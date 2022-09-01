В Германии заявили, что не рассчитывают на поставки российского газа зимой

Германия не может рассчитывать на поставки газа по «Северному потоку» в зимний период и не ведет прямых переговоров с Газпромом, заявил министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек.

«Нам не следует рассчитывать на поступление газа по трубопроводу «Северный поток –1» зимой. <…> Я полагаю, что мы никоим образом не можем полагаться ни на Россию, ни на Газпром, остальное является чистой спекуляцией», – цитирует ТАСС Хабека.

По его словам, в настоящее время не ведутся прямые переговоры с Газпромом.

Ранее в Европарламенте заявили, что тринадцать стран ЕС полностью или частично отрезали от российского газа.

Газпром подтвердил, что поставка газа по «Северному потоку» полностью прекращена на период с 31 августа по 2 сентября в связи с ремонтом единственного оставшегося в работе газоперекачивающего агрегата.

Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, санкции, которые ввел Евросоюз, довели до приостановки «Северного потока».

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