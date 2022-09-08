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Союзные силы начали тяжелые бои в жилых кварталах Соледара
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Союзные силы в настоящее время ведут тяжелые бои в жилых кварталах Соледара, сообщил официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
«Боевые действия идут в самом Соледаре. Очень тяжело среди жилых кварталов освобождать эту территорию», – передает ТАСС заявление Басурина в эфире Первого канала.
По его словам, союзные силы расширяют плацдарм от поселка Пески в сторону населенного пункта Тоненькое.
«Мы расширяем плацдарм в районе Песок с выходом на Первомайское, на Опытное, дальше на Тоненькое, чтобы полностью окружить Авдеевку», – сказал он.
Ранее луганские разведчики вскрыли позиции противника под Соледаром.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.
Генсек НАТО: Боевые действия на Украине входят в критическую фазу
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Грядущая зима усложнит конфликт на Украине, а боевые действия уже входят в критическую фазу, написал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в статье для газеты The Financial Times.
«Боевые действия на Украине входят в критическую фазу. Скоро зима, и будет тяжело – тяжело украинскому народу и вооруженным силам, ... тяжело тем из нас, кто их поддерживает», – написал генсек Североатлантического альянса, сообщает Газета.ru.
Он отметил, что «единство и солидарность» западных стран ждут серьезные испытания, так как жители и бизнес ощутят на себе рост цен на энергоносители и стоимости жизни.
В июле министр обороны Украины Алексей Резников обратился к генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу с просьбой предоставить зимнюю форму и утепленные палатки для 200 тыс. военных. В штаб-квартире НАТО подтвердили, что альянс «находится в контакте со своими членами для сбора зимнего пакета для Украины».
Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что дефицит газа заставит ЕС изменить отношение к России.
В прошлую пятницу министры финансов стран «Группы семи» (G7) подтвердили намерение ввести «потолок цен» на нефть из России. Газета ВЗГЛЯД разбирала, к чему приведут попытки Запада установить потолок цен на российскую нефть.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
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Украинские военные пожаловались на большие потери в Херсонской области
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Военнослужащие ВСУ сообщают о серьезных потерях при контрнаступлении в Херсонской области и технологическом отставании от России, также им не хватает боеприпасов, сообщают американские СМИ.
Раненые украинские военные в беседе с Washington Post признались, что контрнаступление на Херсонском направлении может привести к множеству новых погибших, передает РИА «Новости».
Один из собеседников рассказал, что военным приходится экономить на боеприпасах, также есть проблемы с системами наведения у старого оружия.
Собеседник с позывным «Пиночет» заявил, что пострадал во время контрнаступления, он отметил, что ВСУ понесли значительные потери. Другой сообщил, что почти все бойцы его подразделения численностью 120 человек получили ранения.
Также собеседники заявили, что не уверены в успехе контрнаступления, и сомневаются, «стоит ли оно полученных потерь».
Газета ВЗГЛЯД писала, чем обернется для ВСУ контрнаступление в Харьковской области.
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Россия припасла сюрпризы для заседания Совбеза ООН по Украине
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Российская сторона подготовила сюрпризы к заседанию Совбеза ООН по Украине, инициированному американской стороной, сообщил первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский.
«Украинская неделя» в СБ не заканчивается. Сегодня в 22.00 очередное заседание, запрошенное США и Албанией. Видимо, высосав пальцы до костей в поисках неудобной для нас темы, они настояли на обсуждении якобы имеющей место «фильтрации» украинцев на территории России», – цитирует Полянского ТАСС.
Он добавил, что России также есть что сказать на этом заседании, она припасла «кое-какие сюрпризы» для бывших западных партнеров.
«Пусть не расслабляются и не питают иллюзий, что нас можно застать врасплох», – заключил Полянский.
Ранее генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что Россия должна принять на себя обязательство вывести военнослужащих и технику за периметр Запорожской АЭС, а Украина – не вводить туда свои вооруженные силы. Россия считает несерьезным призыв к демилитаризации Запорожской АЭС, которая, по сути, даже не милитаризована.
Наемники из Британии и США оценили шансы Украины на контрнаступление
Участвующий на стороне Киева в боевых действиях наемник из Британии Марк Эйрс заявил, что у украинских военных недостаточно ресурсов для контрнаступления.
