|
|
В Германии заявили, что не рассчитывают на поставки российского газа зимой
|
|
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Германия не может рассчитывать на поставки газа по «Северному потоку» в зимний период и не ведет прямых переговоров с Газпромом, заявил министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек.
«Нам не следует рассчитывать на поступление газа по трубопроводу «Северный поток –1» зимой. <…> Я полагаю, что мы никоим образом не можем полагаться ни на Россию, ни на Газпром, остальное является чистой спекуляцией», – цитирует ТАСС Хабека.
По его словам, в настоящее время не ведутся прямые переговоры с Газпромом.
Ранее в Европарламенте заявили, что тринадцать стран ЕС полностью или частично отрезали от российского газа.
Газпром подтвердил, что поставка газа по «Северному потоку» полностью прекращена на период с 31 августа по 2 сентября в связи с ремонтом единственного оставшегося в работе газоперекачивающего агрегата.
Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, санкции, которые ввел Евросоюз, довели до приостановки «Северного потока».
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Миллер: Siemens не сможет регулярно ремонтировать турбины «Северного потока»
|
|
Siemens сейчас не может регулярно ремонтировать агрегаты для «Северного потока», ей просто негде это делать, сообщил глава Газпрома Алексей Миллер.
Он отметил, что Запад попал в свою же «санкционную ловушку».
«Компания Siemens на сегодняшний день практически не имеет никакой возможности обеспечивать регулярные капитальные ремонты наших газоперекачивающих агрегатов. Компании Siemens просто-напросто эти работы проводить негде», – сказал Миллер в эфире телеканала «Россия 1», передает ТАСС.
Напомним, сокращение поставок газа в ряд европейских стран связано с тем, что из-за санкций возникли проблемы с турбинами Siemens, которые использовались для подачи газа в «Северный поток».
Транспортируемая из Канады турбина для газопровода «Северный поток» застряла при транзите в Германии. В соответствии с соглашением с Siemens Energy Газпром должен был сам забрать турбину после ее ремонта в Канаде, но канадские санкции не позволили это сделать. Siemens взяла на себя доставку, но при этом документацию оставили без изменений. В Газпроме заявили, что поставка двигателя 073 на КС «Портовая» для проекта «Северный поток» со стороны Siemens в настоящий момент невозможна из-за санкций Канады, ЕС и Британии.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В Газпроме назвали время остановки «Северного потока»
|
|
Ремонт на газопроводе «Северный поток» планируется начать 31 августа, сообщили в российском газовом гиганте – Газпроме.
Ремонт продлится с 4.00 мск 31 августа по 4.00 мск 3 сентября, передает ТАСС со ссылкой на уведомление Газпрома на информационной платформе Seeburger.
Данные оператора газопровода – компании Nord Stream AG – свидетельствуют об отсутствии номинации на транспортировку газа, начиная уже с 03.00 мск 31 августа.
Ранее Газпром сообщал, что поставки газа по «Северному потоку» будут полностью остановлены с 31 августа по 2 сентября из-за ремонта единственного оставшегося в работе газоперекачивающего агрегата. По факту завершения работ и отсутствия технических неисправностей агрегата транспорт газа будет восстановлен до уровня 33 млн кубометров в сутки.
Напомним, транспортируемая из Канады турбина для газопровода «Северный поток» застряла при транзите в Германии. В соответствии с соглашением с Siemens Energy Газпром должен был сам забрать турбину после ее ремонта в Канаде, но канадские санкции не позволили это сделать. Siemens взяла на себя доставку, но при этом документацию оставили без изменений. В Газпроме заявили, что поставка двигателя 073 на КС «Портовая» для проекта «Северный поток» со стороны Siemens в настоящий момент невозможна из-за санкций Канады, ЕС и Британии.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Захарова цитатой из Жванецкого отреагировала на скандал с послом Германии
Официальный представитель МИД Мария Захарова отреагировала на новость о возвращении в Германию консула ФРГ в Рио-де-Жанейро Уве Герберта Хана, которого бразильская прокуратура обвиняет в убийстве мужа.
«Решила перед сном проверить международные новости. Только открываю ленту, как агентства, будто ждали, выдают», – написала Захарова и привела в своем Telegram-канале новость о возвращении Хана в Германию.
