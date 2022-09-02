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Германия не захотела отказываться от импорта газа из России
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Германия не планирует отказываться от импорта газа из России, заявил немецкий канцлер Олаф Шольц, призвав «не усложнять себе жизнь».
Шольца спросили, почему Германия «просто не закроет «русский кран». Он ответил, что ЕС «не ввел санкции на импорт газа, прежде всего из-за западноевропейских стран, не в первую очередь из-за Германии». По его словам, «другие не могут так быстро найти для себя альтернативу», передает РИА «Новости».
Как заявил Шольц, Германия своевременно приняла решения, затрагивающие, например, заполнение газохранилищ, запуск угольных электростанций и строительство терминалов для СПГ. В результате страна может «преодолеть» сложившуюся ситуацию с газоснабжением, но «это будет сложнее сделать» при отказе «от того, что хоть и в небольших количествах, но поступает» из России.
«Мы не должны излишне усложнять себе жизнь, это мое личное убеждение», – сказал он. По его словам, Германия должна расширять инфраструктуру для импорта, чтобы не быть зависимой, требуются трубопроводы из южной Европы. Так, «было бы гораздо проще, если бы был трубопровод, от которого многие годы отказывались», сказал Шольц, имея в виду трубопровод через Францию. Он рассчитывает, что такой трубопровод «будет».
«И тогда мы увидим изменения, если страны Южной Европы найдут новые источники (импорта газа) – из Африки, ближней Азии, откуда они могут получить газ, без участия России, это поддержит и мировой рынок, и нас», – сказал канцлер.
Напомним, Португалия не договорилась с Францией о новом газопроводе. Глава правительства Португалии Антониу Кошта заявил, что газопровод, который соединит Португалию с Центральной Европой, могут построить в обход Франции.
Министр по делам экономики и защиты климата Германии Роберт Хабек заявил, что Берлин не может рассчитывать на поставки газа по «Северному потоку» в зимний период и не ведет прямых переговоров с Газпромом. Газпром подтвердил, что поставка газа по «Северному потоку» полностью прекращена на период с 31 августа по 2 сентября в связи с ремонтом единственного оставшегося в работе газоперекачивающего агрегата. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, санкции, которые ввел Евросоюз, довели до приостановки «Северного потока».
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Миллер: Siemens не сможет регулярно ремонтировать турбины «Северного потока»
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Siemens сейчас не может регулярно ремонтировать агрегаты для «Северного потока», ей просто негде это делать, сообщил глава Газпрома Алексей Миллер.
Он отметил, что Запад попал в свою же «санкционную ловушку».
«Компания Siemens на сегодняшний день практически не имеет никакой возможности обеспечивать регулярные капитальные ремонты наших газоперекачивающих агрегатов. Компании Siemens просто-напросто эти работы проводить негде», – сказал Миллер в эфире телеканала «Россия 1», передает ТАСС.
Напомним, сокращение поставок газа в ряд европейских стран связано с тем, что из-за санкций возникли проблемы с турбинами Siemens, которые использовались для подачи газа в «Северный поток».
Транспортируемая из Канады турбина для газопровода «Северный поток» застряла при транзите в Германии. В соответствии с соглашением с Siemens Energy Газпром должен был сам забрать турбину после ее ремонта в Канаде, но канадские санкции не позволили это сделать. Siemens взяла на себя доставку, но при этом документацию оставили без изменений. В Газпроме заявили, что поставка двигателя 073 на КС «Портовая» для проекта «Северный поток» со стороны Siemens в настоящий момент невозможна из-за санкций Канады, ЕС и Британии.
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В Газпроме назвали время остановки «Северного потока»
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Ремонт на газопроводе «Северный поток» планируется начать 31 августа, сообщили в российском газовом гиганте – Газпроме.
Ремонт продлится с 4.00 мск 31 августа по 4.00 мск 3 сентября, передает ТАСС со ссылкой на уведомление Газпрома на информационной платформе Seeburger.