«Определенно, оно не будет быстрым. Оно тяжелое, медленно проводимое. Метр за метром, позиция за позицией, потому что у нас нет ресурсов для проведения масштабного блицкрига», – заявил Эйрс в эфире CNN, передает РИА «Новости».
Между тем американский наемник Майкл Зафар заявил, что был ранен в ходе боевых действий, но планирует вернуться после восстановления.
Оба наемника полагают, что, вопреки заявлениям Киева, контрнаступление будет медленным и тяжелым.
Ранее замглавы Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что контрнаступление украинских войск на Херсон потерпело крах. Кроме того, он пообещал, что «совсем скоро буду повторять это уже из освобожденного от нацистов Николаева». По его словам, «есть информация, что уже около 3 тыс. погибших со стороны украинской армии».
По его словам, провальным контрнаступлением на Херсонскую область руководил лично президент Украины Владимир Зеленский.
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Росгвардия задержала почти 140 пособников ВСУ в Херсонской и Запорожской областях
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В Херсонской и Запорожской областях задержаны 137 сторонников националистических организаций, сообщили в Росгвардии.
«Военнослужащие Росгвардии задержали 137 человек, причастных к деятельности националистических организаций, СБУ и ВСУ, обнаружили 25 схронов с вооружением и боеприпасами, в том числе иностранного производства», – цитирует сообщение ведомства ТАСС.
Было изъято шесть ПТУР «Фагот», два 14,5-мм пулемета Владимирова танковых, 27 гранатометов, более 100 выстрелов к ним, реактивный пехотный огнемет, свыше 270 ракет и снарядов к РСЗО, 175 единиц огнестрельного оружия, 258 ручных гранат различных модификаций, 11 «коктейлей Молотова», более 65 тыс. боеприпасов, 283 грамма наркотиков.
Также было обезврежено 189 кг тротила, три самодельных бомбы и свыше 600 минометных мин и артиллерийских снарядов.
Во вторник в Северодонецке был обнаружен схрон с вооружением и боеприпасами.
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Главком ВСУ перечислил все необходимое Украине для «захвата Крыма»
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Киеву для перехвата инициативы у Москвы в зоне боевых действий понадобятся группировки солдат численностью до 60 тыс. человек для атаки Крыма и ракеты дальностью 2 тыс. километров для нанесения ударов по России, заявил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный в интервью украинским СМИ.
Военачальник отметил, что конфликт на Украине вышел за рамки локального и продолжится в следующем году. Главной целью всех операций ВСУ в 2023 году Залужный назвал Крым. Но, по его мнению, нынешних войск, которые сейчас удерживают фронт, для этого не хватит. «Подготовка наступательной кампании требует создания одной или нескольких оперативно-стратегических группировок в составе от десяти до двадцати общевойсковых бригад», – цитирует Залужного издание Страна.ua.
По его словам, для захвата Крыма Киеву необходима группировка военных размером в 30-60 тысяч, а бригады должны быть обеспечены новым оружием от западных партнеров. «И если с численностью персонала ситуация, вероятно, будет выглядеть достаточно неплохо для ВС Украины, то относительно тяжелого вооружения и боеприпасов такого сказать никак нельзя», – считает Залужный.
Поэтому он говорит, что Россия имеет возможность наносить удары на глубину 2 тыс. километров по украинской территории, тогда как возможности ВСУ ограничены дальностью в 100 км. Для этого, по его словам, Западу нужно поставить Украине дальнобойные ракеты ATACMC для HIMARS, а также переоснастить всю артиллерию ВСУ (в том числе ракетные войска). Поставки со стороны западных партнеров будут ключевым фактором для ВСУ, подчеркивает украинский главком.
Напомним, Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
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Эксперт оценил ход боевых действий в Харьковской области
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«ВСУ активизировали боевые действия на Харьковщине под получение новых траншей помощи от США и стран НАТО. И в ближайшие дни нам стоит ожидать тяжелых позиционных боев, как и неделю назад на Херсонщине», – заявил газете ВЗГЛЯД военный аналитик Михаил Онуфриенко, комментируя ситуацию в регионе.
«Есть огневое перекрытие дорог, которые ведут на северо-восток и юго-восток из Балаклеи. Сейчас была выведена из строя часть артиллерии ВСУ, поэтому у нас есть возможность вывезти оттуда раненых и доставить туда подкрепление», – рассказал военный аналитик Михаил Онуфриенко.