«Дипломат вылетел из Рио-де-Жанейро во Франкфурт в воскресенье вечером. Отпустили его по формальной причине – суд указал на «вопиющее превышение сроков подачи уголовного дела» со стороны прокуратуры, хотя прокуроры переживали, что Хан сбежит.
Мужчины были в браке более 20 лет. Следователи обнаружили несоответствия в показаниях консула и ранних результатах судебно-медицинской экспертизы смерти Биота. Выяснилось, что причиной смерти стала черепно-мозговая травма.
Смерть Биота наступила 5 августа. Хан звонил спасателям и сказал, что его супруг почувствовал себя плохо и упал на пол. Когда медики приехали на место, тот был мертв. Консул отмечал, что причиной смерти мог стать одновременный прием снотворных с большим количеством алкоголя. Однако вскоре медики нашли на теле погибшего повреждения.
На теле Биота было по меньшей мере 30 повреждений, в том числе в области анального отверстия. В доме также нашли биту, которая могла использоваться для избиения. Теперь консул находится в ФРГ…» – говорится в сообщении.
«А там как раз [канцлер Германии Олаф] Шольц объявил о легализации наркотиков», – отметила Захарова.
«Нормально, Григорий!.. Отлично, Константин!» – заключила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства, ссылаясь на монолог Михаила Жванецкого.
Напомним, коалиция Социал-демократической партии Германии, «Зеленых» и Свободной демократической партии договорилась легализовать продажу марихуаны. Партии планируют спустя четыре года после легализации каннабиса провести оценку влияния этой новеллы на общество. При этом правила рекламы как марихуаны, так и алкоголя и табака будут ужесточены.
Комментируя высказывания Шольца, Захарова отметила, что германские власти требуют узаконить наркотики, признавая при этом тот факт, что наркотики – это ведущее к деградации зло. Официальный представитель МИД России отметила, что логику властей ФРГ понять невозможно.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Газпром уведомил Францию о сокращении поставок газа
|
|
Французская энергетическая корпорация Engie получила от Газпрома уведомление о дальнейшем сокращении поставок газа со вторника, сообщает парижское издание Challenges со ссылкой на представителя компании.
По информации издания, снижение поставок вызвано «разногласиями между сторонами по реализации контрактов». Во французском концерне напомнили, что с момента эскалации конфликта на Украине Газпром «значительно сократил» поставки газа. В компании приняли меры, чтобы «значительно уменьшить» возможные последствия сокращения поставок, – передает ТАСС.
Напомним, сокращение поставок газа в ряд европейских стран связано с тем, что из-за санкций возникли проблемы с турбинами Siemens, которые использовались для подачи газа в «Северный поток».
Транспортируемая из Канады турбина для газопровода «Северный поток» застряла при транзите в Германии. В соответствии с соглашением с Siemens Energy Газпром должен был сам забрать турбину после ее ремонта в Канаде, но канадские санкции не позволили это сделать. Siemens взяла на себя доставку, но при этом документацию оставили без изменений. В Газпроме заявили, что поставка двигателя 073 на КС «Портовая» для проекта «Северный поток» со стороны Siemens в настоящий момент невозможна из-за санкций Канады, ЕС и Британии.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Глава Газпрома объявил о выплате рекордных дивидендов
|
|
Результаты работы Газпрома за первое полугодие «очень-очень-очень хорошие», благодаря чему дивиденды будут рекордными, заявил глава компании Алексей Миллер на совещании, посвященном дню работников нефтяной и газовой промышленности.
«И вы знаете, что вчера состоялся совет директоров, который принял решение о проведении внеочередного собрания акционеров по рассмотрению вопроса выплаты промежуточных дивидендов за 2022 год. Итоги работы за первое полугодие очень-очень-очень хорошие, и дивиденды будут выплачены рекордные», – цитирует его ТАСС.
Также Миллер рассказал, что «одновременно с той работой, которую мы ведем на внутреннем рынке, мы с вами последовательно наращиваем поставки по газопроводу «Сила Сибири» в Китай. И в этом году несколько раз обновляли рекорд суточных поставок газа, сверх контрактных обязательств по суточным контрактным количествам. Прирост объема поставок газа на китайский рынок за восемь месяцев 2022 года по сравнению с 2021 годом вырос на 60%», сообщает РИА «Новости».
