Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков назвал позитивным факт приезда миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС (ЗАЭС), несмотря на все сложности и провокации украинской стороны.

По его словам, работе миссии «пока рано давать оценки». «В целом мы весьма позитивно оцениваем тот факт, что, несмотря на все сложности и проблемы, в том числе связанные с провокационными действиями украинской стороны, комиссия прибыла и приступила к работе», – приводит его слова ТАСС.

Он напомнил, что специалисты продолжают работу на месте. «Пока говорить рано, но главное, что миссия там», – заключил он.

Миссия МАГАТЭ посетила Запорожскую АЭС и должна оценить состояние электростанции, физический ущерб, нанесенный станции, определить работоспособность систем безопасности и охраны объекта. Глава агентства Рафаэль Гросси сообщил, что миссия МАГАТЭ осмотрела аварийные системы, дизельные генераторы, блочные щиты энергоблоков Запорожской АЭС и другие элементы. Согласно выводам делегации, физическая целостность АЭС была нарушена несколько раз, однако Гросси не смог уточнить, произошло это случайно или намеренно.

Украинские власти готовили провокации в связи с началом работы миссии. Так, Киев пытался внедрить в делегацию МАГАТЭ своих шпионов, работающих под журналистским прикрытием.

Кроме того, как сообщило Министерство обороны России, в окрестностях Энергодара готовился к высадке украинский десант. Украинские диверсанты, которые планировали захват Запорожской АЭС, проходили спецподготовку в Великобритании. Газета ВЗГЛЯД разбирала, на что рассчитывали стратеги в Киеве и их кураторы и почему их планы потерпели фиаско.

Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил газете ВЗГЛЯД, что визит МАГАТЭ на ЗАЭС прошел не по тому плану, который строили Зеленский и его команда. По его словам, миссия МАГАТЭ работала в нормальной обстановке, Россия обеспечила безопасность делегации.