Данные оператора газопровода – компании Nord Stream AG – свидетельствуют об отсутствии номинации на транспортировку газа, начиная уже с 03.00 мск 31 августа.
Ранее Газпром сообщал, что поставки газа по «Северному потоку» будут полностью остановлены с 31 августа по 2 сентября из-за ремонта единственного оставшегося в работе газоперекачивающего агрегата. По факту завершения работ и отсутствия технических неисправностей агрегата транспорт газа будет восстановлен до уровня 33 млн кубометров в сутки.
Напомним, транспортируемая из Канады турбина для газопровода «Северный поток» застряла при транзите в Германии. В соответствии с соглашением с Siemens Energy Газпром должен был сам забрать турбину после ее ремонта в Канаде, но канадские санкции не позволили это сделать. Siemens взяла на себя доставку, но при этом документацию оставили без изменений. В Газпроме заявили, что поставка двигателя 073 на КС «Портовая» для проекта «Северный поток» со стороны Siemens в настоящий момент невозможна из-за санкций Канады, ЕС и Британии.
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Медведев сыронизировал по поводу запрета на выдачу виз россиянам
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Европейским политикам следует быстрее ввести полный запрет на выдачу шенгенских виз для россиян, иронично предложил заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев.
«К предстоящему заседанию глав МИД ЕС по визовой тематике. Европейские начальнички достали своим русофобским кудахтаньем про шенгенские визы гражданам нашей страны. Пусть уж быстрее введут полный запрет на их выдачу», – написал Медведев в своем Telegram-канале.
Такое решение окончательно убедит сомневающихся в том, что Европа на самом деле плохо относится к гражданам России.
«Европейцы в очередной раз покажут свое истинное лицо и меньше будут отвлекать враньем и бредовыми посулами Россию и ее граждан от ведения специальной военной операции», – добавил он.
В конце он оставил фразу на французском «A la guerre comme a la guerre», переводящуюся как «На войне как на войне».
Во вторник глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что Германия предлагает приостановить соглашение ЕС об облегчении визового режима с Россией.
Ранее правительство Чехии предложило приостановить действие упрощенного визового режима между странами ЕС, Россией и Белоруссией.
В последнее время в ряде европейских стран раздаются призывы запретить всем россиянам въезд в страны Шенгена. Как ранее заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас, республика поддерживает этот запрет. По ее словам, «посещение Европы – это привилегия, а не право человека», она также считает, что «пора прекращать туризм из России уже сейчас».
Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявлял, что идея полного запрета на выдачу виз россиянам не получит в ЕС единогласную поддержку.
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Москва пригрозила странам Прибалтики за «близкую к фашистской» политику
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Власти прибалтийских государств развернули беспрецедентную, по сути близкую к фашистской, кампанию по варварскому массовому сносу памятников советским воинам-освободителям и травле и дискриминации собственного русскоязычного населения, заявил МИД.
В заявлении на сайте российского внешнеполитического ведомства говорится, что эта кампания «давно вышла за пределы правового поля и норм поведения цивилизованных стран, теперь, похоже, уже основательно закрепилась за гранью здравого смысла и человечности».
«В латвийской столице сносят монумент освободителям Риги и всей Латвии от немецко-фашистских захватчиков при совершенно диком отношении со стороны «правоохранительных» органов к мирно пришедшим на место этого преступления жителям. Это очередной пример вандализма на государственном уровне, надругательства над памятью советских воинов, включая русских и латышей, победивших фашизм. Недавно нечто подобное мы наблюдали в эстонском городе Нарве, 95% жителей которого – русскоязычные», – отметили в ведомстве.
В МИДе напомнили, что латвийские власти намерены в ближайшие дни эксгумировать останки советских солдат на воинском захоронении в Кулдигском крае, что является грубым нарушением международно-правовых обязательств Латвии, в том числе двустороннего соглашения о статусе захоронений 2007 г.
