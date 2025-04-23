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    Андрей Полонский Андрей Полонский Паша Техник, Кишлак и Бледный – как примеры для подражания

    Может оказаться, что позиция самых противоречивых и неоднозначных культурных героев дает больше для идеологической борьбы и политической мобилизации целых поколений, чем все правильные лозунги.

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    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Судьба Эрдогана зависит от курдов

    Чтобы понимать масштаб «курдской проблемы», достаточно знать, что только в Турции проживает от 18 млн (по официальным данным) до 30 млн курдов. При общем населении страны 85 млн человек – это очень много.

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    Анна Сытник Анна Сытник Мир охватила «золотая лихорадка» нейросетей

    Все стремятся «ухватить» будущее – рынок ИИ, который обещает огромную власть, прибыль и влияние. И их можно понять. Аудитория одного лишь ChatGPT приблизилась к миллиарду пользователей – это примерно 10% населения Земли.

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    23 апреля 2025, 14:56 • Новости дня

    СВР заявила о попытках Запада переписать историю Победы

    Tекст: Валерия Городецкая

    Служба внешней разведки (СВР) России распространила сообщение о попытках Запада переписать историю и умалить роль СССР в разгроме фашизма.

    В ведомстве указали, что подобные действия становятся особенно заметны накануне 80-летия Великой Победы, передает ТАСС.

    С 21 по 23 апреля в Москве прошла встреча руководителей ветеранских организаций спецслужб стран СНГ. Они почтили память павших, возложив цветы к скульптуре «Отечество, доблесть, честь» на территории штаб-квартиры СВР и к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены.

    Директор СВР Сергей Нарышкин отметил, что работа по сохранению исторической правды особенно актуальна сейчас, когда «Запад пытается грубо и настойчиво переписать историю, отрицать решающую роль СССР в разгроме фашизма, вложить в умы граждан стран СНГ совершенно чуждые принципы и понятия».

    Ранее СВР сообщила о планах латвийских властей уничтожить военные мемориалы в стране, чтобы омрачить празднование 80-летия Великой Победы 9 мая.

    22 апреля 2025, 19:59 • Новости дня
    Зеленский исключил возможность признания Крыма российским
    Зеленский исключил возможность признания Крыма российским
    @ Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский исключил возможность признания Крыма частью России и подчеркнул, что подобное решение противоречит Конституции Украины.

    Зеленский заявил, что Украина не признает Крым территорией России, передает RT со ссылкой на издание «Страна». По его словам, этот вопрос находится вне конституционного поля страны и не может даже обсуждаться. «Не о чем говорить – это вне нашей Конституции... Этого не будет», – заявил Зеленский.

    Он также выразил готовность к переговорам с Москвой, но только после того, как будет прекращен огонь.

    Это заявление было сделано Зеленским в преддверии встречи по Украине в Лондоне. В переговорах, которые состоятся в среду, примут участие представители киевского режима, а также США, Франции и Британии. По словам Зеленского, Киев «готов двигаться и дальше максимально конструктивно, чтобы достичь безусловного прекращения огня с последующим обеспечением установления реального и длительного мира».

    Ранее The Wall Street Journal писала, что Вашингтон предоставил Киеву документ с условиями завершения конфликта, среди которых признание Крыма частью России и отказ от вступления в НАТО. Издание Washington Post сообщало, что американская сторона на лондонской встрече планирует вынести на обсуждение признание Крыма территорией России и заморозку линии фронта.

    США допускали официальное признание Крыма частью России в случае заключения мирного соглашения между Москвой и Киевом.

    Политолог Сергей Михеев отметил, что утечками о признании Крыма США соблазняют Россию на компромиссный вариант.

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    22 апреля 2025, 19:44 • Новости дня
    Путин заявил о стремлении на Западе восстановить отношения с Россией

    Путин рассказал о стремящихся восстановить отношения с Россией людях на Западе

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил о наличии в западных странах сил, которые выступают за восстановление отношений с Россией.

    Обращаясь к патриарху Кириллу, Путин отметил, что на Западе еще остаются люди и духовные силы, стремящиеся к возрождению отношений и духовных начал, передает РИА «Новости».

