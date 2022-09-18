Шольц подчеркнул важность ведения диалога с Путиным

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18 сентября, воскресенье | Последнее обновление — 20:47 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Байден: Мир не находится в состоянии новой холодной войны
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Нынешней зимой в Европе будет темно и холодно. И не факт, что весна принесет свет и тепло. Мир вступает в эпоху высоких цен на природные ресурсы, которых у амбициозных европейцев нет, не было и не будет.
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Можно долго рассуждать о том, как Москва работает с армянским гражданским обществом, но это не ее задача поддерживать в армянах инстинкт самосохранения.
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В середине 1990-х очередь кайфовать настала чеченцам, куда повалили корреспонденты мировых СМИ. Дудаев, Удугов, Яндарбиев, Басаев, Масхадов точь-в-точь как Кулеба ощущали, что в «Ичкерии» находится шарнир истории. Теперь шарниры переместились на берега Днепра.
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В пятницу на третьем этаже в здании генпрокуратуры ЛНР в центре Луганска прогремел взрыв. В результате погибли генпрокурор республики Сергей Горенко и его заместитель Екатерина Стегленко. Глава ЛНР Леонид Пасечник назвал произошедшее терактом.<br>Также в пятницу ВСУ нанесли ракетный удар по центру Херсона, рядом со зданием администрации упали не менее пяти ракет HIMARS
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В субботу король Карл III был официально объявлен британским монархом на церемонии в духе исторических традиций страны. Торжественное мероприятие стало дважды беспрецедентным: в нем участвовали женщины, а за происходящим можно было следить в режиме реального времени
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В ДНР восстановлен мемориальный комплекс «Саур-Могила» на одноименном кургане. В 1943 году здесь шли ожесточенные бои с немецкими дивизиями. В память о тех событиях 19 сентября 1967 года был открыт мемориал, впоследствии разрушенный украинской армией летом 2014 года
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21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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20:39
собственная новость
Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
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19:30
собственная новость
Модельные библиотеки откроют в Благодарненском, Георгиевском и Левокумском округах Ставрополья в 2022 году по нацпроекту «Культура», сообщила министр культуры края Татьяна Лихачева.
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Шольц подчеркнул важность ведения диалога с Путиным
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Несмотря на полярность мнений, необходимо и дальше вести диалог с президентом России Владимиром Путиным, заявил канцлер Германии Олаф Шольц в интервью Deutschlandfunk.
«Тональность (разговора – прим. ВЗГЛЯД) всегда остается дружелюбной, несмотря на разные и порой очень разные взгляды на вопрос, которые и были четко изложены, в том числе и с моей стороны. Я считаю важным, чтобы мы вели разговор, но частью процесса также является не питать никаких иллюзий», – приводит его слова РИА «Новости».
По итогам прошлых разговоров с президентом России Шольц отметил некие «подвижки», но заявил, что не увидел готовности Москвы к переговорам.
Ранее Путин в телефонном разговоре с Шольцем назвал циничными попытки переложить на Москву вину за энергетические проблемы Европы.
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В Германии разгорелся скандал из-за санкций против России
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Парламентская немецкая партия Левых не пришла к согласию по санкциям против России, это привело к расколу в партии, сообщают германские СМИ.
Споры начались после выступления одного из представителей партии Сары Вагенкнехт, указывающей на неэффективность экономической войны с Россией и необходимости начать переговоры, передает РИА «Новости» со ссылкой на Die Welt.
Многие члены организации, включая премьера Тюрингии Бодо Рамелова, возмутились этим заявлением, премьер направил письмо парламентской фракции с обвинениями в адрес Вагенкнехт.
Глава Ассоциации социального обеспечения Ульрих Шнайдер решил покинуть партию на фоне разногласий, он отказался «принять требования Вагенкнехт о сепаратных переговорах с Россией».
Издание отметило, что Вагенкнехт не изменила свою позицию и заявила, что санкции разоряют экономику Германии, это бессмысленно и не помогает урегулированию на Украине.
Часть читателей издания поддержали ее посыл, они призвали партию прислушаться к ней.
«Господин Рамелов, разрушая экономику Германии санкционной политикой, вы хотите спасти репутацию своей партии как «прогрессивной политической силы»? Это глупое решение, которое не позволит партии набрать на следующих выборах и двух процентов голосов», – отметил один комментатор.