«Напомним, что националистические круги Латвии, Литвы и Эстонии уже много лет насаждают искаженную интерпретацию исторических событий XX века, направленную на поддержание русофобского курса своих государств. Неотъемлемой частью их политики стала героизация нацистских пособников, приведшая к наблюдаемой сегодня волне осквернений и борьбы с советским мемориальным наследием», – отмечается в заявлении.
«Со стороны прибалтийских политиков звучат призывы к депортации «нелояльных» русских, выдвигаются идеи ограничить являющиеся, дескать, «привилегией» поездки россиян в Европу. Министр иностранных дел Литвы Г. Ландсбергис в своей русофобской риторике дошел до абсурда, заявив о необходимости впускать граждан России только при условии, что они признают «оккупацию» Крыма. Принятое недавно эстонским правительством решение об отмене целого ряда категорий виз для россиян является очередным проявлением ксенофобии и ненависти по отношению к нашей стране», – подчеркнули в российском внешнеполитическом ведомстве.
Отмечается, что все это дополняется жесткой цензурой информации, закрытием всех независимых русскоязычных СМИ, ограничением вещания российских масс-медиа. Ликвидируются русскоязычные детсады, школы и учебные программы, что существенно ограничивает право получения образования на родном языке для русскоязычного меньшинства.
В Латвии анонсирована подготовка законопроекта «Об ограничении двуязычия», который призван полностью запретить использование русского языка на рабочих местах и в общественной жизни, указали в МИДе.
«В Прибалтике преследуются все имеющие отличную от официальной точку зрения граждане. За любую форму поддержки России они запугиваются угрозами лишения вида на жительство и выдворения, увольнения и даже тюремного заключения. «Оснований» для этого штампуется множество, но главное из них – сочувствие нашей стране и принадлежность к русскому народу и культуре», – говорится в заявлении.
«Наблюдаемые сегодня русофобские подходы властей Латвии, Литвы и Эстонии еще полнее раскрывают суть прибалтийских режимов, в рамках которых так называемые титульные нации и их украинские и западные «со товарищи» признаются исключительными полноправными жителями, а «нетитульные», а точнее, русские считаются «людьми второго сорта», – подчеркивает МИД.
«Демократы» же из европейских и общественных структур молчат», – констатирует Москва.
«Раскрученная Латвией, Литвой и Эстонией кампания по уничтожению памятников павшим за освобождение этих стран от фашизма, других объектов культурного наследия, преследований и дискриминации русскоязычных неизбежно приводит к необходимости ставить вопрос об их ответственности – как на уровне государства, так и конкретных лиц, принимающих противоправные решения и исполняющих их.
Мы не сторонники того, чтобы уподобляться тем, кто разжег эту вакханалию, и отвечать их же варварскими методами. Однако то, что происходит сейчас в государствах Прибалтики, для нас неприемлемо и, безусловно, скажется на состоянии двусторонних отношений с этими странами, которые и без того уже находятся в полном упадке. Предпринимали и будем предпринимать асимметричные меры, прежде всего, в политической и экономической плоскостях. Ответственность за происходящее полностью лежит на прибалтийских властях, отказывающихся понимать, что они делают», – заключил МИД.
Напомним, в рижском парке Победы демонтировали последний элемент памятника Освободителям – 79-метровый обелиск. Полиция Латвии задержала 14 человек у памятника Освободителям Риги в столице республики в ходе демонстрации против демонтажа монумента. Комитет ООН по правам человека (УВКПЧ) обратился к правительству Латвии с просьбой остановить разрушение советских памятников в стране и обеспечить сохранность частей уже разрушенных монументов.
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МИД назвал «выстрелом себе в ногу» решение ЕС по визам
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Решение Евросоюза приостановить действие облегченного визового режима с Россией не останется без последствий, Москва может принять симметричные и асимметричные меры в ответ, заявил замглавы МИД России Александр Грушко.