«Энергетическая политика зарубежных регуляторов привела к снижению мирового спроса на газ. За восемь месяцев этого года мировой спрос на газ сократился на 40 млрд кубометров. Но давайте посмотрим, где это произошло. 29 млрд, или почти что 30 млрд кубометров газа – это снижение, которое дали 27 стран Европейского союза. Это 73% снижения мирового спроса. А вместе с Великобританией – 85%», – заключил он.
Рекордный рост цен на газ в Европе связывали с временной приостановкой поставок по «Северному потоку» на период с 31 августа по 2 сентября в связи с ремонтом единственного оставшегося в работе газоперекачивающего агрегата. Между тем Газпром не исключил, что цены на газ в Европе предстоящей зимой могут превысить рекордные 4000 долларов за 1 тыс. кубометров.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Поставки газа в Германию по «Северному потоку» упали до нуля
|
|
Поставки газа по «Северному потоку» полностью остановились в связи с началом ремонта единственного оставшегося в работе газоперекачивающего агрегата на компрессорной станции «Портовая», свидетельствуют данные операторов немецких газопроводов Opal и Nel.
Физический поток газа по «Северному потоку» в точке приема в немецком Грайфсвальде полностью остановился с 04.00 мск среды. Данные оператора «Северного потока» – компании Nord Stream AG – также подтверждают падение прокачки газа до нуля, передает ТАСС.
Приостановка поставок необходима для проведения технического обслуживания и планово-предупредительных работ на единственном оставшемся в работе газоперекачивающем агрегате. По завершении работ и при отсутствии технических неисправностей оборудования транспорт газа будет восстановлен до уровня 33 млн куб. м в сутки, отмечал Газпром.
Во вторник Газпром приостановил поставки газа французской компании Engie.
Накануне стоимость газа в Европе к закрытию торгов во вторник упала ниже 2700 долларов за 1 тыс. кубометров. В понедельник биржевые цены на газ в Европе опустились ниже 2900 долларов за 1 тыс. кубометров. При этом на прошлой неделе цены на газ в Европе превышали 3500 долларов за 1 тыс. куб. м и только в пятницу, 26 августа, начали постепенно опускаться. Рекордный рост цен на газ в Европе связывали с временной приостановкой поставок по «Северному потоку» на период с 31 августа по 2 сентября в связи с ремонтом единственного оставшегося в работе газоперекачивающего агрегата. Между тем Газпром не исключил, что цены на газ в Европе предстоящей зимой могут превысить рекордные 4000 долларов за 1 тыс. кубометров.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Тринадцать стран ЕС полностью или частично отрезали от российского газа
Тринадцать государств-членов Евросоюза в настоящее время полностью или частично отрезаны от поставок российского газа, сказала заместитель главы директората Еврокомиссии по энергетике в профильном комитете Европарламента Метильда Версдорфер на слушаниях в Комитете Европарламента по энергетике.
«Тринадцать стран частично или полностью отрезаны от российского газа», – передает РИА «Новости» слова Версдорфер.
По ее словам, риск перебоев в поставках «очень сильный и даже становится сильнее».
Ранее Газпром подтвердил, что поставка газа по «Северному потоку» полностью прекращена на период с 31 августа по 2 сентября в связи с ремонтом единственного оставшегося в работе газоперекачивающего агрегата.
Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, санкции, которые ввел Евросоюз, довели до приостановки «Северного потока».
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В РПЦ ответили на речь Штайнмайера об участии делегации из РФ в Ассамблее Всемирного совета церквей
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер 31 августа в своей речи перед участниками открытия Ассамблеи Всемирного совета церквей поставил под сомнение обоснованность участия делегации Русской Православной Церкви, заявил председатель синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.
«В выступлении президента ФРГ содержались ничем не подтвержденные обвинения, полностью игнорирующие все гуманитарные усилия Московского Патриархата в контексте противостояния на Украине, а также прямое требование к Ассамблее ВСЦ осудить Русскую Православную Церковь», – написал он в своем Telegram-канале.
