Песков: Запад закрывает глаза на «нацистов с зажженными факелами» на Украине

Tекст: Вера Басилая

По словам Пескова, западные политики закрывают глаза на шествия нацистов с зажженными факелами на Украине, передает ТАСС.

Он отметил, что согласно опросу Forsa, в Германии в 2023 году 20 процентов молодежи не способны объяснить, что такое нацизм, что является «совершенно недопустимой и опасной цифрой».

Песков отметил, что на Украине «ростки нацизма стали прорастать быстрее, чем в других странах Европы», а неонацисты начали вновь проводить шествия с факелами, поднимать руки в нацистском приветствии и оказывать давление на действующую украинскую власть.

Он заявил, что российская сторона не могла проигнорировать этот процесс. «Мы не могли не отреагировать на это, и наш президент сделал то, что должен был сделать», – подчеркнул представитель Кремля.

Ранее президент России Владимир Путин выступил с обращением к участникам III Международного антифашистского конгресса, отметив важность защиты исторической правды и противодействия неонацизму.

Путин заявил о необходимости противостоять возрождению нацизма, распространению разрушительных идеологий, русофобии, антисемитизму и любым проявлениям расизма, национальной или религиозной нетерпимости.

Газета ВЗГЛЯД писала, что мирным инициативам США на Украине помешает неконтролируемый нацизм.