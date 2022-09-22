Починок предложила гарантировать права мобилизованных работников аналогично декретному отпуску

Наиболее защищенным способом обеспечения гарантий прав работников может быть подход, аналогичный декретному отпуску, сказала газете ВЗГЛЯД председатель комиссии Общественной палаты РФ (ОП) по социальной политике, трудовым отношениям, взаимодействию с профсоюзами и поддержке ветеранов Наталья Починок, отвечая на вопрос, сохранится ли рабочее место в случае мобилизации работника.

В Госдуме предложили объявлять кредитные каникулы тем гражданам России, которые попадут под частичную мобилизацию. Центральный банк России в свою очередь уже рекомендовал банкам и микрофинансовым организациям давать кредитные каникулы мобилизированным, передает «Коммерсант». Также депутаты выступили с инициативой ввести мораторий на начисление пеней за оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) для участников специальной военной операции (СВО).

«Механизм обеспечения трудовых гарантий на период мобилизации в трудовом законодательстве пока отсутствует. Его надо определить. Наиболее защищенным способом обеспечения гарантий прав работников может быть подход, аналогичный декретному отпуску, когда за работником на определенный период закрепляется должность, а вновь принятые сотрудники могут занимать ее лишь временно. Изменение законодательство необходимо проводить крайне оперативно», – говорит Починок.

Она подчеркивает, что несмотря на то, что мобилизационный период будет оплачиваться аналогично контрактной службе, вопрос сохранения за работником конкретного рабочего места стоит достаточно остро.

Для тех граждан, которые трудились по ГПХ (по договору гражданско-правового характера) или были самозанятыми, продолжает эксперт, статьи трудового кодекса, предусмотренные для работников по найму, не имеют силы. Объясняется это тем, что самозанятые «работают на свой страх и риск». Скорее всего, при мобилизации такого работника договор ГПХ с ним будет расторгнут, и по завершении периода мобилизации он должен будет вновь искать работу.

«Я уверена в том, что государство предложит специальную программу поддержки занятости для тех лиц, которые были задействованы в период мобилизации, предусмотрев специальные меры поддержки, но пока об этом говорить рано», – делится собеседник.

Что касается кредитных каникул для мобилизованных граждан, рассказывает член ОП, то они должны быть в добровольном порядке, так как часть граждан, вероятно, решит распорядиться частью средств, которые они будут получать в период мобилизации, как раз в счет погашения кредитов. Однако, с точки зрения уплаты процентов по заемным средствам, эти виды расходов для обеспечения справедливых мер поддержки могло бы взять на себя государство, что, вероятно, потребует внесение изменений в действующее законодательство, так как в таком случае государство вправе определить максимальный предел процентов, которые могут быть компенсированы банкам и микрофинансовым организациям за счет государства.

Расходы на ЖКУ – это расходы, относящиеся к ведению субъектов Российской Федерации, точнее, именно они имеют все полномочия устанавливать льготы для разных категорий граждан, замечает специалист. «Этот вопрос один из самых сложных, так как компенсация оплаты ЖКУ должна, с одной стороны, быть в пределах площади по социальным нормам, с другой стороны, должны иметь всеобщий и равный характер. Ведь тот компенсационный механизм, который предусмотрен, например, для тех граждан, которые проходят срочную службу в Вооруженных силах РФ, явно не подходит. В крупных городах, таких как Москва или Санкт-Петербург, оплачиваемая мобилизация не покроет тех потерь временного прекращения трудовых обязанностей. Безусловно, прощение всей суммы расходов на ЖКУ может являться более действенным механизмом сейчас», – заключила Починок.

21 февраля президент России Владимир Путин в ходе обращения к россиянам объявил о мерах для защиты суверенитета страны, подписав приказ о частичной мобилизации. Призыву на военную службу будут подлежать только граждане, которые в настоящий момент состоят в запасе, и, прежде всего, те, кто проходил службу в рядах Вооруженных сил России.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу в свою очередь отметил, что будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов – 1% мобилизационного ресурса страны. Он уточнил, что ни о каком призыве студентов речи не идет, а также в спецоперации не будут участвовать срочники.

Глава комитета палаты по информполитике Александр Хинштейн пообещал, что поправки о трудовых гарантиях мобилизованных, которые ранее анонсировала партия «Единая Россия», внесут в Госдуму до 27 сентября, пишет «Коммерсант».

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