«То же самое происходит и на юго-восточной дороге, которая накрывается огнем из занятой противником Вербовки. На утро 8 сентября известно, что наступление ВСУ остановлено, идут тяжелые бои под Шевченково. Это происходит в районе трассы, которая ведет из Балаклеи через Волохов Яр на Купянск. Севернее Волохова Яра противник был остановлен», – добавил собеседник.
«Скорее всего, речь идет о нескольких клиньях, которые были втиснуты в нашу оборону. Очевидно, что следующей целью ВСУ будет район севернее Норцовки, где есть большой выступ Северского Донца. В начале лета противник использовал ее в качестве плацдарма для нанесения ударов по нашей изюмской группировке. Тогда у них ничего не получилось, но теперь, вероятно, они попробуют повторить этот шаг», – допускает Онуфриенко.
«Сейчас к нам подходит подкрепление, противник в районе Андреевки также ждет дополнительные силы. И в ближайшие дни стоит ожидать тяжелых позиционных боев, как это было на Херсонском направлении», – продолжил собеседник.
«То, что противник взял в свои руки инициативу на этом направлении, свидетельствует о том, что он наносит так называемые упреждающие удары, а наши в это время накапливают силы для большого наступления. При этом мы не «дербаним» людей в попытках затыкать дыры. Там сейчас действуют резервы. А основные силы находятся в глубине, и в течение месяца мы можем увидеть серьезный удар по ВСУ», – не исключает эксперт.
«Очевидно, что ВСУ в последние дни ведут такую активную борьбу из-за анонсированного США крупного транша помощи Украине. Им надо всеми силами показать, что они полностью использовали уже выделенные средства. Сюда же относится грядущее в четверг заседание в формате «Рамштайн», где представители стран НАТО должны принимать новые решения о пакетах «помощи» ВСУ. Кроме того, на кону стоят промежуточные выборы в США. Неуспех ВСУ приведет Демпартию США к поражению», – заключил Онуфриенко.
Накануне газета ВЗГЛЯД сообщала о попытках ВСУ пойти в контрнаступление на Харьковском направлении. В частности, речь идет о боях в районах населенных пунктов Балаклея и Шевченково. По предварительным данным, замысел противника заключается в том, чтобы взять под контроль трассу, соединяющую Балаклею и Изюм с Купянском.
По этой причине, как сообщают источники, ВС Украины попытались захватить населенные пункты Волхов Яр и Семеновка к северу от Балаклеи, однако не смогли добиться успеха и обошли эти села в направлении Шевченково. Там противник был остановлен силами десанта ВС России.
К утру среды в Сети появилась информация о том, что ВСУ предприняли несколько попыток подойти к Балаклее с западного направления и взять под контроль трассу Чугуев – Купянск. По официальной информации, власти Купянска организовали эвакуацию женщин и детей ввиду постоянных обстрелов этого населенного пункта боевиками ВСУ. Источники также отмечают активную работу российских ВКС на этом направлении, что позволяет отбивать попытки атак ВСУ.
В то же время командир бригады «Восток» Александр Ходаковский допускает, что «харьковская активизация подкреплена не лучше, чем херсонская, и у нее есть все шансы выдохнуться в короткие сроки». «Я не устаю повторять, что это война вдолгую, и мы будем наблюдать разные картины на частном уровне, но глобально для Украины ситуация не поменяется», – указывает военачальник.
В свою очередь Минобороны России сообщило, что российские военнослужащие доставили очередную партию гуманитарной помощи мирным жителям освобожденных населенных пунктов Харьковской области. В этих населенных пунктах российские военные врачи продолжают работу по оказанию медицинской помощи. Гуманитарная помощь из России на освобожденные территории доставляется практически в ежедневном режиме.
Во вторник также сообщалось, что за предшествующие сутки нанесено поражение пункту временной дислокации подразделения националистов «Кракен» в районе Харькова. Уничтожено до 30 боевиков и 10 единиц техники. Кроме того, уничтожены до 40 националистов из 113-й бригады ТрО в районе населенных пунктов Пришиб, Яворское и Андреевка Харьковской области. Также за сутки поражены шесть пунктов управления ВСУ в районах населенных пунктов Чугуев, Дергачи и Пришиб.