«Вагенкнехт права! Должны ли мы жертвовать экономикой страны? Нет уж, спасибо!» – добавил другой пользователь.
Ранее правительство Германии передало под управление Федерального сетевого агентства Германии (регулятор) импортеров нефти – компании Rosneft Deutschland и RN Refining & Marketing GmbH.
Между тем почти 40% жителей Германии, как показал опрос Deutschlandtrend, полагают, что не смогут расплатиться за энергию предстоящей зимой.
В США описали сценарий ядерной войны между Россией и НАТО
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В случае гипотетического конфликта России и НАТО с использованием ядерного оружия стороны могут разрушить по 30 наиболее крупных населенных пунктов и экономических центров друг друга, приводит мнение доцента Принстонского университета Алекса Глейзера американское издание Newsweek.
По мнению Глейзера, одного из создателей симулятора столкновения России и НАТО под названием «План А», гипотетическая ядерная война между РФ и альянсом разыгралась бы по ужасному сценарию и привела бы к гибели миллионов людей в мире за несколько часов. Американское издание заметило, что аудиовизуальный фрагмент, моделирующий ход ядерной войны, стал особенно популярным именно после обострения конфликта на Украине, хотя впервые был продемонстрирован в 2017 году, передает РИА «Новости».
По мнению исследователей, в теоретической войне Россия будет вынуждена отреагировать на наступление НАТО, которая после этого нанесет удар тактическим ядерным оружием с воздуха. Если ситуация обострится, то стороны «могут разрушить по 30 наиболее крупных населенных пунктов и экономических центров друг друга».
«По оценкам, в течение первых нескольких часов конфликта погибнет и будет ранено более 90 млн человек», – заметил Глейзер. Он также добавил, что последствия глобальной термоядерной войны для жизни на Земле будут «невообразимыми».
«Помимо непосредственного ущерба, а также экономического и социального коллапса, наступит ядерная зима, которая усугубит катастрофу», – заявил доцент Принстонского университета, ссылаясь на исследование, которое показало, что из-за ядерного конфликта между США и Россией могут погибнуть более 5 млрд человек.
Напомним, 2 сентября в МИДе напомнили условие применения ядерного оружия Россией. Днем ранее в США допустили возможность ядерного конфликта с Россией из-за гибели или ранения военнослужащих НАТО на территории Украины.
В конце августа заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев говорил, что Россия проводит специальную военную операцию на Украине, чтобы не допустить третьей мировой войны. Он также перечислил четыре основания применения Россией ядерного оружия, отметив, что одним из них являются действия, грозящие существованию страны, которых пока не наблюдается. Кроме того, Медведев подчеркнул, что российская сторона решила не проводить жесткий вариант спецоперации на Украине, поскольку последствия для этой страны стали бы разрушительными.
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Власти Германии собрались национализировать три крупные газовые компании
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Германия находится на поздней стадии переговоров о национализации газовых компаний Uniper, VNG AG и Securing Energy for Europe GmbH (бывшая Gazprom Germania GmbH), сообщили источники Bloomberg.
«Германия находится на поздней стадии переговоров о приобретении Uniper SE и двух других крупных импортеров газа в качестве исторического шага, который позволит избежать коллапса энергетического рынка страны», – приводит сообщение американского агентства РИА «Новости».
По данным Bloomberg, прекращение поставок газа по «Северному потоку» приносит немецким компаниям огромные убытки, так как вынуждает их закупать голубое топливо у других поставщиков по повышенной цене. Bloomberg отмечает, что Uniper теряет до 100 млн евро в день, а VNG ожидает в 2022 году убытков в 1 млрд евро. «Все очень сложно, мы очень тщательно все прорабатываем», – заявил министр экономики ФРГ Роберт Хабек.
Немецкие компании ранее обращались к правительству Германии за финансовой помощью. Uniper запрашивала 9 млрд евро еще в июле, а VNG подала обращение за помощью на прошлой неделе.
Securing Energy for Europe – переименованная структура Газпрома Gazprom Germania, взятая под временный контроль правительством ФРГ 4 апреля.
Uniper – немецкая энергетическая компания. Основная деятельность – производство электроэнергии, а также глобальная торговля энергоресурсами и широкий портфель газовых активов, что делает Uniper одной из ведущих газовых компаний Европы.
