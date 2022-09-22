Депутат рассказал о льготах для подлежащих частичной мобилизации

«Если мы поймем, что те или иные кредитные организации не намерены прислушиваться к рекомендациям Центробанка, то «Единая Россия» законодательно закрепит обязательства банков о предоставлении кредитных каникул перед гражданами, которые попадут под частичную мобилизацию», – заявил газете ВЗГЛЯД депутат от «Единой России», член комитета Госдумы по ЖКХ Александр Якубовский.

Депутаты Госдумы от партии «Единая Россия» выступили с инициативой ввести мораторий на начисление пеней за оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) для участников специальной военной операции (СВО).

«Сейчас вопрос об оплате ЖКУ для мобилизованных находится в стадии обсуждения. Соответствующие предложения были направлены мною в адрес премьер-министра РФ Михаила Мишустина. Надеюсь, они будут услышаны и поддержаны. Еще раз подчеркну, схожие решения принимались в отношении застройщиков, когда мы ограничивали права граждан на взыскание пени, неустоек и т. д., и это правило действует до сих пор. На мой взгляд, логично, чтобы сейчас граждане получили схожую поддержку», – говорит Якубовский.

Он рассказывает, что сейчас также готовится блок поправок в трудовое законодательство. Они будут оперативно рассмотрены на пленарном заседании в начале следующей недели. Именно этими поправками планируется гарантировать сохранение рабочих мест и обеспечить поддержку работодателей, которые сохраняют для граждан эти самые рабочие места.

«Если человек работал по ГПХ или как самозанятый, конечно, гарантировать что-то сложнее, потому что это свободный рынок. И здесь каких-то значимых решений в ближайшее время не предвидится. Но возможно, у моих коллег будут идеи в этом направлении», – предупреждает депутат.

Что касается кредитов, то в первую очередь речь идет об ипотечных и других крупных займах, продолжает эксперт. Центробанк озвучил рекомендации для кредитных организаций. Фракция «Единой России», в свою очередь, намерена отслеживать случаи, где банки станут отказывать в предоставлении кредитных каникул.

«Если мы поймем, что те или иные кредитные организации не намерены прислушиваться к рекомендациям Центробанка, то «Единая Россия» законодательно закрепит обязательства банков о предоставлении кредитных каникул перед гражданами, которые попадут под частичную мобилизацию», – обещает собеседник.

«Что касается ранений, временной потери трудоспособности, то безусловно мы понимаем, что, с одной стороны, есть страховые случаи, а с другой стороны, возможно будет целесообразным рассмотреть и возможность предоставления кредитных каникул на период потери трудоспособности», – заключил Якубовский.

21 февраля президент России Владимир Путин в ходе обращения к россиянам объявил о мерах для защиты суверенитета страны, подписав приказ о частичной мобилизации. Призыву на военную службу будут подлежать только граждане, которые в настоящий момент состоят в запасе и прежде всего те, кто проходил службу в рядах Вооруженных сил России.

В Госдуме предложили объявлять кредитные каникулы тем гражданам России, которые попадут под частичную мобилизацию. Центральный банк России в свою очередь уже рекомендовал банкам и микрофинансовым организациям давать кредитные каникулы мобилизированным, передает «Коммерсант». Глава комитета палаты по информполитике Александр Хинштейн пообещал, что поправки о трудовых гарантиях мобилизованных, которые ранее анонсировала партия «Единая Россия», внесут в Госдуму до 27 сентября, пишет «Коммерсант».

Ранее председатель комиссии Общественной палаты РФ (ОП) по социальной политике, трудовым отношениям, взаимодействию с профсоюзами и поддержке ветеранов Наталья Починок в беседе с газетой ВЗГЛЯД предложила гарантировать права мобилизованных работников аналогично декретному отпуску.