пойти в армию, если призовет страна.
Между тем депутат Госдумы от Пермского края Ирина Ивенских обратилась к спикеру российского парламента Вячеславу Володину с запросом согласовать ее поездку на Донбасс. Политик заявила о своем желании оказывать психолого-педагогическую помощь образовательным учреждениям в ЛНР и ДНР.
Депутат Госдумы Екатерина Стенякина из Ростовской области сообщила, что после выступления президента записалась на сестринские курсы. «Я просто не могу оставаться в стороне от того, что происходит и буду стараться всеми силами помочь моей стране!» – заявила она.
Тюменский депутат Госдумы от «Единой России» Николай Брыкин также выразил готовность принять участие в СВО на Украине. «Я всегда готов!» – сказал он.
Накануне спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что у депутатов нет никакой брони от мобилизации, и те, кто соответствует ее требованиям, должны будут помочь своим участием в специальной военной операции. Он сообщил, что в Донбассе с момента начала СВО находятся Адам Делимханов, возглавляя добровольцев Чеченской Республики, Дмитрий Саблин, Виктор Водолацкий, Ахмед Догаев и другие.
В среду президент Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России. Призыву на военную службу подлежат только граждане, которые состоят в запасе, прежде всего те, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт.
По словам министра обороны Сергея Шойгу, будут призваны в общей сложности 300 тыс. резервистов, что составляет чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса нашей страны. Срочников отправлять в горячие точки не будут. Мобилизованные пройдут подготовку, переподготовку и только после этого приступят к выполнению задач.
Газета ВЗГЛЯД писала, какие задачи будут поставлены перед теми сотнями тысяч новых военнослужащих, которые будут отмобилизованы для проведения специальной военной операции на Украине, а также разбиралась, кто подлежит частичной мобилизации, а кто с высокой вероятностью не подпадает под это решение.
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Кремль: Попытки Киева вернуть Донбасс станут атаками на Россию
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Попытки Украины вернуть Донбасс, а также Запорожскую и Херсонскую области после их вступления в состав России в результате референдума будут расцениваться как атаки на Россию в соответствии с Конституцией РФ, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
«Безусловно. [После присоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской области к России] сразу же в отношении этих территорий начнет действовать Конституция Российской Федерации, где все предельно четко изложено на этот счет», – приводит его слова «Интерфакс».
Соответствующие положения Конституции России будут действовать с момента вступления республик в состав России, пояснил представитель Кремля.
Песков сообщил, что при положительном решении на референдумах в Донбассе, Херсонской и Запорожской областях последуют действия парламента и президента России Владимира Путина, передает РИА «Новости».
«Все будет выполнено в строгом соответствии с действующим законодательством», – сказал Песков, отметив, что процесс пройдет оперативно. «Фактически убежден, что процесс признания будет достаточно быстрым», – отметил Песков.
Представитель Кремля добавил, что безопасность для проведения референдумов о присоединении к России в Донбассе и на других освобожденных территориях обеспечена на должном уровне.
Референдумы о вступлении в состав Российской Федерации начались в пятницу, 23 сентября, в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области. Голосование продлится по 27 сентября включительно.
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Политики Германии предложили «убежище» для уклонистов от мобилизации в России
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Германии следует предоставить политическое убежище тем российским гражданам, которые бегут из России «в силу антивоенных убеждений» и не хотят участвовать в частичной мобилизации, заявляют немецкие политики.
В частности, с таким призывом выступила управляющая делами парламентской фракции правящей партии «Союз-90»/«Зеленые» в Бундестаге Ирен Михалич. Ее мнение приводит Deutsche Welle* (внесено в список СМИ-иноагентов) со ссылкой на немецкую газету Rheinische Post.
С Михалич солидарен зампредседателя фракции оппозиционного блока ХДС/ХСС Йохан Вадефуль, который призвал правительство страны выдавать гуманитарные визы «щедрее и масштабнее», в том числе российским «военнослужащим, которые публично выступают против» российских властей. «Они заслуживают нашей поддержки», уверен Вадефуль.
В свою очередь замглавы парламентской фракции правящей Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Дирк Визе заявил в интервью Rheinische Post, что уже сами по себе наказания, которые могут грозить россиянам за попытку уклониться от мобилизации, являются «согласно нынешней правовой ситуации достаточным основанием для предоставления политического убежища».