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Эксперт назвал адресатов выступления Путина на ВЭФ
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«Глава государства стремится транслировать в массы уверенность России в собственной правоте. И в первую очередь в его заявлениях мы видим ряд сигналов нашим партнерам», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Андрей Кортунов, комментируя выступление российского президента на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) во Владивостоке.
«Россия дает понять, что с ней можно по-прежнему сотрудничать и не опасаться инвестиций. Путин продемонстрировал – ситуация находится под контролем», – сказал гендиректор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов.
Собеседник также отметил, что часть месседжей была направлена на внутреннюю аудиторию. «Не будем отрицать, что сегодня существует некоторый алармизм, который активно подогревается Западом. Это связано с опасениями, что якобы буквально в течение нескольких месяцев Россия начнет по-настоящему чувствовать давление всего массива введенных санкций. Люди переживают, как бы это не сказалось на качестве жизни и работе экономической и социальной инфраструктуры. Слова президента были призваны противостоять такого рода настроениям», – пояснил он.
«И еще часть его пассажей была своего рода заочной полемикой с западными лидерами. Думаю, есть все основания полагать, что его речь будет изучена, а точка зрения – услышана», – предположил эксперт. «Ну и кроме того, становится ясно, что Украина, хотя и является очень обсуждаемой проблемой, но это не единственный вопрос, который должен всех волновать. Именно поэтому президент фактически обошел стороной эту тему», – рассуждает собеседник.
«Вместе с тем стоит обратить внимание на риторику в отношении Великобритании. У Москвы и Лондона на протяжении последних нескольких лет довольно напряженные отношения – это угроза создания AUKUS, который формально направлен против Китая, но наверняка затронет и Россию, давняя история со Скрипалями, сокрытие в Лондоне беглых российских олигархов... Поводов для разногласий у нас достаточно. Поддержка Британией Украины стала спусковым крючком для резких заявлений президента в адрес лидеров этого государства», – заключил Кортунов.
Ранее Владимир Путин, выступая в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума (ВЭФ), заявил: Россия ничего не потеряла и не потеряет в результате проведения специальной военной операции (СВО) на Украине, но укрепила свой суверенитет. Он также отметил, что Россия не начинала военные действия на Украине, а пытается их закончить, они идут там с 2014 года.
«Хочу еще раз подчеркнуть, мы ничего не начали с точки зрения военных действий, а пытаемся только закончить. Начались военные действия в 2014 году после государственного переворота на Украине тех, кто не хотел нормального мирного развития и стремился к подавлению своего собственного народа», – сказал он.
Президент добавил, что сегодняшняя киевская власть имеет неонацистский след. Он рассказал, что «(европейские партнеры) отвечают: «Ну ладно, такие (как на Украине) неонацисты и у вас есть, и у нас есть». Да, есть. Но ни у нас, ни в других цивилизованных странах не возводят этих нацистов и крайних националистов нацистского толка в ранг национальных героев. Вот в чем разница. А на Украине делают именно это».
Кроме того, президент сообщил о преодолении самой сложной ситуации в экономике России и добавил, что Запад не в том положении, чтобы диктовать России свои условия. С другой стороны, по словам Путина, Запад «кинул» Россию в вопросах реализации «зерновой сделки».
«Мы обещали сделать все для того, чтобы обеспечить интересы развивающихся стран с точки зрения поставок продовольствия на их рынок, в том числе украинского зерна. И все об этом так и говорили, когда шла об этом речь», – сказал он.
Путин подчеркнул, что «то, что мы видим, – это очередной наглый обман. И дело не в нас, это обман международной общественности, обман партнеров в Африке, в других странах, которые остро нуждаются в продовольствии, это просто надувательство, хамское и наглое отношение к тем партнерам, ради которых якобы это все и делалось». Он добавил, что Россия будет настаивать, чтобы вывоз зерна с Украины и продовольствия России был направлен на улучшение ситуации на мировых рынках и снижение цен.
«Я надеюсь, что все-таки ситуация, в конце концов, как-то поменяется, мы, во всяком случае со своей стороны, будем настаивать на том, чтобы все это мероприятие с вывозом зерна [с Украины] и нашего продовольствия было направлено, прежде всего, на позитивное влияние на мировые продовольственные рынки, чтобы цена пошла вниз», – подчеркнул глава государства. По мнению Путина, Запад «надул и кинул» беднейшие страны с вывозом зерна с Украины.
