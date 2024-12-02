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Учения НАТО с участием 2 тыс. военных стартовали в Эстонии
В Эстонии начались учения НАТО с участием 2 тыс. военных из пяти стран альянса
В Эстонии начались масштабные учения НАТО Pikne («Молния»), в которых участвуют 2 тыс. военнослужащих из пяти стран. В ходе учений отрабатывается быстрая переброска сил и взаимодействие между подразделениями на суше, в воздухе и на море.
В Эстонии начались двухнедельные учения НАТО под названием Pikne («Молния»), сообщает газета Postimees. В них примут участие военные из нескольких стран альянса, включая Францию, Британию и Эстонию. Основная цель учений – отработка быстрой переброски французских, британских и эстонских сил, а также укрепление их взаимодействияЭ, отмечает ТАСС.
По словам эстонского генерал-майора Индрека Сиреля, французские вооруженные силы проведут сухопутные и воздушные операции по переброске своих подразделений в Эстонию. Затем они вместе с британскими и эстонскими подразделениями будут выполнять различные задачи в рамках учений. В маневрах задействованы около 2 тыс. военнослужащих из Франции, Британии, США, Латвии и Эстонии.
Действия пройдут в северной и северо-восточной частях Эстонии. В мероприятии участвуют сухопутные, военно-воздушные и морские подразделения Сил обороны Эстонии и боевая группа НАТО, расположенная в республике. Учения нацелены на отработку переброски сил в зону потенциального конфликта и их интеграцию в союзную боевую группу для отражения воздушных, сухопутных и морских угроз.
Напомним, в выходные шесть кораблей первой постоянной военно-морской группы НАТО прибыли в Таллин для участия в учениях «Молния», в их числе британский фрегат HMS Iron Duke и норвежский штабной корабль HNoMS Maud.
Осень в Эстонии недалеко от города Выру открылась военная база Reedo, состоящая из 14 строений и способная вместить до тысячи человек, включая вторую эстонскую бригаду и войска НАТО.