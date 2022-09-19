Американские СМИ сообщили о недоверии жителей Соледара к ВСУ

В России рассказали о колоссальном давлении Запада на генсека ООН

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш испытывает мощнейшее давление со стороны западных стран, заявил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

«Специальная военная операция на Украине отчетливо продемонстрировала застарелую проблему Секретариата ООН и организаций ее системы», – сказал Полянский, отвечая на вопрос РИА «Новости» о том, как он оценивает линию генсека ООН и структур организации в целом применительно к украинскому кризису.

По словам дипломата, речь идет о доминировании представителей западных государств «в руководящем звене международных чиновников». Как указал Полянский, Россия и большинство развивающихся государств давно борются с этой проблемой, но прогресс медленный, а географическое распределение должностей связано с размерами взносов, «и быстрых решений тут не найти».

«В этой связи генсекретарь ООН испытывает колоссальное давление со стороны западных стран, которые, кроме продвижения своей несбалансированной повестки через кадры, не стесняются и прибегать к давлению на Секретариат, в том числе через генсекретаря, своими добровольными взносами, объемы которых сопоставимы с обязательными», – подчеркнул Полянский.

Он заявил также, что ООН вела себя пассивно, когда было нужно стимулировать исполнение Киевом Минских соглашений.

По его словам, Россия сравнивала публичную риторику ооновского руководства до начала специальной военной операции 24 февраля и после этой даты, и «это сравнение не в пользу ООН».

Как указал дипломат, ООН в комментариях о плачевной ситуации в Сирии и Афганистане максимум ограничиваются призывами наращивать гуманитарное содействие этим странам и искать взаимоприемлемые решения. «В то время как о том, что стало причиной кризисов, генеральный секретарь попросту не говорит. Игнорируется, например, факт продолжающейся оккупации американцами части территории Сирии», – сказал Полянский.

«На фоне обостренной реакции Антониу Гутерриша на начало специальной военной операции на Украине мы никогда не слышали от него обвинений в адрес руководства США и стран НАТО, нанесших непоправимый урон ближневосточному региону, включая ковровые бомбардировки городов и гибель гражданского населения, и продолжающих «добивать» Сирию санкционной дубинкой», – заявил Полянский.

По его словам, не звучало от Гутерриша осуждений в адрес Вашингтона и «когда американские военные позорно бежали из Афганистана и попросту украли у страны финансовые резервы». «Генеральный секретарь ООН развил весьма активную деятельность после начала СВО. Жаль, что такого рвения не наблюдалось при оценке невыполнения Киевом минских договоренностей», – отметил дипломат.

Между тем он добавил, что Россия поддержала конструктивное посредничество Гутерриша при эвакуации гражданских лиц с завода «Азовсталь», при заключении стамбульских пакетных договоренностей, предусматривающих обеспечение поставок на мировой рынок украинского зерна и российских продовольствия и удобрений.

Полянский заявил также, что Соединенные Штаты используют выдачу виз как «фильтр» для дипломатов стран, проводящих независимую политику.

Неделя высокого уровня сессии ГА ООН пройдет 20-26 сентября в Нью-Йорке. Только 13 сентября глава МИД России Сергей Лавров и ряд сопровождающих лиц получили американские визы для участия в Генассамблее ООН. При этом препятствия для участия Лаврова в ГА ООН все еще сохраняются. Большая же часть делегации России американские визы пока не получила.