VNG работает в секторе газа и газовой инфраструктуры, у нее 20 дочерних предприятий в Германии и Европе. Штат составляет около 1,5 тыс. человек. Штаб-квартира находится в Лейпциге.
Напомним, в конце августа стало известно, что власти Германии создали холдинговую компанию для возможной национализации «дочки» Газпрома. В середине июня сообщалось, что канцлер Германии Олаф Шольц якобы отверг предложение главы Минэкономики Германии Роберта Хабека о национализации компании Gazprom Germania GmbH из опасений эскалации конфликта с Россией и обострения разногласий по поводу импорта российского газа.
Ранее власти ФРГ решили взять Gazprom Germania GmbH под долгосрочное управление, переименовав немецкое подразделение Газпрома в Securing Energy for Europe GmbH (SEFE).
В Германии объявили о переговорах с Казахстаном о поставках нефти по «Дружбе»
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Немецкие власти планируют переговоры с казахстанскими властями о поставках нефти по трубопроводу «Дружба», говорится в заявлении немецкого правительства.
«Федеральное правительство в приоритетном порядке продолжит переговоры с польским правительством о рамочных условиях поставок нефти через Гданьск в Шведт. То же относится к переговорам федерального правительства с правительством Казахстана о поставке казахстанской нефти через трубопровод «Дружба» с целью обеспечения дополнительных объемов для НПЗ уже в этом году», – цитирует заявление ТАСС.
Ранее правительство Германии передало под управление Федерального сетевого агентства Германии (регулятор) импортеров нефти – компании Rosneft Deutschland и RN Refining & Marketing GmbH. Канцлер Германии Олаф Шольц назвал политическим это решение.
В конце августа стало известно, что власти Германии создали холдинговую компанию для возможной национализации «дочки» Газпрома. В середине июня сообщалось, что Шольц якобы отверг предложение главы Минэкономики Германии Роберта Хабека о национализации компании Gazprom Germania GmbH из опасений эскалации конфликта с Россией и обострения разногласий по поводу импорта российского газа.
В Германии пожаловались на хамство украинских беженцев
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В немецком Веймаре работники благотворительных кухонь рассказали, что украинские беженцы кидаются в них продуктами, и хамят из-за «пятнышка на яблоке».
Так, в одну из работниц бросили кочан немного подвядшего салата.
«Были также случаи возмущения из-за того, что на яблоке было пятно или что срок годности почти подходил к концу», – передает Sputnik Дальнее зарубежье слова сотрудников благотворительных кухонь.
По их словам, с хамством со стороны украинских беженцев они сталкиваются почти каждый день.
«С сирийцами у нас такого никогда не было», – отметили они.
«Это как минимум неуважительно – расплачиваться за еду стоимостью 2 евро купюрой в 100 евро. Наши сотрудники к этому не привыкли», – считают работники благотворительной организации.
Кроме того, немцы отметили, что изменился и вид местной парковки. «Стоят большие дорогие машины. И все с украинскими номерами. Ну не обязательно же ехать за едой, собранной на пожертвования, на внедорожнике!», – возмущаются работники кухонь.
Ранее ассоциация городов Германии призвала правительство срочно обсудить с федеральными землями распределение украинских беженцев из-за массовой нехватки жилья и ресурсов для размещения мигрантов.
До этого правительство самой густонаселенной федеральной земли Германии – Северного Рейна – Вестфалии – предупредило о возможном прекращении приема беженцев с Украины из-за слишком большого числа прибывающих лиц.
Депутат Бундестага («Альтернатива для Германии») заявлял, что обустройство беженцев с Украины стало настоящим вызовом для немецкого общества, которое так и не оправилось от миграционного хаоса 2015 года.
Шольц объяснил передачу под контроль ФРГ «дочки» Роснефти
Канцлер Германии Олаф Шольц назвал политическим решение о передаче импортеров нефти – компаний Rosneft Deutschland и RN Refining & Marketing GmbH под управление регулятора Германии.
«Это важное для защиты нашей страны политическое решение в области энергетики. Россия, мы это знаем уже давно, больше не является надежным поставщиком энергоносителей. Мы делаем нас более независимыми от России и решений, которые где-то там принимаются», – цитирует ТАСС Шольца.
Ранее правительство Германии передало под управление Федерального сетевого агентства Германии (регулятор) импортеров нефти – компании Rosneft Deutschland и RN Refining & Marketing GmbH.
