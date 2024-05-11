Самое поразительное – это отсутствие любой сформулированной программы протестного движения. «Пашинян уходит», «демаркация останавливается» – всё. Какие ценности? Почему именно они?2 комментария
Войска НАТО на учениях в Эстонии «штурмовали российские позиции»
Independent: НАТО проводит в Эстонии учения со штурмом российских позиций
НАТО в Эстонии на учениях Swift Response под руководством Великобритании отрабатывают варианты возможного конфликта на восточном фланге альянса, сообщила The Independent.
Издание пишет, что вертолеты Apache на учениях выполняют полеты в поддержку наземных войск, «штурмующих» российские позиции, в ближнем бою войска НАТО «зачистили укреппозиции и отбили ракетами и беспилотниками» контратаку, передает РИА «Новости».
В публикации подчеркнули, что британские военные анализируют ход боевых действия на Украине и используют эти данные во время учений.
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, комментируя маневры Steadfast Defender 2024, заявил, что масштабные учения НАТО у российских границ должны были напугать Россию, но вышло нестрашно.