    Глава государства подчеркнул важность христианских основ в западной культуре и напомнил о встрече патриарха Кирилла с папой римским, сказав: «Это мне кажется тоже говорит о том, что и на Западе есть еще люди, есть силы, духовные силы, которые стремятся к восстановлению отношений, возрождению духовных начал западной культуры, которая, кто бы что ни говорил, основана на христианских началах».

    Напомним, во вторник в Кремле состоялась встреча президента России Владимира Путина с главами Русской и Сербской православных церквей.

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    22 апреля 2025, 14:34 • Видео
    Эротические отношения немцев с оружием

    Министр обороны Германии Борис Писториус выразил недоумение «эротическими отношениями» немцев с оружием, когда речь заходит о его отправке на Украину. Что имеется в виду?

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    23 апреля 2025, 10:55 • Новости дня
    NYT: Отказ Зеленского от ключевого предложения США поставил под сомнение мирные переговоры
    NYT: Отказ Зеленского от ключевого предложения США поставил под сомнение мирные переговоры
    @ Evgeniy Maloletka/AP/ТАСС

    Tекст: Ирма Каплан

    Американский госсекретарь Марко Рубио решил отказаться от участия в грядущем этапе переговоров по ситуации на Украиной в Лондоне. Причиной стала несговорчивость Зеленского, пишет NYT.

    Госсекретарь США Марко Рубио отказался участвовать в дальнейших переговорах по Украине в Лондоне после того, как Украина отвергла ключевое условие Дональда Трампа в переговорном процессе, которое заключалось в признании Крыма российской территорией и отказе от членства в НАТО, пишет The New York Times (NYT).

    Переговорщики из США, Европы и Украины все равно встретятся в Лондоне, чтобы продолжить обсуждение условий прекращения огня, а США на встрече будет представлять специальный посланник генерал Кит Келлог, однако участие посланника президента США в России Стива Уиткоффа остается под вопросом, сообщается в статье.

    Глава киевского режима Владимир Зеленский днем ранее заявил журналистам, что «Украина юридически не признает оккупацию Крыма», при этом Киев готов к переговорам после прекращения огня и с исключением любых условий легализации контроля Москвы над Крымом.

    В Париже Рубио уже предупреждал, что Трамп теряет терпение в отношении миротворческого процесса и может перейти к «другим приоритетам».

    «Мы не собираемся длить эти усилия неделями и месяцами подряд», – сказал тогда Рубио журналистам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, госсекретарь США Рубио отменил визит в Лондон после заявления Зеленского о статусе Крыма. Решение Рубио и спецпосланника Стивена Уиткоффа отказаться от поездки в Лондон для переговоров по Украине значительно снизило престиж мероприятия, отметили в Financial Times.

    Напомним, Владимир Зеленский исключил возможность признания Крыма частью России и подчеркнул, что подобное решение противоречит Конституции Украины, а также заявил в интервью Fox News о невозможности Украины вернуть границы 1991 года из-за недостатка вооруженных сил.

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    22 апреля 2025, 22:13 • Новости дня
    Комиков Комиссаренко и Романова лишили гражданства России по инициативе ФСБ

    Tекст: Денис Тельманов

    Два известных стендап-комика больше не являются гражданами России, такое решение приняла ФСБ, объяснив его их действиями за рубежом.

    Артисты комедийного жанра Вячеслав Комиссаренко и Дмитрий Романов лишены гражданства России по инициативе Федеральной службы безопасности, передает РИА «Новости».

    В ведомстве пояснили, что Комиссаренко объявлен в межгосударственный розыск по подозрению в клевете в отношении президента Белоруссии (статья 367 часть 1 УК Белоруссии). Опасаясь экстрадиции, Комиссаренко покинул Россию, выехал на Украину и публично заявлял о «незаконном уголовном преследовании».

    Что касается Дмитрия Романова, он также покинул страну. По информации ФСБ, после этого комик работал волонтером в польском штабе по приему беженцев с Украины, а также участвовал в сортировке гуманитарной помощи для украинских вооруженных сил.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Минске начался заочный суд над стендап-комиком Вячеславом Комиссаренко, которого обвиняют в оскорблении президента Белоруссии Александра Лукашенко, клевете и разжигании социальной вражды.

