Украинские власти пытались внедрить в делегацию МАГАТЭ на Запорожскую АЭС своих шпионов, работающих под журналистским прикрытием, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

«Украинские спецслужбы по приказу Зеленского пытались внедрить в делегацию МАГАТЭ на Запорожскую АЭС своих шпионов и диверсантов, работающих под журналистским прикрытием», – сказал Рогов РИА «Новости».

По его словам, данный замысел киевских властей был своевременно раскрыт. «Попытка проникновения шпионов и диверсантов под видом украинских журналистов пресечена. На территорию Запорожской АЭС они не были допущены», – сказал Рогов.

Миссия МАГАТЭ побывала на станции везде, где хотела, «все было спокойно», отметил он. «Они побывали на крыше спецкорпуса №1, куда прилетали натовские снаряды, один из которых пробил крышу, они пообщались с персоналом», – уточнил член главного совета администрации области.

Власти Запорожской области, отметил Рогов, позитивно оценивают визит МАГАТЭ на АЭС. «Была обеспечена безопасность миссии, которую Россия и обещала. Мы лишний раз видим подтверждение того, что если Россия обещает, то она и выполняет, несмотря на провокации, обстрелы, диверсии, высадку десанта и так далее», – сказал он.

В четверг Министерство обороны России рассказало о высадке украинского десанта в окрестностях Энергодара. Украинские диверсанты, которые планировали захват Запорожской АЭС, проходили спецподготовку в Великобритании.

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Миссия МАГАТЭ должна оценить состояние АЭС, физический ущерб, нанесенный станции, определить работоспособность систем безопасности и охраны объекта. В четверг после посещения ЗАЭС глава агентства Рафаэль Гросси заявил, что эксперты провели первичную оценку, успели осмотреть «достаточно много» и планируют работать дальше.