«Нарушение, обход или выход ЕС из соглашения с Россией об упрощенном визовом режиме не останется без последствий. Мы сами будем решать, будут меры симметричными, асимметричными или какими-то другими, которых в ЕС не ожидают. Если в Брюсселе решили в очередной раз выстрелить себе в ногу – это их выбор», – передает РИА «Новости» слова Грушко.
Дипломат задался вопросом, прекратив воздушное и иное сообщение с Россией, чтобы лишить граждан ЕС возможности посещать страну, кого таким образом наказал Запад? А также разберут ли железную дорогу Санкт-Петербург – Хельсинки финны на металлолом?
Ранее сообщалось, что страны Евросоюза не смогли согласовать запрет на выдачу виз россиянам, поскольку многие выступили против. Теперь сроки выдачи виз россиянам могут вырасти до полугода из-за отмены Евросоюзом упрощенного режима, также сократится количество выдаваемых виз.
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Россияне назвали главных друзей и врагов страны
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На фоне спецоперации РФ на Украине выросли симпатии россиян к Китаю, Белоруссии и Индии, при этом увеличилась доля граждан, считающих недружественными странами США, Великобританию и Германию, свидетельствуют данные опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
В условиях сложившихся геополитических реалий и обострения отношений с коллективным Западом Россия вынуждена налаживать новые международные связи или возобновлять старые. «Курс на Восток», заданный руководством страны еще в 2012 году, позволяет успешно закрывать ниши на отечественном рынке, что отражается на восприятии российским обществом дружественных и враждебных стран. За последние годы их перечень не претерпел значительных изменений, сообщает ВЦИОМ.
Более половины наших сограждан по-прежнему считают, что наиболее прочные отношения у России сложились с Китаем – 55%, это максимальный показатель за весь период наблюдений (+10 п.п. с 2019 года). Второе место с небольшим отрывом заняла Белоруссия. За четыре года положение Белоруссии в рейтинге заметно укрепилось: в 2018 году республику назвал лишь каждый пятый (20%), сегодня – каждый второй (49%). На третьей позиции разместилась Индия (22% vs. 10% в 2019 году), сместив из лидерской тройки Казахстан. Стремительно подняться в народном рейтинге Индии удалось благодаря укреплению российско-индийских отношений на фоне западных санкций.
Самый заметный рывок сделала Турция – дружественной страной ее считают 17% россиян, восемь лет назад таких было меньшинство (2014 г. – 1%). Пятерку дружественных стран замыкает Казахстан. Заметно укрепили свои позиции за прошедшие три года Сербия и Иран. Впервые россияне стали упоминать такие страны, как ОАЭ, Саудовская Аравия и Пакистан.
Представления граждан о странах, с которыми у России сложились наиболее напряженные отношения, также достаточно устойчивы во времени. По мнению наших соотечественников, главным недругом России остаются Соединенные Штаты, этот показатель максимален с начала измерений (76%, + 9 п.п. к данным 2019 года).
Второй по популярности ответ – Украина (43%). Несмотря на обострение военного конфликта на территории Украины и Донбасса, доля назвавших эту страну на 10 п.п. меньше в сравнении с 2019 годом (53%).
Великобританию считают враждебной 39% – с 2014 года эта доля выросла в 4,3 раза (в 2014 году так считали 9% опрошенных), показав максимальный прирост в 2018 году (33%). Далее в перечне недружественных стран следуют члены Евросоюза, поддерживающие агрессивную риторику против России: Германия (32%, +23 п.п. с 2019 г.), Польша (28%, +16 п.п. с 2019 г.), Франция (21%, +16 п.п. с 2019 г.), Латвия (14%, +7 п.п. с 2019 г.), Литва (12%, +6 п.п. с 2019 г.), Эстония (11%, +8 п.п. с 2019 г.). Впервые в этом списке оказались Финляндия (5%), Болгария (2%), Чехия (2%). Положение Грузии за три года, напротив, улучшилось (1% vs. 12% в 2019 г.).