Отметим, что некоторые страны, напротив, уже отказались выдавать гуманитарные визы российским гражданам, которые избегают мобилизации. Так, МИД Латвии заявил, что не будет этого делать «по соображениям безопасности». В Эстонии же в свою очередь заявили, что не будут впускать обратно тех проживающих в республике граждан России, которые присоединились к участию в СВО.
В среду президент Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России. Призыву на военную службу подлежат только граждане, которые состоят в запасе, прежде всего те, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт.
Среди ваших знакомых есть люди, получившие повестки в рамках объявленной частичной мобилизации?
По словам министра обороны Сергея Шойгу, будут призваны в общей сложности 300 тыс. резервистов, что составляет чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса нашей страны. Срочников отправлять в горячие точки не будут. Мобилизованные пройдут подготовку, переподготовку и только после этого приступят к выполнению задач.
За первые сутки мобилизации сами явились в военные комиссариаты порядка 10 тыс. российских граждан.
Как сообщили в Генштабе ВС России, в первую очередь будут призываться стрелки, танкисты, артиллеристы, водители, механики-водители, а также рядовые и сержанты – до 35 лет, младшие офицеры – до 50 лет, старшие – до 55 лет.
Не подлежат частичной мобилизации следующие категории: забронированные граждане, к ним относятся работники предприятий оборонной промышленности; признанные временно не годными по состоянию здоровья; занятые постоянным уходом за членом семьи либо за инвалидами I группы; имеющие на иждивении четырех и более детей в возрасте до 16 лет; те, чьи матери кроме них имеют четырех и более детей в возрасте до восьми лет и воспитывают их без мужа.
Газета ВЗГЛЯД писала, какие задачи будут поставлены перед теми сотнями тысяч новых военнослужащих, которые будут отмобилизованы для проведения специальной военной операции на Украине, а также разбиралась, кто подлежит частичной мобилизации, а кто с высокой вероятностью не подпадает под это решение.
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Раскрыты детали нового пакета санкций против России
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Новый пакет санкций Европейского союза против России может касаться ограничения цен на нефть, информационных технологий и сферы кибербезопасности, пишет The Financial Times со ссылкой на источники.
Как ожидается, пишет издание, в пакете санкций будут содержаться положения по введению ограничения цен на российскую нефть, дополнительные списки лиц, подпадающих под санкции, и меры, направленные против российской сферы информационных технологий, кибербезопасности и программного обеспечения, передает ТАСС.
По данным газеты, более радикально настроенные члены Евросоюза, а именно Польша и страны Балтии, требуют ввести против России новые жесткие меры. В частности, они хотят, чтобы еще больше российских банков были отключены от системы SWIFT, а также выступают за введение запрета на импорт алмазов.
В среду на пресс-конференции верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что страны Евросоюза как можно скорее введут новые санкции против России из-за планов проведения референдумов в Донбассе, Запорожской и Херсонской областях. Позднее Боррель сообщил, что Европейский союз занят разработкой новых антироссийских санкций, в том числе в отношении отдельных физлиц.
В свою очередь председатель Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что объявление России о частичной мобилизации и намерение провести референдумы в Донбассе «требуют» введения новых санкций.
Между тем, по признанию британских СМИ, антироссийские санкции стали самым непродуманным и контрпродуктивным решением в новейшей истории.
Американские СМИ указывали, что для США проблемой стал эффект от антироссийских санкций, потому что ограничения в энергетической сфере бумерангом ударили по Европе, вызвав инфляцию и настолько серьезные перебои с поставками энергоносителей, что Брюссель сейчас пытается хоть как-то справиться с экономическими последствиями. В американском минфине даже создали отдел экономического анализа санкций, который должен снизить их побочные эффекты.
В США усомнились в способности украинских военных заправить американский танк
Украина хочет получить от стран Запада современные танки, но США и их союзники колеблются с принятием решения, пишут СМИ.
Сотрудник Конгресса США заявил, что современные танки – «первое в списке» того, что просят украинцы, «раньше такого не было». По словам сотрудника Конгресса, Киев «пытается вернуть территорию, танки помогут сделать это», передает РИА «Новости» со ссылкой на Politico.