    В Белоруссии стендап-комика Артемия Останина задержали при попытке скрыться от правосудия и перед передачей российским коллегам белорусские силовики вручили ему мясорубку, при этом сам Останин в России подозревается в оскорблении участника спецоперации на Украине.

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    22 апреля 2025, 21:56 • Новости дня
    Дроны-камикадзе ВСУ сожгли магазин и десятки домов в Брянской области

    Tекст: Валерия Городецкая

    В результате атак дронов-камикадзе ВСУ на населенные пункты Брянской области полностью сгорели более 30 жилых домов и один магазин, сообщил глава региона Александр Богомаз.

    Богомаз в Telegram-канале сообщил, что в Климовском районе сгорели 29 домов: в селе Хоромное – 25, в Брахлове – два дома и магазин, а также было повреждено здание детского сада. В Сушанах сгорели еще два дома.

    В селе Грудская в Севском районе, по информации Богомаза, полностью уничтожены два жилых дома. По словам губернатора, среди местных жителей пострадавших нет.

    На прошлой неделе в результате атак, предпринятых вооруженными силами Украины, в Брянской области полностью сгорели 18 домов, повреждения получила школа.

    Ранее в результате серии атак украинских беспилотников в Белгородской области пострадали четыре человека, получившие осколочные и минно-взрывные травмы.

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    22 апреля 2025, 21:14 • Новости дня
    Песков призвал не ждать скорых результатов переговоров с США по Украине
    Песков призвал не ждать скорых результатов переговоров с США по Украине
    @ Софья Сандурская/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Переговорный процесс между Россией и США по урегулированию ситуации на Украине развивается медленно из-за сложного характера обсуждаемых вопросов, отметил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Песков заявил газете Financail Times, что сейчас идет напряженная работа по урегулированию ситуации на Украине, передает РИА «Новости». Он подчеркнул, что переговоры с представителями США проходят сложно и требуют значительного времени.

    «Мы говорим с американцами. Работа трудная и занимает много времени, поэтому сложно ожидать немедленных результатов, и эта работа не может вестись публично», – сказал представитель Кремля.

    Ранее Госдеп США заявил о скором завершении обсуждений по Украине. Аналогичное заявление сделал госсекретарь США Марко Рубио. По его словам, обсуждения по урегулированию конфликта на Украине не могут продолжаться вечно.

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    23 апреля 2025, 14:20 • Новости дня
    Эксперт объяснил арест сотрудницы Русского дома в Киргизии

    Политолог Трухачев: За арестом сотрудницы Русского дома в Киргизии стоят зарубежные центры

    Эксперт объяснил арест сотрудницы Русского дома в Киргизии
    @ rushouse_bishkek

    Tекст: Анастасия Куликова

    «Банный скандал» и арест сотрудницы Русского дома в Киргизии – звенья одной цепи. Бишкек настраивают против Москвы целый ряд стран, в том числе Турция и Британия, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Вадим Трухачев. Так он прокомментировал сообщения о подозрении сотрудницы Русского дома в вербовке наемников.

    «За действиями Киргизии, на мой взгляд, четко просматриваются «уши» зарубежных центров», – считает Вадим Трухачев, доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ. Он напомнил, что аресту сотрудницы Русского дома предшествовал «банный скандал»: в одной из московских бань задержали 59 иностранцев, в том числе киргизских граждан.

    Почти половина из них находились в России незаконно. После этого инцидента МИД республики вручил российскому послу ноту протеста и потребовал объяснений. По мнению Трухачева, эти события – «банный скандал» и арест сотрудницы Русского дома по подозрению в вербовке наемников – звенья одной цепи. «Руководство страны настраивают против Москвы», – считает политолог.

    По его мнению, во-первых, этим занимается Турция, с которой Киргизия сближается в рамках Организации тюркских государств. «Не обходится и без Британии, работающей с мигрантами, направляющимися в Россию, а также Евросоюза, который в последнее время активизировался в Средней Азии», – перечислил эксперт. «Все участники этого процесса ставят Бишкеку одно условие – «сближение с нами в обмен на отдаление с Россией», – подчеркнул Трухачев.