В минувшее воскресенье стало известно о планах ЕС приостановить действие соглашения об упрощении визового режима с Россией. При этом глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель выразил мнение, что идея полного запрета на выдачу виз россиянам не получит единогласную поддержку в Евросоюзе. В Кремле предупредили, что у европейцев могут возникнуть трудности с визами в Россию, если Брюссель примет решение против россиян. Там также отметили, что некоторые страны в своей «недружественности» к России «заходятся до беспамятства», и выразили надежду, что здравый смысл «проявит себя».
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Газпром уведомил Францию о сокращении поставок газа
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Французская энергетическая корпорация Engie получила от Газпрома уведомление о дальнейшем сокращении поставок газа со вторника, сообщает парижское издание Challenges со ссылкой на представителя компании.
По информации издания, снижение поставок вызвано «разногласиями между сторонами по реализации контрактов». Во французском концерне напомнили, что с момента эскалации конфликта на Украине Газпром «значительно сократил» поставки газа. В компании приняли меры, чтобы «значительно уменьшить» возможные последствия сокращения поставок, – передает ТАСС.
Напомним, сокращение поставок газа в ряд европейских стран связано с тем, что из-за санкций возникли проблемы с турбинами Siemens, которые использовались для подачи газа в «Северный поток».
Транспортируемая из Канады турбина для газопровода «Северный поток» застряла при транзите в Германии. В соответствии с соглашением с Siemens Energy Газпром должен был сам забрать турбину после ее ремонта в Канаде, но канадские санкции не позволили это сделать. Siemens взяла на себя доставку, но при этом документацию оставили без изменений. В Газпроме заявили, что поставка двигателя 073 на КС «Портовая» для проекта «Северный поток» со стороны Siemens в настоящий момент невозможна из-за санкций Канады, ЕС и Британии.
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Глава Газпрома объявил о выплате рекордных дивидендов
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Результаты работы Газпрома за первое полугодие «очень-очень-очень хорошие», благодаря чему дивиденды будут рекордными, заявил глава компании Алексей Миллер на совещании, посвященном дню работников нефтяной и газовой промышленности.
«И вы знаете, что вчера состоялся совет директоров, который принял решение о проведении внеочередного собрания акционеров по рассмотрению вопроса выплаты промежуточных дивидендов за 2022 год. Итоги работы за первое полугодие очень-очень-очень хорошие, и дивиденды будут выплачены рекордные», – цитирует его ТАСС.
Также Миллер рассказал, что «одновременно с той работой, которую мы ведем на внутреннем рынке, мы с вами последовательно наращиваем поставки по газопроводу «Сила Сибири» в Китай. И в этом году несколько раз обновляли рекорд суточных поставок газа, сверх контрактных обязательств по суточным контрактным количествам. Прирост объема поставок газа на китайский рынок за восемь месяцев 2022 года по сравнению с 2021 годом вырос на 60%», сообщает РИА «Новости».
«Энергетическая политика зарубежных регуляторов привела к снижению мирового спроса на газ. За восемь месяцев этого года мировой спрос на газ сократился на 40 млрд кубометров. Но давайте посмотрим, где это произошло. 29 млрд, или почти что 30 млрд кубометров газа – это снижение, которое дали 27 стран Европейского союза. Это 73% снижения мирового спроса. А вместе с Великобританией – 85%», – заключил он.
Рекордный рост цен на газ в Европе связывали с временной приостановкой поставок по «Северному потоку» на период с 31 августа по 2 сентября в связи с ремонтом единственного оставшегося в работе газоперекачивающего агрегата. Между тем Газпром не исключил, что цены на газ в Европе предстоящей зимой могут превысить рекордные 4000 долларов за 1 тыс. кубометров.
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Поставки газа в Германию по «Северному потоку» упали до нуля
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Поставки газа по «Северному потоку» полностью остановились в связи с началом ремонта единственного оставшегося в работе газоперекачивающего агрегата на компрессорной станции «Портовая», свидетельствуют данные операторов немецких газопроводов Opal и Nel.
