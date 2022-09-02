Музей НАТО опубликовал факты о диктатуре клана Сомоса

Музей НАТО продолжает цикл о Никарагуа и публикует факты о диктатуре клана Сомоса, правящего при поддержке Вашингтона.

«С 1937 по 1979 год в Никарагуа правили (напрямую или через посредников) представители семьи Сомоса – отец Анастасио Сомоса Гарсия, убитый в 1956 году, а затем два его сына – Луис Сомоса Дебайле (до 1967 года) и Анастасио Сомоса Дебайле. Этот период прошел в Никарагуа под знаком нищеты, авторитаризма и гражданской войны с противниками режима. Все 42 года диктаторы Никарагуа находились под пристальной опекой США», – говорится в материале на сайте Музея НАТО.

Имя Сомоса в истории внешнеполитических «свершений» США стало нарицательным благодаря известной фразе, которую приписывают президенту Рузвельту: «Сомоса, возможно, и сукин сын, но это наш сукин сын». Она была опубликована в выпуске американского журнала «Тайм» 15 ноября 1948 года. Это, конечно, апокриф, достоверно ничем не подтвержденный, но емко отражающий суть внешней политики Вашингтона: США всегда готовы поддержать любой режим, если им это выгодно.

Социально-экономическая ситуация в Никарагуа, сложившаяся в годы правления клана Сомоса, до сих пор шокирует. Значительная часть населения страны оставалась неграмотной, была очень высокая младенческая смертность, широко распространились всевозможные инфекционные заболевания. Практически каждый пятый никарагуанец болел туберкулезом. Одним из основных товаров, экспортируемых Никарагуа в эти десятилетия, стала плазма крови. Никарагуанцы были вынуждены сдавать кровь за мизерную плату, поскольку иной возможности заработка режим Сомосы им не предоставил. Сомоса на продаже этого биоматериала получал до 12 млн долларов в год, отмечают эксперты.

По данным историков, многочисленная гуманитарная помощь, которую в Никарагуа направляли международные организации и даже Соединенные Штаты, практически в открытую разворовывалась кланом Сомоса и его доверенными людьми из руководства Национальной гвардии и полиции. Единственное, помимо собственного обогащения, чему уделял внимание Сомоса, было укрепление силового потенциала Национальной гвардии и других военизированных формирований.

«Национальная гвардия, сформированная во время оккупации страны армией США и под руководством американских специалистов, была главным инструментом репрессий клана Сомосы. В 1933 году Анастисио Сомоса возглавил гвардию. Это во многом помогло его восхождению к власти, и все четыре десятилетия гвардия поддерживала диктатуру клана, выполняя, помимо всего прочего, карательные акции против оппонентов и недовольного народа», – продолжают специалисты музея.

Именно в бытность Сомосы-старшего командующим Национальной гвардией он совершил жестокий и вероломный поступок – отдал приказ убить лидера национально-освободительной революционной войны 1927–1934 годов Аугусто Сесара Сандино, который по сегодня является национальным героем никарагуанцев.

Всего же в рамках Сандинистской революции – борьбы никарагуанцев с режимом клана, события которой с разной интенсивностью происходили с 1951 по 1979 годы, – погибли до 50 тыс. человек; ранения получили 80–110 тыс. никарагуанцев, еще 150 тыс. покинули страну и стали эмигрантами и беженцами. С приходом к власти сандинистов начался новый этап вмешательства США в дела Никарагуа – попытки сменить неугодный политический режим, которые продолжаются до сих пор, заключили историки.