Эксперты считают, что американские танки Abrams и немецкие Leopard могут значительно повысить боеспособность украинских сил, но США и Германия обеспокоены трудностями логистики и обучения. Американский чиновник указал, что «довольно сложно передать Украине не только танки американского производства, но и детали для их обслуживания». «Не хочется давать им что-то, что сломается, у чего закончится бензин, а они не смогут его заправить», – сказал он.
Напомним, министр обороны Германии Кристине Ламбрехт не видит смысла в прямых поставках боевых танков из Германии на Украину. По ее словам, Украина «очень быстро получит танки, а именно 40 танков из Греции, 28 из Словении, а затем Германия поможет закрыть эти пробелы в двух странах».
В воскресенье Германия отказалась единолично поставлять Украине танки западного образца. В тот же день президент Украины Владимир Зеленский предложил Соединенным Штатам показать пример Берлину и передать Киеву танки.
Референдумы о присоединении к России начались в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях
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Референдумы о вступлении в состав Российской Федерации начались в 8.00 (совпадает с мск) в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области. Голосование продлится по 27 сентября включительно.
В интересах безопасности в первые четыре дня в данных регионах голосовать будут не на избирательных участках, а на придомовых территориях и путем адресного обхода жителей, передает ТАСС.
Голосование на избирательных участках на территории ЛНР, Запорожья и Херсонской области будет проведено 27 сентября с 08.00 до 16.00. Тогда же начнется подсчет голосов. В ДНР проголосовать на избирательных участках можно будет 27 сентября с 08.00 до 20.00.
Между тем участки для голосования, организованные для беженцев, 23 сентября открылись в ряде городов России.
В ЦИК Херсона заявили, что рассчитывают на то, что в голосовании примут участие около 750 тыс. избирателей. В Запорожской области в списки включены 500 тыс. человек. На 1,5 млн избирателей напечатаны бюллетени в ДНР – по числу лиц, которые могут прийти на референдум. Следить за ходом голосования в Донбассе можно будет по Telegram-каналам, которые центризбиркомы ДНР и ЛНР создали в преддверии референдума.
Жителям ДНР и ЛНР предстоит ответить на вопрос, поддерживают ли они «вхождение республики в состав Российской Федерации на правах субъекта РФ». В Запорожской и Херсонской областях вопрос в бюллетене звучит следующим образом: «Вы за то, чтобы область вышла из состава Украины, создав независимое государство, и вошла в состав Российской Федерации?» При этом в ДНР и ЛНР, где с 2020 года статусом государственного обладает только русский язык, бюллетени отпечатаны на русском, а в Запорожской и Херсонской областях вопрос написан на украинском и русском.
Ваше отношение к проведению референдумов о присоединении Донбасса и освобожденных территорий к России?
Всего для жителей ДНР открыто 450 участков на территории республики и более 200 в России. ЦИК ЛНР кроме 461 участка в республике открыл 201 участок в РФ. В Запорожской области сообщили о формировании 394 избирательных участков на территории области и 102 за ее пределами – в России, ЛНР, ДНР и Херсонской области. Жители Херсонской области кроме своего региона, где создали восемь территориальных и 198 участковых избирательных комиссий, смогут проголосовать в Крыму, Москве и ряде других российских городов.
Ранее президент Владимир Путин заявил о поддержке Россией решения Донбасса, Запорожской и Херсонской областей на референдумах. Кроме того, глава государства заверил, что Россия сделает все для их безопасного проведения.
Глава Центризбиркома Элла Памфилова сообщила, обращаясь к жителям указанных регионов: «Что касается ваших земляков, оказавшихся волею судеб в России, то ЦИК России и наши коллеги в регионах окажут все необходимое содействие, чтобы каждый из них также смог проголосовать».
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Кадыров объявил о перевыполнении плана призыва в Чечне на 254%
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План призыва в Чечне перевыполнен на 254% за счет формирования новых воинских подразделений, сообщил глава республики Рамзан Кадыров на совещании по теме призыва жителей Чеченской Республики на воинскую службу в рамках объявленной президентом Владимиром Путиным частичной мобилизации.
«План призыва в Чеченской Республике перевыполнен на 254%. Такие показатели были достигнуты ранее благодаря формированию новых подразделений МО РФ. Все кандидаты на службу прошли через Военный комиссариат. Мы проработали этот механизм с самого начала, еще до объявления частичной мобилизации», – сообщил Кадыров в своем Telegram-канале.