    Ранее стало известно об аресте сотрудницы Русского дома в Киргизии. По данным местных СМИ, речь идет о Наталье Секериной. Ее подозревают в вербовке наемников. Как сообщает ТАСС, вместе с Секериной задержаны еще четыре человека, среди них есть сотрудник пресс-службы мэрии города Оша.

    Представительство Россотрудничества заявило, что встревожено арестом сотрудницы Русского дома, но добавило, что не располагает полноценной информацией о сути обвинения. «Секерина является гражданкой Киргизии, местным сотрудником отделения, работает в Русском доме с июля 2024 года, отвечает за взаимодействие нашего ошского филиала с медиа. Знаем ее как добросовестного, открытого и ответственного сотрудника», – говорится в сообщении.

    Представительство рассчитывает, что «следствие досконально разберется в сути вопроса». В комментарии также подчеркнуто, что Российский центр науки и культуры работает исключительно в рамках межправительственного соглашения.

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    23 апреля 2025, 13:35 • Новости дня
    Польша призвала Китай остановить войну на Украине
    Польша призвала Китай остановить войну на Украине
    @ Kira Hofmann/photothek.de/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Глава МИД Польши Радослав Сикорский предложил Китаю использовать свои возможности для достижения мира на Украине и прекращения боевых действий, передает Bloomberg.

    Польский министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский призвал Китай активизировать дипломатические усилия для прекращения боевых действий на Украине, передает Bloomberg.

    «Мы считаем, что Китай может привнести новую ценность в мировой порядок – и у него есть средства для этого», – приводит агентство слова Сикорского на ежегодном обращении к польскому парламенту.

    Глава польского МИДа выразил надежду на способность КНР положить конец конфликту на Украине.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Пекин положительно отреагировал на объявленное перемирие и позитивно оценил развитие переговорного процесса в отношении конфликта на Украине.

    В начале апреля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в телефонной беседе с премьером Госсовета КНР Ли Цяном призвала Китай активизировать усилия по урегулированию конфликта на Украине.

    При этом текущие усилия участников переговорного процесса привели к тому, что госсекретарь США Марко Рубио и спецпосланник Стивен Уиткофф отказались от поездки в Лондон для переговоров по Украине, что значительно снизило престиж мероприятия.

    Министры иностранных дел Великобритании, Франции, Германии и Украины отложили  запланированную встречу в Лондоне.

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    22 апреля 2025, 15:28 • Новости дня
    Стало известно о приезде потомков французского летчика в Москву на День Победы

    Потомки пилота Ролана де ля Пуапа посетят столицу России 9 мая

    Tекст: Евгения Караваева

    Потомки знаменитого французского летчика присоединятся к юбилею Победы в Москве, планируя передать личную вещь героического предка.

    Потомки героя Советского Союза, пилота французской эскадрильи «Нормандия-Неман» Ролана де ля Пуапа приедут в Москву на празднование 80-летия Победы над фашизмом, передает РИА «Новости». Об этом сообщил посол России во Франции Алексей Мешков.

    Дипломат отметил, что дочь пилота намерена передать в дар летную куртку своего отца.

    «Этот жест она сделает в знак признательности за то, как в России чтят память о прославленном авиаподразделении, ставшем ярким примером русско-французского боевого братства во времена Второй мировой войны», – подчеркнул Мешков.

    Французская эскадрилья, а затем авиаполк «Нормандия-Неман» с 1943 по 1945 год сражался на советско-германском фронте. Летчики принимали участие в Курской битве, операции «Багратион», освобождении Восточной Пруссии, пройдя путь от Подмосковья до Кёнигсберга. За время боевых действий они совершили более 5,2 тыс. боевых вылетов и сбили 273 немецких самолета; на фронте погибли 42 французских летчика, четверо были удостоены звания Героя Советского Союза.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, парадный расчет, состоящий из героев спецоперации, примет участие в параде на Красной площади в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, а День Победы станет поводом для проведения множества мероприятий по всей России и будет наполнен разнообразными проектами, посвященными этой знаменательной дате.

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    22 апреля 2025, 22:27 • Новости дня
    Следствие запросило арест главы цифрового департамента Росгвардии

    Tекст: Денис Тельманов

    Михаил Варенцов может быть заключен под стражу по решению гарнизонного военного суда по ходатайству следствия.

