Замминистра минздрава Якутии заподозрили в злоупотреблении полномочиями

В Якутске задержали первого замминистра здравоохранения региона Романа Савина, его подозревают в злоупотреблении полномочиями при заключении госконтрактов на закупку медизделий в рамках борьбы с коронавирусом, сообщил собеседник в правоохранительных органах.

«В Якутске в рамках уголовного дела по ч. 3. ст. 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями») сотрудниками УЭБиПК задержан первый заместитель министра здравоохранения Якутии Роман Савин. Он подозревается в заключении государственного контракта на поставку медицинских изделий с коммерческой компанией в рамках мер, направленных на борьбу с коронавирусной инфекцией», – сказал собеседник ТАСС.

По версии следствия, закупка проводилась по завышенной цене, бюджету региона причинен ущерб на сумму более 151 млн рублей.

Также следователи считают, что Савин не принял мер по обеспечению срока поставки кислородных станций по этому контракту, не обеспечил подготовку места их эксплуатации и введение в пользование.

Сейчас подозреваемого направили в изолятор временного содержания в Якутске до избрания меры пресечения. Сам чиновник не признает вину.

Савин был назначен на должность в мае 2020 года.

В августе бывшего руководителя управления МЧС по Курганской области Олега Рожкова приговорили к шести годам колонии по делу о злоупотреблении полномочиями и мошенничеству.