Также президент России оценил требования жителей Германии включить «Северный поток – 2». «В Германии, мы видим, сейчас демонстрации ходят с требованием включить «Северный поток – 2». Мы разделяем эти требования потребителей в Германии», – сказал он. Путин отметил, что Россия готова «сделать это завтра». «Но не мы же санкции ввели», – сказал Путин. Он напомнил, что санкции ввели под давлением США, и сказал, что они обусловлены тем, что «американцы сами хотят продавать – втридорога».
По словам президента России, Польша и Украина самостоятельно закрыли газопровод. «Северный поток» сейчас практически закрыт. Все говорят: Россия использует энергетическое оружие. Чушь очередная и бред. Какое оружие мы используем? Мы поставляем столько, сколько нужно нашим партнерам, сколько заявку ставят, столько мы исполняем. Мы же не в воздух куда-то поставляем, а по заявкам», – сказал Путин.
«Что произошло: две нитки газопровода (проходят) по Украине – Украина взяла и по своей инициативе отключила одну нитку под надуманным предлогом отсутствия контроля за ней. Сами закрыли. Вторая трубопроводная система «Ямал – Европа» (проходит) через Польшу – Польша взяла и поставила под санкции этот газопровод. Мы, что ли, это сделали? Поляки закрыли», – подчеркнул президент.
При этом Путин исключил поставки за рубеж, если они противоречат интересам России, и «если ЕС не нужны преимущества по дешевому газу из России, тогда для этого есть другие страны». «Но если нам кто-то попытается что-то навязать – хочу отметить, те, кто нам что-то навязывает, не в том положении находятся, чтобы диктовать нам свою волю. Пусть задумаются... И нам остается только одно: как в известной русской сказке приговаривать: «мерзни, мерзни, волчий хвост», – добавил он.
Также Путин считает «странной дипломатической установкой» высказывания главы европейской дипломатии Жозепа Борреля о необходимости «победить Россию на поле боя». Путин добавил, что «если бы он (Боррель) был министром обороны какой-то страны, можно было бы понять эту риторику, а для главного дипломата Евросоюза из его уст это звучит очень странно».
По мнению Путина, Боррель «мелет языком, он большой специалист по этой части». Кроме того, глава России полагает, что Боррель сам поддерживал бы фашизм, если бы жил в годы Гражданской войны в Испании.
«Если бы он жил в 1930-е годы в Испании и услышал бы в сводке погоды известную сакраментальную фразу – «над всей Испанией безоблачное небо»... Как известно, это был сигнал к началу государственного переворота со стороны генерала Франко. Он бы взял в руки оружие, и на чьей был бы стороне: на стороне демократически избранного левого правительства того времени или на стороне путчиста? На мой взгляд, он был на стороне путчистов, потому что он сегодня поддерживает как раз таких же путчистов на территории Украины... и тогда он был бы на стороне фашистов наверняка, вот, кто на стороне фашистов», – сказал Путин.
Также Путин раскритиковал процедуру избрания премьера Британии. По мнению президента, в Британии действует «далекая от демократических принципов процедура избрания главы правительства». «Правящие элиты там имеют свои установки, мы знаем позицию тори по этим вопросам, в том числе по отношению к России. Это их дело – как выстраивать отношения с Российской Федерацией. Наше дело – защищать свои собственные интересы. И мы будем делать это последовательно, пусть никто в этом не сомневается», – подчеркнул Путин.
«Народ Великобритании не участвует в данном случае в смене правительства», – указал президент. По его словам, в Великобритании действует «далекая от демократических принципов процедура избрания главы правительства». «Она происходит в рамках победившей на предыдущих парламентских выборах партии», – пояснил Путин.
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США передали Украине управляемые снаряды Excalibur с GPS-наведением
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Пентагон поставил Киеву управляемые снаряды Excalibur, сообщает Bloomberg со ссылкой на бюджетные документы, которые ранее не публиковались.
«Пентагон передал Украине свой самый точный артиллерийский снаряд Excalibur с GPS-наведением», – передает РИА «Новости» сообщение агентства.