    Следствие направило в 235-й гарнизонный военный суд ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу для руководителя департамента цифрового развития и защиты информации Росгвардии Михаила Варенцова, сообщает РИА «Новости». Как рассказали изданию в суде, соответствующее прошение уже поступило и будет рассмотрено в установленном порядке.

    «В суд поступило ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Варенцова Михаила Александровича», – говорится в сообщении.

    Ранее, в середине марта, этот же суд отправил в СИЗО руководителя главного центра информационных технологий Росгвардии Николая Чепкасова, который ханимал эту должность с декабря 2022 года.

    В чем обвиняются задержанные, не уточняется.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, следователи задержали начальника главного центра информационных технологий Росгвардии Николая Чепкасова, которого в ближайшее время доставят в суд для избрания меры пресечения. Ранее военный суд Москвы арестовал бывшего главу департамента Росгвардии Константина Рябых по подозрению в получении взятки в 15 млн рублей.

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    23 апреля 2025, 05:08 • Новости дня
    Стало известно о датах и участниках конкурса «Интервидение»

    Швыдкой сообщил о планах провести «Интервидение» в сентябре

    Tекст: Денис Тельманов

    Музыкальный конкурс «Интервидение» может пройти в Подмосковье в сентябре 2025 года, более двадцати пяти стран выразили готовность присоединиться к мероприятию.

    Как передает РИА «Новости», Михаил Швыдкой заявил, что более двадцати пяти стран мира выразили желание участвовать в международном музыкальном конкурсе «Интервидение». По словам Швыдкого, больше двадцати пяти стран-участниц – это почти максимальное допустимое количество, которого, по его мнению, достаточно для реализации такого масштабного мероприятия.

    Также Швыдкой сообщил, что конкурс «Интервидение», скорее всего, пройдет 20-21 сентября 2025 года на «Live Арене» в Подмосковье. Он подчеркнул, что точная дата будет определена позднее, но ориентировочно мероприятие состоится в последней декаде сентября.

    Спецпредставитель президента добавил, что представитель России на конкурсе, вероятно, будет определен после 9 мая. «Что касается представителя от России, я думаю, что это будет понятно после 9 мая», – отметил Швыдкой.

    Конкурс пройдет по указу президента России Владимира Путина, подписанному ранее, а площадкой для события станет «Live Арена» в Московской области. Об этом ранее рассказывал директор департамента по многостороннему гуманитарному сотрудничеству и культурным связям МИД России Александр Алимов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин подписал указ о проведении в 2025 году международного музыкального конкурса «Интервидение» в Москве и Московской области, правительство России утвердило состав организационного комитета конкурса, а руководитель проекта Кристина Попельнюк заявила, что «Интервидение» укрепит международное сотрудничество в многополярном мире в противовес «Евровидению», продвигающему чуждые большинству стран ценности.

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    22 апреля 2025, 19:35 • Новости дня
    Эксперты: Переговоры с Оманом показали растущее влияние России на Ближнем Востоке

    Политолог Ткаченко: Арабские страны привлекает готовность России отстаивать интересы многополярного мира

    Эксперты: Переговоры с Оманом показали растущее влияние России на Ближнем Востоке
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Перспективы развития отношений России и стран арабского мира обширны. Москва развивает сотрудничество не только с отдельными государствами, но и с регионом в целом, что придает такому партнерству особую глубину и продуманность, сказали газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко и востоковед Кирилл Семенов. Ранее в Москве состоялась встреча президента России Владимира Путина с султаном Омана Хейсамом бен Тариком Аль Саидом.

    «За последние несколько лет Россия вернула себе значительную часть утраченного после распада СССР геополитического веса. Тот факт, что Москва отстаивает принципы справедливого многополярного мироустройства, привлекает к нам многих представителей Глобального Юга», – сказал политолог Станислав Ткаченко, профессор СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    «И страны Ближнего Востока как никто другой ощущают эти перемены. Совсем недавно в Москве проходили переговоры Владимира Путина с лидерами Ирана и Катара. Сегодня же в Кремле состоялась встреча с главой Омана. Это показательный процесс, который говорит о росте престижа России», – добавил он.