Легойда назвал позицию Штайнмайера примером грубого давления со стороны высокопоставленного представителя государственной власти на старейшую межхристианскую организацию, а также вмешательством во внутренние дела Всемирного Совета Церквей, и попыткой поставить под сомнение миротворческий и политически нейтральный характер деятельности последнего.
«Примечательно, что выступавший до г-на президента и. о. генерального секретаря ВСЦ протоиерей Иоанн Саука, напротив, отметил важность присутствия на Ассамблее представителей Московского Патриархата, поскольку таковое отвечает самой природе крупнейшей межхристианской организации, призванной содействовать укреплению диалога, мира и взаимопонимания», – отметил он.
По словам митрополита, такая публично выраженная позиция руководства ВСЦ, а также многочисленные обращения делегатов Ассамблеи ВСЦ из Германии и других государств в адрес делегации Русской Церкви свидетельствуют о том, что обвинения президента Германии против Церкви не имеют ожидаемой им поддержки.
«Надеюсь, что Всемирный Совет Церквей продолжит оставаться независимой диалоговой площадкой, следующей в своей деятельности не ангажированному политическому заказу со стороны тех или иных государств, а цели утверждения мира и согласия», – заключил Легойда.
Напомним, глава Германии во время своего выступления призвал участников Ассамблеи к критике в адрес представителей РПЦ, заявив, что руководители РПЦ ведут своих верующих «по ложному пути», поскольку не подвергают вместе с политиками Запада критике спецоперацию России на Украине.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Оззи Осборн разочаровался в США
Британский рок-музыкант Оззи Осборн сообщил, что хотел бы покинуть США в связи с ростом преступности, добавив, что не желает «умереть в Америке».
Осборн сказал, что «сыт по горло ежедневными убийствами людей» в США. По его словам, «одному Богу известно, сколько людей уже погибли из-за нападений на школы». «Я не хочу умереть в Америке. Я англичанин и хочу вернуться домой», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на Observer.
Его жена Шэрон также заявила, что США кардинально изменились, в государстве больше нет ничего «объединяющего». Она сказала, что США – «это уже ненормальное место для жизни».
Напомним, по данным анализа тенденций преступности, подготовленным американским Советом по уголовному правосудию (Council on Criminal Justice, CCJ), в 2021 году число убийств в крупных американских городах увеличилось на 5% по сравнению с 2020 годом, а в сравнении c 2019 годом выросло сразу на 44%.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
МИД Германии ответил на требования Польши о репарациях
|
|
Позиция Германии относительно репараций Польше за Вторую мировую войну неизменна, вопрос о них «закрыт», заявил представитель МИД ФРГ.
«Позиция федерального правительства неизменна, вопрос о репарациях закрыт. Польша отказалась от дальнейших репараций уже давно, в 1953 году, и неоднократно подтверждала этот отказ. Это необходимая основа для сегодняшнего европейского порядка», – сказал представитель министерства РИА «Новости».
Он добавил, что Германия продолжает нести политическую и моральную ответственность за Вторую мировую войну.
Напомним, польские власти оценивают ущерб, нанесенный стране нацистской Германией, в 1,3 трлн долларов, заявил глава правящей партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский. Он добавил, что подобные компенсации выплачиваются годами, и такая сумма должна быть посильна для немецкой экономики. Варшава, по его словам, рассчитывает получить компенсации за то, что «немецкое государство и немецкий народ сделали Польше в 1939–1945 годах». «Это наша цель, которая вписывается в концепцию восстановления нормального положения вещей в деле функционирования польского государства», – отметил он.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Трасс придумала, как обеспечить Британию газом и нефтью
|
|
Глава МИД Великобритании Лиз Трасс в случае победы на выборах премьер-министра страны намерена одобрить выдачу ряда лицензий на бурение для добычи большего объема газа и нефти в Северном море, а также освоения новых месторождений в попытке обеспечить энергобезопасность Британии, пишет Times.