По словам главы региона, в республике есть резерв из тысяч добровольцев, которые при необходимости смогут пополнить ряды защитников Отечества. «Жители еще даже и не подозревали, что такие вопросы могут возникнуть, а мы уже все решили. Поэтому я призываю население ЧР, в частности, наших любимых и уважаемых матерей, соблюдать спокойствие», – написал Кадыров.
«Сегодня мы видим, как Запад пытается расколоть наше общество. Похожий сценарий разыграли в Ираке и Ливии, где были убиты лидеры Саддам Хусейн и Муаммар Каддафи. По сей день в этих странах не прекращаются внутренние кровавые конфликты. Тот же план в Египте, в Сирии и во многих других регионах. Если мы не хотим повторения такого же сюжета в России, то всем нужно иметь четкую гражданскую позицию и не быть наивными», – подчеркнул глава Чечни.
«Что касается тех, кто бьет себя в грудь, кричит, что он патриот, но покинул на период мобилизации Россию, то для таких трусливых подонков путь обратно должен быть закрыт навсегда», – считает Кадыров.
«Я также часто думаю над тем, почему мы не применяем в ходе СВО все имеющиеся силы и средства, если против нас откровенно воюет весь блок НАТО. Мы имеем полное право защитить любыми средствами нашу страну! Примени мы хотя бы основную часть оружия и техники, то давно бы достигли цели. Но раз руководство считает по-другому, то наше дело – это выполнить приказ», – отметил он.
«Мораль проста: интересы государства, народа, религии и будущего потомков важнее абсолютно любых вопросов. Все остальное – пыль!» – заключил Кадыров.
В среду президент Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России. Призыву на военную службу подлежат только граждане, которые состоят в запасе, – прежде всего, те, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт.
Среди ваших знакомых есть люди, получившие повестки в рамках объявленной частичной мобилизации?
По словам министра обороны Сергея Шойгу, будут призваны в общей сложности 300 тыс. резервистов, что составляет чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса нашей страны. Срочников отправлять в горячие точки не будут. Мобилизованные пройдут подготовку, переподготовку и только после этого приступят к выполнению задач.
За первые сутки мобилизации сами явились в военные комиссариаты порядка 10 тыс. российских граждан.
Как сообщили в Генштабе ВС России, в первую очередь будут призываться стрелки, танкисты, артиллеристы, водители, механики-водители, а также рядовые и сержанты – до 35 лет, младшие офицеры – до 50 лет, старшие – до 55 лет.
Газета ВЗГЛЯД писала, какие задачи будут поставлены перед теми сотнями тысяч новых военнослужащих, которые будут отмобилизованы для проведения специальной военной операции на Украине, а также разбиралась, кто подлежит частичной мобилизации, а кто с высокой вероятностью не подпадает под это решение.
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Пушилин не исключил попытки контрнаступления Украины в ДНР
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На севере ДНР Украина сгруппировала «достаточно серьезные силы», сообщил глава республики Денис Пушилин.
Пушилин сказал, что «поступают тревожные сигналы», а «ситуация на севере республики крайне сложная». По его словам, «не исключено, что в самое ближайшее время» украинские войска «попытаются ситуацию поменять и перейти в контрнаступление». Глава ДНР заверил, что «союзные силы делают все возможное». «Держу руку на пульсе, там, где это возможно, включаюсь в процесс», – приводит его слова ТАСС.
Как заявил Пушилин, в ДНР «нет никаких иллюзий, что противник циничен, варварскими обстрелами он старается нанести как можно больший урон гражданскому населению». В связи с этим требуется «действовать быстрее, активнее, и одним из таких действий является, конечно же, проведение референдума». По словам Пушилина, жители ДНР долго ждали и мечтали о референдуме, поэтому «принимают решение и как можно быстрее возвращаемся домой» в Россию.
Напомним, по данным мэра города Алексея Кулемзина, в результате обстрела ВСУ погибли шесть человек. Он сообщал, что по центру Донецка велся интенсивный обстрел, есть попадание во вход крытого рынка, а также «прилеты» в районе «Донецк-сити». Пушилин сообщил, что украинские военные обстреливали центр Донецка, предположительно, из французской гаубицы Caesar.
Глава российского государства Владимир Путин объявил частичную мобилизацию и поддержал проведение референдумов не только в республиках Донбасса, но и на освобожденных территориях Запорожской и Херсонской областей.
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