Напомним, в конце августа стало известно, что власти Германии создали холдинговую компанию для возможной национализации «дочки» Газпрома. В середине июня сообщалось, что канцлер Германии Олаф Шольц якобы отверг предложение главы Минэкономики Германии Роберта Хабека о национализации компании Gazprom Germania GmbH из опасений эскалации конфликта с Россией и обострения разногласий по поводу импорта российского газа.
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В Германии заявили о принятом запрете на поставку западных танков Украине
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Германия совместно с союзниками приняла решение не поставлять Украине основные боевые танки западного образца, сообщил лидер социал-демократов Германии (СДПГ) Ларс Клингбейл в ходе выступления Ольденбурге.
«Совместно с союзниками принято решение о том, что ни одна страна не поставляет основные боевые танки западного образца», – цитирует политика издание Die Zeit.
В свою очередь обозреватель Bloomberg Андреас Клут отметил, что страны НАТО до сих пор не поставляли Украине основные боевые танки собственного производства. «Никто из стран-партнеров пока еще не отправлял западные танки – в отличие от советских», – приводит слова обозревателя ТАСС.
Клут указывает, что основная причина, по которой поставки танков не осуществляются – опасения западных стран по поводу возможной эскалации, если Украина получит современное западное оружие. Представители же Киева уже длительное время просят у Германии танки «Леопард» (Leopard), запасы которых у Берлина составляют около 2 тыс. единиц, а также бронетранспортеры «Мардер» (Marder).
Накануне глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Украина должна получить то вооружение, которое ей необходимо, в том числе танки. Во вторник глава комитета Бундестага по европейским делам Антон Хофрайтер («зеленые») выступил за скорейшую поставку Украине немецких боевых танков «Леопард» (Leopard). Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал «союзников» поставлять Киеву больше тяжелых вооружений.
В минувшее воскресенье глава МИД Германии Анналена Бербок уклонилась от ответа на вопрос Кулебы о поставках киевскому режиму танков «Леопард» (Leopard). Днем ранее глава МИД Германии призвала продолжить оказывать военную помощь Украине.
Эксперт объяснил отказ Германии поставлять танки «Леопард» Украине
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«Сегодня немцы пытаются помочь Украине только в оборонительных целях и при этом не дать ей возможности наступать на российские территории», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Вадим Козюлин. Ранее в Германии заявили о принятом запрете на поставку западных танков Украине.
«В Германии есть закон, согласно которому немецкая военная техника не должна поставляться в зону конфликта. Но в настоящее время они уже поставляют оружие на Украину, то есть Германия, по сути, ослабила собственное регулирование этих вопросов и шагнула ради Украины дальше, чем рассчитывала», – рассказал сотрудник Дипломатической академии МИД РФ, консультант ПИР-Центра Вадим Козюлин.
«Но вместе с тем немцы пытаются соблюсти определенные принципы. По их мнению, они помогают Украине обороняться, а не наступать. А поскольку танки – это все-таки наступательное оружие, они и приняли такое решение», – добавил он.
Эксперт также выразил уверенность в том, что поставки западного оружия на Украину будут продолжаться. «По мере того, насколько успешно будет продвигаться российская операция, Соединенные Штаты и их союзники будут поставлять для ВСУ все более дальнобойное оружие», – полагает собеседник.
«При этом возможность Украины атаковать территорию России будет регулироваться именно дальнобойностью поставляемого вооружения. Кроме того, у западных стран сегодня отмечается достаточно высокая эффективность вооружений за счет средств разведки, радиоэлектронной борьбы, средств противоартиллерийской борьбы и разведки. Они в целом понимают, как это сделать», – отметил Козюлин.
Ранее лидер социал-демократов Германии (СДПГ) Ларс Клингбейл в ходе выступления в Ольденбурге сообщил, что Германия совместно с союзниками приняла решение не поставлять Украине основные боевые танки западного образца.
В свою очередь обозреватель Bloomberg Андреас Клут отметил, что страны НАТО до сих пор не поставляли Украине основные боевые танки собственного производства. «Никто из стран-партнеров пока еще не отправлял западные танки, в отличие от советских», – приводит слова обозревателя ТАСС.
Клут указывает, что основная причина, по которой поставки танков не осуществляются – опасения западных стран по поводу возможной эскалации, если Украина получит современное западное оружие. Представители же Киева уже длительное время просят у Германии танки «Леопард» (Leopard), запасы которых у Берлина составляют около двух тысяч единиц, а также бронетранспортеры «Мардер» (Marder).