Как отмечает издание, эти разрешения могут стать одним из первых решений Трасс в случае избрания премьером. Газета также подчеркивает, что высокопоставленные члены Консервативной партии, в том числе министр энергетики Великобритании Кваси Квартенг, пытаются максимально увеличить производство энергоресурсов внутри страны, а также привлечь дополнительные поставки газа из Норвегии, передает РИА «Новости».
Источники газеты сообщают, что Трасс может выдать не менее 130 лицензий на бурение и исследование месторождений. Однако эксперты считают маловероятным, что подобные меры приведут к скорому снижению цен на энергоресурсы в Великобритании.
Кроме того, ожидается, что правительство Трасс, в случае ее победы на голосовании, также будет стимулировать компании больше инвестировать в свои объекты в Британии для увеличения производства.
Ранее британский энергорегулятор Ofgem объявил о повышении максимально допустимого размера счетов на электроэнергию для потребителей на 80% с 1 октября из-за роста мировых цен на энергоносители. Таким образом, максимальная сумма счета для британцев может стать больше на 1578 фунтов стерлингов, или на 80%. Глава энергорегулятора Джонатан Брирли предупредил, что цены на энергию, скорее всего, продолжат расти, и призвал будущего премьера Соединенного Королевства принять новые меры для борьбы с ростом цен.
Как пишет Daily Mail, около 23% жителей Великобритании откажутся от отопления зимой из-за стремительного роста цен на электроэнергию. А эксперты Bloomberg предупреждают, что зимой в Соединенном Королевстве ожидается такая нехватка газа, что в стране отключат электроэнергию.
Уходящий в отставку премьер-министр Великобритании Борис Джонсон предупредил, что последующие месяцы будут тяжелыми для жителей, а счета за электроэнергию – умопомрачительными.
Существенный рост стоимости жизни, который наблюдается в Соединенном Королевстве, в значительной мере обусловленный антироссийскими санкциями, введенными Лондоном против Москвы после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Ограничительные меры Британии нанесли удар по ее экономике, спровоцировав инфляцию – в частности, повысив цены на продукты питания и топливо.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Меркель: Горбачев коренным образом изменил мою жизнь
|
|
Экс-канцлер Германии Ангела Меркель назвала Михаила Горбачева «выдающимся мировым политиком», говорится в ее заявлении в связи со смертью первого и единственного президента СССР. Между тем, по данным агентство DPA, Меркель не сможет посетить похороны Горбачева из-за того, что повредила колено.
«Горбачев писал мировую историю. Он на своем примере показал, как отдельный государственный деятель может изменить мир к лучшему», – передает ТАСС ее слова.
Меркель отметила, что узнала о смерти Горбачева с «большой грустью». «Михаил Горбачев коренным образом изменил и мою жизнь. Я этого никогда не забуду», – подчеркнула экс-канцлер.
Также экс-канцлер Германии заявила, что без мужества первого президента СССР и инициированных им преобразований «была бы невозможна и мирная революция в ГДР».
«Я до сегодняшнего дня чувствую страх, который ощущала вместе со многими жителями ГДР в 1989 году в ожидании, будут ли снова, как и в 1953 году, разъезжать по улицам танки, когда мы кричали «Мы народ» и позже – «Мы один народ». Однако в этот раз, в отличие от 1953 года, танки не разъезжали и не звучали выстрелы», – отметила она.
По словам Меркель, Горбачев не стал препятствовать стремлению жителей ГДР к свободе. «Более того, он позволил объединенной Германии стать членом НАТО», – резюмировала она.
Как сообщило в среду агентство DPA, Меркель не сможет посетить похороны Горбачева из-за того, что повредила колено.
Уточняется, что о такой поездке «в настоящий момент нельзя говорить, поскольку еще нет информации о деталях» организации похорон Горбачева. «Участие [Меркель] в сентябре так или иначе невозможно, поскольку она в конце своего отпуска повредила колено», – отметила представитель экс-канцлера.
По словам Меркель, процесс заживления повреждения идет хорошо, но «поездки такого рода пока не рекомендуются».
Напомним, экс-президент СССР, последний генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев умер
на 92-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни.
Перед смертью экс-президент СССР и последний генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев похудел на 30 или 40 килограммов, последние два года он постоянно находился в ЦКБ.