    «Нам удалось создать образ дружелюбного государства, открытого к взаимодействию со всеми, кто разделяет наши ценности. Особенно приятно, что мы открываем новые форматы взаимодействия. В частности, речь идет о грядущем саммите арабских государств, который должен состояться уже в этом году в Москве», – акцентирует собеседник.

    «Подобные мероприятия невероятно важны в рамках выстраивания многополярного мира. Двусторонние переговоры хороши, и они дают определенный результат, однако некоторые вопросы все же требуют совместного решения. Возможность собрать лидеров Ближнего Востока за одним столом даст импульс к более глубокому региональному взаимодействию», – поясняет эксперт.

    «Например, мы бы могли создать продовольственный хаб в Омане. С точки зрения двухсторонних отношений Москвы и Маската такой шаг был бы избыточным. Но если другие страны арабского мира выразят поддержку проекту, тогда он станет экономически целесообразным и благотворно скажется на товарообороте России со всеми странами региона», – рассуждает Ткаченко.

    В целом же Оман – крайне перспективная страна арабского мира, чья экономика стремительно развивается, считает востоковед Кирилл Семенов, эксперт Российского совета по международным делам. «Сегодня это один из главных региональных игроков, чего удалось достичь благодаря грамотной внешней политике Маската», – сказал он.

    «Оман поддерживает равноудаленный диалог как с США, так и Китаем. Кроме того, у страны налажены неплохие контакты с Британией, Индией и Ираном. Подобный подход импонирует России, поскольку Маскат привык выстраивать прагматические отношения, лишенные пагубного влияния со стороны какой-либо идеологии», – поясняет собеседник.

    «Между нашими государствами имеется немало точек соприкосновения. Оман – важный рынок, в работе с которым заинтересованы многие отечественные компании. У частного бизнеса двух стран богатый опыт взаимодействия: первые контакты на данном уровне начали устанавливаться еще в 2017 году», – добавляет эксперт.

    «С тех пор сотрудничество России и Омана только набирает обороты. Оманские фирмы активно инвестируют в нашу добывающую отрасль. Инвестиции со стороны Маската, например, активно получает такой гигант как «Полиметалл». Представители Омана также вкладываются в отечественный агропромышленный сектор», – рассказывает он.

    «Кроме того, Оман заинтересован в развитии торговли с Москвой через транспортный коридор «Север-Юг». Это поможет стране усилить собственное региональное влияние. Также Маскат готов инвестировать в развитие тех же иранских портов. В дальнейшем это может привести и к росту товарооборота между нашими странами», – акцентирует собеседник.

    «Еще одна важная сфера взаимодействия России и Омана – туризм. Количество людей, желающих отдохнуть в этом государстве, увеличивается, и взаимный отказ от виз может дать дополнительный импульс к росту в данной сфере. Кроме того, данное решение благоприятно скажется и на развитии бизнес-контактов», – заключил Семенов.

    Ранее в Москве состоялась встреча Владимира Путин с султаном Омана Хейсамом бен Тариком Аль Саидом. Переговоры были приурочены к юбилею дипломатических отношений двух стран. По итогам беседы стороны подчеркнули важность вывода отношений на более высокий уровень, а также подписали ряд значимых документов.

    Среди них – протокол о создании комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. Данная структура будет поощрять и развивать взаимодействие между государствами, а также заниматься поисками новых областей партнерства. Ее заседания будут проходить раз в два года поочередно в России и Омане.

    Кроме того, важной вехой для двусторонних отношений стала взаимная отмена визового режима. Теперь гражданам РФ можно находиться на территории арабской страны без оформления дополнительных документов в течение 30 дней «при каждом посещении» в случае, если суммарный срок пребывания не превышает 90 суток в год.

    Среди других подписанных соглашений: меморандум о сотрудничестве в области рыбного хозяйства, а также меморандум о взаимопонимании в области транспорта и транзита. Как подчеркнул султан Омана, Маскат заинтересован в дальнейшем развитии экономических связей с Москвой.

    Россия планомерно развивает отношения со странами арабского мира. До этого в Кремле состоялись переговоры с лидером Катара, шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани, по итогам которых бала создана двусторонняя инвестиционная платформа на сумму два млрд долларов.