Кроме того, данные сервиса Ukraine Support Tracker германского Кильского института всемирной экономики свидетельствуют о том, что западные страны планируют выделить Украине военную помощь на сумму более 36 млрд евро.
По имеющейся у германского института информации, США – наиболее крупный поставщик вооружений и военной техники на Украину. На их долю будет приходиться 25 млрд евро. На втором месте по объемам поставок – Британия. Ее доля будет составлять 4 млрд евро. Более миллиарда евро также выделят Польша (1,8 млрд евро) и Германия (1,2 млрд евро), передает ТАСС.
США также являются лидером и по общим запланированным объемам помощи Украине. Они будет достигать 44,5 млрд евро.
В четверг президент США Джо Байден распорядился выделить Украине новый пакет военной помощи в размере до 600 млн долларов. По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, пакет «включает дополнительные вооружения, боеприпасы и технику из запасов» Пентагона.
Сообщается, что администрация США включила в новый пакет военной помощи Украине на сумму 600 млн долларов боеприпасы для реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, высокоточные артиллерийские снаряды, противопехотные мины Claymore («Клеймор»).
Ранее американские СМИ сообщили, что Вашингтон на данный момент якобы не намерен поставлять Киеву управляемые оперативно-тактические баллистические ракеты ATACMS из опасений эскалации, поскольку радиус их действия достигает 300 километров, что даст Украине возможность нанести удар по территории России.
Накануне глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Украина должна получить то вооружение, которое ей необходимо, в том числе танки. Во вторник глава комитета Бундестага по европейским делам Антон Хофрайтер («зеленые») выступил за скорейшую поставку Украине немецких боевых танков «Леопард». Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал «союзников» поставлять Киеву больше тяжелых вооружений.
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Власти Германии передали в госуправление «дочку» Роснефти
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Правительство Германии передало под управление Федерального сетевого агентства Германии (регулятор) импортеров нефти – компании Rosneft Deutschland и RN Refining & Marketing GmbH, сообщило минэкономики.
«Правительство ФРГ на основе закона о безопасности энергоснабжения передало Rosneft Deutschland GmbH и RN Refining & Marketing GmbH под доверительное управление Федерального сетевого агентства», – приводит сообщение ведомства ТАСС.
В минэкономики ФРГ добавили, что правительство пошло на такой шаг для обеспечения деятельности трех нефтеперерабатывающих заводов – в Шведте, Карлсруэ и Фобурге-ан-дер-Донау.
Ранее сообщалось, что Германия находится на поздней стадии переговоров о национализации газовых компаний Uniper, VNG AG и Securing Energy for Europe GmbH (бывшая Gazprom Germania GmbH).
Напомним, в конце августа стало известно, что власти Германии создали холдинговую компанию для возможной национализации «дочки» Газпрома. В середине июня сообщалось, что канцлер Германии Олаф Шольц якобы отверг предложение главы Минэкономики Германии Роберта Хабека о национализации компании Gazprom Germania GmbH из опасений эскалации конфликта с Россией и обострения разногласий по поводу импорта российского газа.
Зеленский объяснил отсутствие поставок танков Украине нацистским прошлым Германии
Немецкая сторона не желает поставлять украинской вооружения из-за внутренних барьеров, связанных с прошлым страны, заявил президент Украины Владимир Зеленский.
«В Германии существуют определенные психологические барьеры для поставок оружия Украине, связанные с ее нацистским прошлым», – сказал Зеленский в интервью Reuters, передает РИА «Новости».
Эти поставки «жизненно важны» Украине, добавил глава государства.
Ранее лидер социал-демократов Германии (СДПГ) Ларс Клингбейл в ходе выступления в Ольденбурге сообщил, что Германия совместно с союзниками приняла решение не поставлять Украине основные боевые танки западного образца.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал загадкой отсутствие в поставках Киеву со стороны Берлина танков.
Военный эксперт Вадим Козюлин в беседе с газетой ВЗГЛЯД заявил, что немцы пытаются помочь Киеву только в оборонительных целях и стараются не давать ему возможности наступать на российские территории.