Физический поток газа по «Северному потоку» в точке приема в немецком Грайфсвальде полностью остановился с 04.00 мск среды. Данные оператора «Северного потока» – компании Nord Stream AG – также подтверждают падение прокачки газа до нуля, передает ТАСС.
Приостановка поставок необходима для проведения технического обслуживания и планово-предупредительных работ на единственном оставшемся в работе газоперекачивающем агрегате. По завершении работ и при отсутствии технических неисправностей оборудования транспорт газа будет восстановлен до уровня 33 млн куб. м в сутки, отмечал Газпром.
Во вторник Газпром приостановил поставки газа французской компании Engie.
Накануне стоимость газа в Европе к закрытию торгов во вторник упала ниже 2700 долларов за 1 тыс. кубометров. В понедельник биржевые цены на газ в Европе опустились ниже 2900 долларов за 1 тыс. кубометров. При этом на прошлой неделе цены на газ в Европе превышали 3500 долларов за 1 тыс. куб. м и только в пятницу, 26 августа, начали постепенно опускаться. Рекордный рост цен на газ в Европе связывали с временной приостановкой поставок по «Северному потоку» на период с 31 августа по 2 сентября в связи с ремонтом единственного оставшегося в работе газоперекачивающего агрегата. Между тем Газпром не исключил, что цены на газ в Европе предстоящей зимой могут превысить рекордные 4000 долларов за 1 тыс. кубометров.
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Тринадцать стран ЕС полностью или частично отрезали от российского газа
Тринадцать государств-членов Евросоюза в настоящее время полностью или частично отрезаны от поставок российского газа, сказала заместитель главы директората Еврокомиссии по энергетике в профильном комитете Европарламента Метильда Версдорфер на слушаниях в Комитете Европарламента по энергетике.
«Тринадцать стран частично или полностью отрезаны от российского газа», – передает РИА «Новости» слова Версдорфер.
По ее словам, риск перебоев в поставках «очень сильный и даже становится сильнее».
Ранее Газпром подтвердил, что поставка газа по «Северному потоку» полностью прекращена на период с 31 августа по 2 сентября в связи с ремонтом единственного оставшегося в работе газоперекачивающего агрегата.
Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, санкции, которые ввел Евросоюз, довели до приостановки «Северного потока».
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Боррель назвал ситуацию на Украине «очень плохой»
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Ситуация в зоне боевых действий на Украине остается очень плохой, страна нуждается в новой помощи, заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель по прибытии на неформальную встречу министров обороны Евросоюза в Прагу.
«Ситуация остается очень плохой. Украине нужна наша помощь, и мы продолжим ее предоставлять в виде военных средств, министры также обсудят идею создания высокопоставленной миссии для подготовки украинской армии», – приводит его слова ТАСС.
Боррель уточнил, что встреча носит неформальный характер, поэтому окончательных решений на ней принято не будет, но он надеется на предварительный консенсус по помощи и миссии.
Кроме того, Боррель сообщил, что главы минобороны стран союза обсудят на неформальной встрече в Праге тренировочную миссию высокого уровня для украинских военных. Он добавил, что инициатива создания данной миссии «высокого уровня» была принята еще до обострения конфликта на Украине в феврале этого года.
Накануне канцлер Германии Олаф Шольц пообещал, что Украина в ближайшие недели получит от ФРГ новое суперсовременное оружие, включая средства ПВО, радары и БПЛА.
Напомним, Украина в июле не получила военных обещаний от крупнейших стран Европы. Министр обороны Германии Кристина Ламбрехт заявила, что вооружения, которые бундесвер может передать Украине в рамках оказания военной помощи, заканчиваются.
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Литва выразила протест представителю посольства России
В МИД Литвы вручили ноту протеста представителю посольства РФ за высказывания временного поверенного в делах РФ в Литве Сергея Рябоконя о событиях в Вильнюсе 13 января 1991 года, сообщила пресс-служба министерства.