Факт поставок этих боеприпасов украинским войскам подтверждает план пополнения запасов Excalibur в самих США, подчеркивает Bloomberg.
Как следует из документов, Пентагон потратит на это 92 млн долларов из одобренных Конгрессом дополнительных средств.
О том, что Вашингтон включил управляемые артиллерийские снаряды Excalibur в последний пакет военной помощи Киеву, уже писала газета Politico со ссылкой на источники. Американские власти не афишировали этот шаг.
Вести огонь этими боеприпасами может гаубица M777 калибра 155 миллиметров. США, Канада и Австралия поставили Украине более ста единиц. Дальность эффективной стрельбы снарядами Excalibur превышает 40 километров с вероятным отклонением от цели десять метров.
Общий объем военной помощи, выделенной Украине администрацией Джо Байдена, превысил 10 млрд долларов.
Ранее издание The Washington Post со ссылкой на неназванного американского чиновника сообщило, что министерство обороны США в четверг объявит о поставке Украине вооружений на 675 млн долларов, в том числе передаст Киеву боеприпасы для ракетных систем залпового огня HIMARS.
Жена Зеленского ответила на письмо основателя Pink Floyd Роджера Уотерса
Жена президента Украины Владимира Зеленского Елена посоветовала культовому британскому музыканту и одному из основателей Pink Floyd Роджеру Уотерсу не обращаться в поисках мира к Киеву.
«Роджер Уотерс, вам лучше обратиться к президенту России за миром, а не к Украине», – передает РИА «Новости» сообщение Зеленской.
Ранее Уотерс выступил против поставок западных вооружений Киеву. На своей странице в соцсетях он опубликовал письмо супруге Владимира Зеленского Елене, в котором раскритиковал «подливание масла в огонь» со стороны западных стран в ситуации с Украиной.
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В Мелитополе взорван штаб общественного движения «Мы вместе с Россией»
В городе Мелитополе Запорожской области в среду был взорван штаб общественного движения «Мы вместе с Россией», сообщил председатель движения Владимир Рогов.
«Украина вновь совершила теракт, взорван штаб [общественного движения «Мы вместе с Россией» ] в Мелитополе по ул. Ломоносова, 234. Данные о повреждениях и пострадавших уточняются», – написал Рогов в своем Telegram-канале.
«Сегодня ВСУ открыли огонь по Мелитополю и Бердянску после обнародования результатов опроса о поддержке жителями Запорожской области референдума о вхождении в состав РФ. Тактика запугивания мирных жителей, вопреки ее безрезультатности, все еще не покинула головы руководителей террористического государства. Обстреливать мирных жителей в вечернее и ночное время – вот все, на что способна Украина» – добавил Рогов.
Ранее российская ПВО отразила атаку боевиков Зеленского на Бердянск и Мелитополь.
Перед этим в среду были опубликованы данные социологических исследований, проведенных «Инсомар» и Крымским республиканским институтом политических и социологических исследований (РИПСИ), согласно которым большинство жителей Запорожской и Херсонской областей поддержали присоединение регионов к России. Газета ВЗГЛЯД разбирала, почему в Херсонской и Запорожской областях растет доля сторонников воссоединения с Россией.
Напомним также, во вторник коменданта Бердянска Артема Бардина госпитализировали в тяжелом состоянии после взрыва его автомобиля в центре города. Представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов назвал произошедшее терактом.
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Стало известно о значительном сокращении числа беспилотников у ВСУ
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Военнослужащий ВС России рассказал, что сейчас украинская сторона стала меньше применять беспилотники, чем в начале спецоперации.
Российские военные активно применяют зенитный ракетный комплекс «Оса-АКМ» для обнаружения и уничтожения воздушных целей, в том числе беспилотных летательных аппаратов (БЛА), передает ТАСС.
«Особенно хорошо комплекс зарекомендовал себя по борьбе с БЛА как промышленного производства, так и кустарного. От получения команды до пуска буквально проходит несколько секунд, и зенитный ракетный расчет успешно выполняет задачу. В начале спецоперации было очень много БЛА, таких как «Байрактар» и других БЛА иностранного производства. Сейчас уже стало их намного меньше. С помощью как раз нашего комплекса очень много было поражено», – рассказал замкомандира зенитного ракетного полка Никита.