Политику в отношении России предложили пересмотреть три страны ЕС
Главы ведомств по европейским делам Германии, Франции и Польши объявили о планах по пересмотру принципов политики ЕС в отношении России, заявили в немецком МИД.
«Поскольку агрессивная война России против Украины знаменует собой фундаментальный поворотный момент в отношениях между ЕС и Россией, нам необходимо заново определить ключевые руководящие принципы политики Европейского союза в отношении России», – цитирует сообщение «Газета.Ru».
В заявлении отмечается, что главы ведомств выступают за «стратегический подход» к восстановлению Украины на согласованной и устойчивой основе и с участием международных партнеров.
В четверг глава европейской дипломатии Жозеп Боррель призвал бороться с противниками военной поддержки Киева.
Шольц рассказал о характере бесед с Путиным
Переговоры с российским президентом Владимиром Путиным всегда проводятся в дружеском тоне, заявил немецкий канцлер Олаф Шольц.
«Тон всегда доброжелательный, даже если взгляды на украинский конфликт очень-очень разные», – заявил Шольц в беседе с Deutschlandfunk, передает РИА «Новости».
Политик отметил, что переговоры всегда важны, даже когда стороны уже предполагают их исход. По итогам всех бесед с Путиным за последнее время произошли «определенные подвижки», но они не оказались далеко идущими, сказал Шольц.
Напомним, последние переговоры Путина и Шольца проходили по телефону 13 сентября. Российский лидер назвал циничными попытки переложить на Москву вину за энергетические проблемы Европы.
Германия отказалась единолично поставлять Украине танки западного образца
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Никто из партнеров ФРГ не отправил Украине боевые танки западного образца, и Берлин, со своей стороны, не хочет предпринимать единоличных шагов, заявила министр обороны Германии Кристина Ламбрехт в интервью редакционной группе «Функе».
«Мы не хотим со стороны Германии делать одиночных шагов и мы будем принимать решения по таким вопросам только по согласованию с партнерами. До сих пор ни одна другая страна не направила [Украине] боевые танки западного образца», – передает ТАСС слова Ламбрехт.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил США показать пример Берлину и передать Киеву танки.
Напомним, лидер социал-демократов Германии Ларс Клингбейл в ходе выступления в Ольденбурге сообщил, что Германия совместно с союзниками приняла решение не поставлять Украине основные боевые танки западного образца.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал загадкой отсутствие в поставках Киеву со стороны Берлина танков. Зеленский считает, что немецкая сторона не желает поставлять украинской вооружения из-за внутренних барьеров, связанных с нацистским прошлым страны.
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Киев назвал загадкой отсутствие танков «Леопард» в поставках Берлина
Отсутствие в поставках Киеву со стороны Берлина танков является тайной для украинской стороны, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
«Для нас является загадкой: сейчас мы просим танки «Леопард» или «Мардер», а Германия поставляет бронемашины «Динго». Это тоже полезно, и мы благодарны за это. Но это не то, что нам больше всего нужно в бою. В чем проблема? Почему мы не можем получить то, что нам нужно, и то, что есть у Германии?», – цитирует Кулебу ТАСС.
Ранее лидер социал-демократов Германии (СДПГ) Ларс Клингбейл в ходе выступления в Ольденбурге сообщил, что Германия совместно с союзниками приняла решение не поставлять Украине основные боевые танки западного образца.
Обозреватель Bloomberg Андреас Клут отметил, что страны НАТО до сих пор не поставляли Украине основные боевые танки собственного производства. Клут указал, что основная причина, по которой поставки танков не осуществляются – опасения западных стран по поводу возможной эскалации, если Украина получит современное западное оружие.
Военный эксперт Вадим Козюлин в беседе с газетой ВЗГЛЯД заявил, что немцы пытаются помочь Киеву только в оборонительных целях и стараются не давать ему возможности наступать на российские территории.
В Германии заявили о неизменности позиции по «Северному потоку – 2»
Немецкое руководство не изменило свою позицию по газопроводу «Северный поток – 2», заявили в правительстве Германии.
«Наша позиция неизменна», – заявил представитель правительства ФРГ в беседе с ТАСС.
Напомним, президент России Владимир Путин на заседании саммита ШОС в расширенном формате призвал страны Запада отказаться от политики протекционизма, экономического эгоизма и незаконных санкций. Он также посоветовал Европе снять санкции с газопровода «Северного потока – 2», если им «приспичило, если все так тяжело».
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