«В Министерство иностранных дел Литвы был вызван представитель российского посольства. Ему вручена нота, в которой выражено возмущение появившимися в публичном пространстве высказываниями временного поверенного в делах Сергея Рябоконя, уничижающими события 13 января 1991 года, и циничным искажением исторических фактов», – приводит текст сообщения внешнеполитического ведомства Литвы РИА «Новости».
Ранее глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что на Совете глав МИД ЕС достигнута договоренность, что граничащие с Россией страны могут установить запрет на въезд россиян.
В свою очередь глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис предложил впускать россиян в страну только после ответа на вопрос о статусе Крыма, уточнив, что въезд тех, кто признает Крым российским, «не соответствует интересам национальной безопасности Литвы». Комментируя инициативу Ландсбергиса временный поверенный в делах РФ в Литве Сергей Рябоконь заявил, что Россия могла бы опрашивать въезжающих литовцев по поводу отношения к событиям в Вильнюсе 13 января 1991 года и задавать вопрос, не считают ли они, что «свои стреляли в своих». Дипломат напомнил, что только за исследования на эту тему литовские исследователи платят свободой и находятся в тюрьме.
Напомним, в марте 1990 года Верховный Совет Литвы объявил о независимости республики, однако власти СССР назвали это решение противоречащим конституции и незаконным. В начале 1991 года в Литве прошли несанкционированные акции протеста, в страну перебросили бойцов спецподразделений. В ночь на 13 января 1991 года колонна советской бронетехники направилась в центр Вильнюса для обеспечения общественного порядка. При столкновениях у телецентра, по утверждению литовской стороны, погибли 14 человек, более 600 были ранены.
Генпрокуратура Литвы возбудила уголовное дело о событиях 13 января 1991 года. Следствие утверждало, что люди, погибшие тогда у Вильнюсской телебашни, были убиты советскими солдатами, однако никаких доказательств предоставлено не было. Участники событий января 1991 года с советской стороны, ссылаясь на выводы официальной экспертизы, указывают, что тогда имела место провокация, а огонь по жителям Вильнюса велся с крыш домов.
В марте 2019 года Вильнюсский окружной суд объявил 67 граждан России якобы виновными по делу о событиях 1991 года. Большинство обвиняемых были заочно осуждены на длительные сроки тюремного заключения. Двое получили реальные сроки – россиянину Юрию Мелю назначили десять лет, его сослуживцу, жителю Литвы Геннадию Иванову – пять лет. В марте 2021 года Апелляционный суд Литвы вынес решение по делу о событиях 13 января 1991 года, изменив приговор осужденному полковнику запаса советской армии Юрию Мелю, задержанному в Литве в 2014 году, с семи лет лишения свободы на десять лет.
В декабре 2020 года Следственный комитет России заочно предъявил обвинение судьям из Литвы, вынесшим заведомо неправосудный приговор более 50 россиянам по факту событий в Вильнюсе в 1991 году.
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Экономист назвал способную развалить Евросоюз страну
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Предложение Польши разрешить странам еврозоны вернуться к использованию национальных валют и нежелание Варшавы переходить на евро могут привести к распаду Евросоюза, рассказал завкафедрой мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Денис Перепелица.
По словам эксперта, толчком к разрушению сообщества также могут стать недружественные действия Польши в отношении Германии, а именно призывы польских политиков вернуть утраченные в период Второй мировой войны территории, передает РИА «Новости».
Кроме того, после карантина, вызванного пандемией коронавируса, усилились партии, ставящие национальные интересы выше интересов Евросоюза, политика стран начала расходиться с общим направлением сообщества, добавил Перепелица.
Он считает, что следующими после Великобритании ЕС покинут Польша и Венгрия из-за достаточно консервативных взглядов населения и правительств. Это может привести к расформированию союза или его переформатированию в усеченном составе, предположил собеседник агентства.