Минобороны России также опубликовало кадры, как зенитный ракетный комплекс «Оса-АКМ» Западного военного округа атакует беспилотный летательный аппарат.
Зенитный ракетный комплекс «Оса-АКМ» предназначен для противовоздушной обороны соединений и частей сухопутных войск во всех видах боевых действий от ударов самолетов, вертолетов, крылатых ракет, дистанционно-пилотируемых летательных аппаратов и других средств воздушного нападения, действующих на средних, малых и предельно малых высотах в сложной воздушной обстановке. В зоне проведения специальной военной операции ЗРК «Оса-АКМ» используют для прикрытия как бронетехники, так и небольших военных и стратегически важных объектов.
Ранее Минобороны России опубликовало видеокадры боевой работы расчетов зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Оса-АКМ» в ходе специальной военной операции.
Постпред России в ООН упрекнул коллегу из США в пересказе фильма ужасов
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Постпред России при ООН Василий Небензя назвал дезинформацией и сюжетом к фильму ужасов обвинения в адрес России со стороны американской коллеги Линды Томас-Гринфилд, заявившей о якобы создании Москвой «фильтрационных лагерей».
«Заседание, созванное по запросу США и Албании, имеет все шансы стать новой вехой в дезинформационной кампании, развязанной Украиной и ее западными спонсорами против нашей страны. Тактика Запада, ведущего на Украине гибридную войну против России до последнего украинца, нам понятна – любым способ очернить РФ и проводимую нами специальную военную операцию», – передает РИА «Новости» слова Небензи.
Он отметил, что России вменяются в вину «некие жестокие фильтрационные мероприятия», которые РФ якобы осуществляет в отношении украинских граждан. «Я бы хотел спросить нашу американскую коллегу: сюжет какого фильма ужасов она нам сегодня пересказывала? Мы такого фильма не видели. Это фильм, подготовленный украинским министерством пропаганды?» – поинтересовался дипломат.
«По поводу так называемой фильтрации: прежде всего, не очень понятно, о чем вообще идет речь, поскольку сам термин «фильтрация» не имеет четкого определения в международном гуманитарном праве», – указал он.
Постпред России заявил, что если речь идет о выявлении среди желающих выехать в Россию украинцев боевиков национальных батальонов или военных, причастных к преступлениям против мирного населения, «то это нормальная практика для любой армии мира».
«Лучше других про фильтрационные мероприятия могут рассказать как раз американские коллеги. Взять хотя бы начатую предыдущей администрацией программу высылки в Мексику десятков тысяч вынужденных переселенцев, подавших прошение о предоставлении убежища в США», – указал Небензя.
По его словам, мигранты содержались в нечеловеческих условиях, лишенные права на юридическое представительство их интересов, а также на справедливое судебное разбирательство. При этом американские власти зачастую разделяли семьи, направляя детей и родителей в разные центры содержания.
Как заявил Небензя, всего в Россию с Украины, из ДНР и ЛНР прибыли более 3 млн 700 тыс. человек, из которых 600 тыс. детей. «Никто не запрещает им перемещаться или уезжать из страны. Это подтвердила сегодня даже представитель УВКПЧ», – заявил он.
По его словам, люди бегут с Украины из страха за свою жизнь, спасаясь от преступного режима, который не давал им эвакуироваться и использовал их в качестве «живого щита».
«На территории 85 субъектов Российской Федерации действует свыше одной тысячи пятисот пунктов временного размещения общей вместимостью более 95 тыс. человек. Для доставки беженцев к местам временного проживания выделяется железнодорожный транспорт. Для этого задействовано 38 железнодорожных составов. Функционирует телефонная горячая линия, обрабатывающая ежедневно свыше 250 обращений граждан. Беженцам и переселенцам оказывается финансовая, юридическая, психологическая и медицинская помощь», – заключил Небензя.
Ранее президент России Владимир Путин установил ряд ежемесячных и разовых выплат для пенсионеров, инвалидов, ветеранов, беременных и семей с детьми, вынужденно эвакуировавшихся в Россию из Донецкой и Луганской народных республик и с Украины.
В частности, введена ежемесячная пенсионная выплата в 10 тыс. рублей и ежемесячная социальная выплата инвалидам в том же размере. Ветераны Великой Отечественной войны, вынужденно покинувшие Донбасс и Украину и приехавшие в Россию, будут получать ежемесячно 5 тыс. рублей.