    При этом Москва планирует продолжить углублять взаимодействия с государствами данного региона. Так, Владимир Путин анонсировал проведение саммита арабских государств в России уже в этом году.

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    22 апреля 2025, 17:15 • Новости дня
    Песков сообщил об отсутствии информации о плане Трампа по Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Кремль не обладает сведениями о содержании мирного плана президента США Дональда Трампа по украинскому урегулированию, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Песков подчеркнул, что этот документ не был обнародован публично, передает ТАСС. «Нет. Даже если бы это было, никто бы не делал его публичным», – сказал представитель Кремля.

    Издание New York Post писало, что американская администрация рассматривает возможность размещения европейских сил на Украине для обеспечения перемирия и контроля над линией соприкосновения.

    Песков ранее подчеркивал, что присутствие военных контингентов НАТО на Украине является неприемлемым для России.

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    23 апреля 2025, 05:17 • Новости дня
    Российская армия уничтожила станции Starlink и расчеты ВСУ

    Группировка «Запад» ликвидировала 10 минометных расчетов и три Starlink ВСУ

    Tекст: Денис Тельманов

    Подразделения группировки войск «Запад» за сутки нанесли тяжелые потери ВСУ, уничтожив минометные расчеты и станции спутниковой связи.

    О нанесении ударов по формированиям четырех механизированных, егерской и двух территориальных бригад ВСУ сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-центр группировки «Запад». Удары были нанесены в районах Каменки, Дорошовки, Московки, Нового Кировска и Ямполя.

    Начальник пресс-центра Иван Бигма сообщил, что за сутки уничтожены 11 беспилотников, до 250 украинских военнослужащих, две станции радиоэлектронной борьбы, десять минометных расчетов и три станции спутниковой связи Starlink. По его словам, российские силы также вывели из строя БТР M113, бронированную машину HMMWV, пять автомобилей, три роботизированные платформы, две самоходные артиллерийские установки и три полевых склада боеприпасов.

    Кроме того, танкисты группировки «Центр» на красноармейском направлении в ДНР уничтожили огневые точки ВСУ, что позволило штурмовым группам овладеть крупным опорным пунктом. Как сообщило РИА Новости, действия российских танкистов сопровождались применением средств радиоэлектронной борьбы против FPV-дронов. Беспилотники зафиксировали точность нанесенного удара.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, артиллерия группировки «Центр» уничтожила танк и скопление пехоты ВСУ на красноармейском направлении, чем сорвала ротацию украинских сил, подразделения Западной группировки войск за сутки нанесли удар по инфраструктуре ВСУ, уничтожив 33 беспилотника, 27 пунктов управления ими и 10 станций спутниковой связи Starlink, а на сумском направлении российская артиллерия уничтожила украинский пункт управления беспилотниками, поддержав штурмовые подразделения.

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    22 апреля 2025, 23:39 • Новости дня
    Экстренно севший самолет Utair Москва – Сочи после задержки вылетел из Минвод

    Tекст: Денис Тельманов

    Воздушное судно, задержавшееся в Минеральных Водах из-за непогоды, направлено в Сочи после более суток ожидания с 79 пассажирами на борту.

    Рейс авиакомпании Utair, следующий по маршруту Москва – Сочи, был вынужден совершить посадку в Минеральных Водах из-за неблагоприятных метеоусловий в пункте назначения, передает РИА «Новости». Самолет вылетел из аэропорта Внуково»утром 21 апреля, однако прибытие в Сочи оказалось невозможным из-за погодных условий.

    По информации Росавиации, из Минеральных Вод в Сочи воздушное судно отправилось только 22 апреля в 18.16 по московскому времени. На борту находились 79 пассажиров, остальные 90 человек приняли решение добираться до Сочи самостоятельно.

    В Росавиации уточнили, что из Сочи в Москву тот же самолет вылетел обратно в 20.42 с 88 пассажирами на борту и должен приземлиться во Внуково около полуночи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, самолет рейса из Петербурга в Киров совершил экстренную посадку в Шереметьево после обнаружения проблем с давлением в гидросистеме, а рейс авиакомпании «Россия» из Петербурга в Алма-Ату сел в Москве из-за технических причин, предположительно из-за течи топлива на борту.

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