Эстонские военные обморозились при форсировании реки на учениях из-за нехватки снаряжения

Tекст: Мария Иванова

Несколько эстонских военнослужащих получили обморожения во время учений, сообщает Postimees. Инцидент произошел во время второго этапа учений, когда подразделению Скаутского батальона и противотанковой роты было поручено форсировать реку. В ходе перехода через реку Валге военнослужащие получили обморожения из-за недостатка должного снаряжения, передает РИА «Новости».

По данным Postimees, зимний полевой лагерь Сил обороны закончился преждевременно для некоторых военнослужащих из Йыхви, которым пришлось прекратить участие в учениях. Участники маневров не были обеспечены водонепроницаемыми упаковками для сменной одежды и снаряжения, что значительно ухудшило их состояние при переходе через реку.

Издание отмечает, что меры по восстановлению боеспособности военных после преодоления водной преграды не были выполнены полностью, что и привело к возникновению обморожений у участников учений.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в странах Прибалтики усилилась подготовка молодежных ополчений, укомплектованных несовершеннолетними, которых воспитывают в духе ненависти к России. Запад создает миф о скором «нападении России».

В конце прошлого года в Эстонии прошли масштабные учения НАТО Pikne («Молния»), в которых участвовали 2 тыс. военнослужащих из пяти стран, отрабатывалась быстрая переброска сил и взаимодействие между подразделениями на суше, в воздухе и на море.