Беременным установлена единовременная выплата в 10 тыс. рублей, при рождении ребенка – единовременно 20 тысяч. Ежемесячная выплата беженцам на каждого ребенка составит 4 тыс. рублей, а если ребенок под опекой или попечительством – 15 тыс. рублей. Выплаты по 4 тыс. рублей будут получать и родители студентов в возрасте до 23 лет. Также по 10 тыс. рублей в месяц будет получать единственный родитель на каждого ребенка.
Напомним, правительство России выделило порядка 10,4 млрд рублей из своего резервного фонда на социальные выплаты гражданам Донецкой, Луганской народных республик и Украины, вынужденно покинувшим эти территории и прибывшим в Россию.
Американский военкор ужаснулся поддержкой сайта «Миротворец» властями США
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Поддерживаемый и во многом управляемый ЦРУ сайт «Миротворец», где содержатся призывы к убийству журналистов, вызывает чувство стыда и отвращения за нынешнее американское правительство, заявил военкор и уроженец США Рассел Бентли, внесенный в список украинского националистического сайта.
«Абсолютно отвратительно, что сайт, на котором содержатся призывы к убийству журналистов, гражданских и даже детей, вообще может существовать. И то, что он хостится, поддерживается и во многом управляется ЦРУ и секретными службами ряда европейских стран, является ужасающим фактом. Я очень зол из-за этого, и мне как американцу стыдно за нынешнее правительство США», – цитирует РИА «Новости» Бентли.
Он отметил, что работа сайта «Миротворец» является проявлением нацизма и продолжением нацистского террора, так как «нацисты в Германии так же массово применяли методы запугивания и уничтожения любой оппозиции».
Бентли заявил, что не беспокоится за свою жизнь, но предпринимает меры предосторожности, так как считает угрозу жизни более чем реальной». По словам журналиста, он никогда не выходит из дома без оружия, даже если выходит покурить с утра.
«Если случается, что мы с женой идем куда-то вместе, то я всегда выхожу на пять минут раньше ее, чтобы осмотреть машину. Я сажусь в машину один и завожу ее, чтобы жена не пострадала в случае, если машина окажется заминирована», – заявил журналист.
Военкор отметил, что продолжит поддерживать специальную военную операцию.
«И я считаю, что процесс, запущенный 24 февраля, проходит крайне успешно, и в итоге сайт «Миротворец» будет закрыт, а люди, стоящие за ним, понесут заслуженное наказание за все совершенные преступления», – пояснил Бентли.
Сайт «Миротворец» известен скандальными публикациями, в которых обнародует данные журналистов, ополченцев из Донецкой и Луганской народных республик и других граждан, называя их изменниками Родины.
Ранее американский военкор Рассел Бентли рассказал, что его фонд собрал 100 тыс. долларов в качестве помощи жителям Донбасса, пострадавшим от обстрелов украинских военных. Бентли с позывным Техас вступил в ряды ополчения ДНР в 2015 году.
В Запорожской области призвали демилитаризировать правый берег Днепра
Председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов призвал демилитаризировать правый берег Днепра, откуда украинскими войсками ведется обстрел Запорожской АЭС.
«Атомная станция и Энергодар находятся под надежной защитой Росгвардии и армии России, а для прекращения обстрелов необходимо демилитаризировать правый берег Днепра. Именно оттуда, из городов Марганец и Никополь, временно находящихся под контролем режима Зеленского, украинские боевики ведут обстрел», – сказал Рогов РИА «Новости».
По его словам, Запорожская АЭС нужна киевским властям исключительно в военных целях.
«Присутствие на АЭС российских сил безопасности является гарантом сохранности атомной станции и мирной жизни в регионе», – подчеркнул Рогов.
Напомним, миссия МАГАТЭ посетила Запорожскую АЭС, которую уже несколько недель обстреливают украинские военные. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил о неспособности МАГАТЭ выяснить, кто обстреливает Запорожскую АЭС. Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что Россия должна принять на себя обязательство вывести военнослужащих и технику за периметр Запорожской АЭС, а Украина – не вводить туда свои вооруженные силы. Россия считает несерьезным призыв к демилитаризации Запорожской АЭС, которая, по сути, даже не милитаризована.
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