Российский лидер Владимир Путин направил телеграмму с глубокими соболезнования родным и близким Горбачева, отметив его огромное влияние на ход мировой истории.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Миллер объяснил причины работы «Северного потока» на пятую часть мощности
Санкции, введенные против России, мешают нарастить мощность «Северного потока», западные страны устроили себе «санкционную запутанность», сообщил глава Газпрома Алексей Миллер в эфире «России 1».
«Компрессорная станция «Портовая» в настоящее время загружена на 20%, и причиной тому – антироссийские санкции. Наши оппоненты выпустили уже такое большое количество санкционных документов, что создали ситуацию, которую можно назвать как санкционная запутанность», – цитирует Миллера РИА «Новости».
Также в среду Миллер заявил, что Siemens сейчас не может регулярно ремонтировать агрегаты для «Северного потока», ей просто негде это делать.
Напомним, сокращение поставок газа в ряд европейских стран связано с тем, что из-за санкций возникли проблемы с турбинами Siemens, которые использовались для подачи газа в «Северный поток».
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Власти Германии решили отказать «халявщикам» в компенсации цен на газ
Берлин планирует исключить «халявщиков» из программы компенсации за цены на газ после сокращения поставок из России, заявил вице-канцлер, министр экономики Германии Роберт Хабек в эфире радиостанции Deutschlandfunk.
По его словам, надбавку будут получать только те компании, которые в ней нуждаются. «Конечно, этим «халявщикам», компаниям, которые действительно получают хорошую прибыль, не нужно получать надбавку за газ», – передает РИА «Новости» слова Хабека.
Глава немецкого Минэнерго отметил, что претендующие на компенсацию компании-импортеры должны вносить вклад в обеспечение энергетической безопасности ФРГ, компенсировать недостающие объемы российского газа в достаточной пропорции, а также отказаться от выплаты премий и дивидендов.
Ранее Хабек заявил, что компаниям следует отказаться от помощи, которую правительство Германии должно распределить между импортерами природного газа после введения специального сбора с потребителей.
Напомним, потребителей в Германии с 1 октября начнут взимать сбор за электроэнергию – 2,419 евроцента за киловатт-час. Все потребители газа обязаны оплачивать дополнительные расходы (сбор), на которые могут претендовать импортеры. СМИ сообщали, что планируемый в Германии дополнительный сбор за газ для потребителей может стоить домохозяйствам дополнительно 400–600 евро в год.
Handelsblatt сообщала, что на помощь властей претендуют Uniper, SEFE, VNG, EWE, австрийская OMV, швейцарская Axpo, швейцарско-нидерландская Vitol, международная Gunvor. По данным dpa, примерно две трети средств пойдет на компенсацию Uniper, еще 25% – бывшей дочерней структуре Газпрома SEFE и его дочерним компаниям.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Цены на газ в Европе упали ниже 2700 долларов за 1 тыс. кубометров
Цены фьючерсов на газ в Европе к закрытию торгов во вторник снизились на 6,5%, почти до 2635 долларов за 1 тыс. кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
Ближайшие фьючерсы (по индексу крупнейшего европейского хаба TTF) открыли торги на уровне 2864,4 доллара за 1 тыс. кубометров (+1,7%). Минимум торгов составил 2536,9 доллара (-10%), а максимум – 2933,6 доллара (+4,2%). К закрытию цены снизились на 6,5%, до 2634,2 доллара. Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего дня – 2815,9 доллара за 1 тыс. кубометров, передает РИА «Новости».
Ранее во вторник Газпром приостановил поставки газа французской компании Engie.
Накануне биржевые цены на газ в Европе опустились ниже 2900 долларов за 1 тыс. кубометров. При этом на прошлой неделе цены на газ в Европе превышали 3500 долларов за 1 тыс. куб. м и только в пятницу, 26 августа, начали постепенно опускаться. Рекордный рост цен на газ в Европе связывали с временной приостановкой поставок по «Северному потоку» на период с 31 августа по 2 сентября в связи с ремонтом единственного оставшегося в работе газоперекачивающего агрегата. Между тем Газпром не исключил, что цены на газ в Европе предстоящей зимой могут подняться выше рекордных 4000 долларов за 1 тыс. кубометров.