«Есть большая вероятность, что после выхода очередной страны из ЕС начнется так называемая цепная реакция», – подчеркнул эксперт.
Ранее газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала, как Польша напрашивается на шестой раздел страны.
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Трасс придумала, как обеспечить Британию газом и нефтью
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Глава МИД Великобритании Лиз Трасс в случае победы на выборах премьер-министра страны намерена одобрить выдачу ряда лицензий на бурение для добычи большего объема газа и нефти в Северном море, а также освоения новых месторождений в попытке обеспечить энергобезопасность Британии, пишет Times.
Как отмечает издание, эти разрешения могут стать одним из первых решений Трасс в случае избрания премьером. Газета также подчеркивает, что высокопоставленные члены Консервативной партии, в том числе министр энергетики Великобритании Кваси Квартенг, пытаются максимально увеличить производство энергоресурсов внутри страны, а также привлечь дополнительные поставки газа из Норвегии, передает РИА «Новости».
Источники газеты сообщают, что Трасс может выдать не менее 130 лицензий на бурение и исследование месторождений. Однако эксперты считают маловероятным, что подобные меры приведут к скорому снижению цен на энергоресурсы в Великобритании.
Кроме того, ожидается, что правительство Трасс, в случае ее победы на голосовании, также будет стимулировать компании больше инвестировать в свои объекты в Британии для увеличения производства.
Ранее британский энергорегулятор Ofgem объявил о повышении максимально допустимого размера счетов на электроэнергию для потребителей на 80% с 1 октября из-за роста мировых цен на энергоносители. Таким образом, максимальная сумма счета для британцев может стать больше на 1578 фунтов стерлингов, или на 80%. Глава энергорегулятора Джонатан Брирли предупредил, что цены на энергию, скорее всего, продолжат расти, и призвал будущего премьера Соединенного Королевства принять новые меры для борьбы с ростом цен.
Как пишет Daily Mail, около 23% жителей Великобритании откажутся от отопления зимой из-за стремительного роста цен на электроэнергию. А эксперты Bloomberg предупреждают, что зимой в Соединенном Королевстве ожидается такая нехватка газа, что в стране отключат электроэнергию.
Уходящий в отставку премьер-министр Великобритании Борис Джонсон предупредил, что последующие месяцы будут тяжелыми для жителей, а счета за электроэнергию – умопомрачительными.
Существенный рост стоимости жизни, который наблюдается в Соединенном Королевстве, в значительной мере обусловленный антироссийскими санкциями, введенными Лондоном против Москвы после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Ограничительные меры Британии нанесли удар по ее экономике, спровоцировав инфляцию – в частности, повысив цены на продукты питания и топливо.
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Новак: За введение потолка цен на нефть из России заплатят потребители ЕС и США
Россия остановит поставки нефти и нефтепродуктов в страны, которые примут решение об ограничении стоимости нефти из РФ, заявил вице-премьер Александр Новак.
«Мы просто для таких компаний или стран, которые будут вводить ограничения, мы им не будем поставлять нефть и нефтепродукты, поскольку мы не будем работать на нерыночных условиях», – цитирует ТАСС Новака.
При этом Новак назвал «полным абсурдом» предложения о введении ограничений на цену российской нефти. «[Это] вмешательство в рыночные механизмы такой важнейшей отрасли, как нефтяная, которая является важнейшей с точки зрения обеспечения энергобезопасности всего мира, такие попытки только приведут к дестабилизации нефтяной отрасли, рынка нефтяного», – добавил он.
Новак отметил, что за данную меру заплатят те европейские и американские потребители, которые в настоящее время уже платят высокие цены за энергоресурсы.
«Это полностью разрушит рынок», – подчеркнул вице-премьер.
Страны G7 намерены к 5 декабря установить механизм ограничения цен на нефть из России. Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что Соединенным Штатам необходимы поставки российской нефти на мировой рынок, иначе цены на нее поползут вверх.
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