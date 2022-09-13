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Путин в беседе с Шольцем назвал циничными обвинения России в газовых проблемах Европы
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Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с канцлером Германии Олафом Шольцем назвал циничными попытки переложить на Москву вину за энергетические проблемы Европы, сообщили в пресс-службе Кремля.
«Учитывая перекрытие властями соответствующих стран поставок газа по маршрутам через Украину и Польшу и отказ ввести в действие «Северный поток – 2», попытки переложить на Россию вину за проблемы в энергоснабжении Европы выглядят весьма цинично», – говорится на сайте Кремля.
Также указал Шольцу, что проблемы с поставками газа в Европу по «Северному потоку – 1» вызваны западными санкциями против Москвы.
«Характеризуя создавшуюся ситуацию в европейской энергетике, Владимир Путин подчеркнул, что Россия была и остается надежным поставщиком энергоресурсов, исполняя все свои контрактные обязательства, а перебои, например, в работе газопровода «Северный поток – 1» вызваны антироссийскими санкциями, мешающими проводить его техническое обслуживание», – говорится в сообщении.
Ранее Путин заявил, что если Европе не нужны преимущества по дешевому газу из России, то есть и другие страны, готовые сотрудничать.
В Германии заподозрили США в планах разорить Европу войной с Россией
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США заинтересованы в обострении ситуации на Украине и расширении театра боевых действий, Вашингтон пытается помешать сотрудничеству между Россией и Германией и разорить ФРГ, выразил мнение профессор экономики Кристиан Крайс на страницах немецкого издания Deutsche Wirtschafts Nachrichten.
Война с участием НАТО, полагает эксперт, могла бы стать для официального Вашингтона решением проблем с перепроизводством и долгами. Соединенные Штаты рассчитывают, что в результате конфликта в Центральной Европе будет уничтожена большая часть производственных мощностей, передает РИА «Новости».
Но самое главное, чего пытается избежать Белый дом, это сотрудничества между Россией и Германией. Поэтому сейчас Вашингтон планирует разорить именно ФРГ, заключил Крайс.
Он также отметил, что с каждым днем экономические прогнозы в ФРГ звучат все мрачнее и мрачнее. Над страной нависла опасность обнищания и деиндустриализации, а больше всего пострадает малый и средний бизнес.
Ранее New York Times писала, что американская разведка помогает планировать наступление вооруженным силам Украины (ВСУ) своими разведданными, в том числе на харьковском направлении.
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Стало известно, кто из немцев готов на личные жертвы ради поддержки Украины
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Терпеть неудобства, чтобы сохранить санкции против Москвы, несмотря на резкий рост цен на энергоносители, согласны 53% немцев, следует из результатов опроса Civey по заказу газеты Augsburger Allgemeine.
Согласно опросу, большинство жителей Германии по-прежнему готовы к жертвам ради сохранения санкционного давления на РФ. Несмотря на резкий рост цен на энергоносители, согласны терпеть лишения 53% немцев, пишет Deutsche Welle* (СМИ-иноагент).
Кроме того, 42% опрошенных заявили, что не готовы к личным жертвам, а еще пять процентов не определились с ответом. Готовность к личным жертвам ради санкций против Москвы наблюдается преимущественно среди электората СДПГ и «зеленых». Среди «зеленых» на жертвы согласны девять из десяти опрошенных. В то же время электорат свободных демократов, левых и партии «Альтернатива для Германии» преимущественно против личных жертв ради санкций.
Ранее президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер предупредил об увеличении числа бездомных в стране в ближайшие месяцы из-за стремительного роста цен на энергоносители и продукты.
Напомним, газета Handelsblatt со ссылкой на результаты исследования сообщала, что Германия могла бы зимой отказаться от газа из России при условии, что сэкономит 210 тераватт-часов электроэнергии.
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Путин провел телефонный разговор с Макроном
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Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном акцентировал, что Киев, используя западное оружие, продолжает целенаправленные обстрелы гражданской инфраструктуры Донбасса, сообщила пресс-служба Кремля.
«Владимир Путин также акцентировал, что украинские силовики, используя поставляемое странами Запада оружие, продолжают целенаправленные массированные обстрелы гражданской инфраструктуры городов Донбасса, в результате которых страдают мирные жители», – говорится в сообщении на сайте Кремля.
В пресс-службе пояснили, что по инициативе французской стороны состоялся телефонный разговор Путина с Макроном. «Проведен подробный и откровенный обмен мнениями по ситуации на Украине с упором на вопросы обеспечения безопасности Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС)», – говорится в сообщении.
В Кремле отметили, что Путин обратил внимание на регулярные украинские атаки на объекты ЗАЭС, включая хранилище радиоактивных отходов, что чревато катастрофическими последствиями.
«Президент России информировал о предпринимаемых российскими специалистами мерах по обеспечению физической защиты станции и подчеркнул необходимость оказания воздействия на киевские власти с тем, чтобы обстрелы станции были немедленно прекращены», – говорится в сообщении.
Отмечается, что в разговоре Путина и Макрона выражена обоюдная готовность к неполитизированному взаимодействию по ситуации вокруг ЗАЭС с участием МАГАТЭ.
«При обсуждении проблематики глобальной продовольственной безопасности подтверждена позиция о том, что вывозимое из черноморских портов зерно должно направляться прежде всего на нужды развивающихся стран», – подчеркнули в Кремле.
Путин и Макрон условились продолжить диалог по всем затронутым вопросам на различных, в том числе министерском, уровнях.
Накануне президент Украины Владимир Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон во время переговоров обсудили ситуацию на Запорожской АЭС и новую помощь для Киева.
Ранее главы обсудили миссию МАГАТЭ на Запорожскую АЭС, в том числе обеспечение ее безопасности.
Напомним, миссия МАГАТЭ посетила Запорожскую АЭС, которую уже несколько недель обстреливают украинские военные. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил о неспособности МАГАТЭ выяснить, кто обстреливает Запорожскую АЭС. В МАГАТЭ заявили об угрозе остановки последнего работающего реактора на ЗАЭС.
Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что Россия должна принять на себя обязательство вывести военнослужащих и технику за периметр Запорожской АЭС, а Украина – не вводить туда свои вооруженные силы. Россия считает несерьезным призыв к демилитаризации Запорожской АЭС, которая, по сути, даже не милитаризована.
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Польша пригрозила Германии международными судами
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Польша может обратиться в международные суды в связи со своим требованием к Германии о выплате репараций за потери во время Второй мировой войны, заявил глава правительства Польши Матеуш Моравецкий.
Моравецкий считает, что «6,2 трлн злотых – это не такая уж и фантастическая сумма», поскольку «бюджет федерального правительства вместе с бюджетом земель» Германии «почти так же велик». По его словам, Польша «понесла наибольший ущерб во Второй мировой войне, но так и не получила возмещения за него», пишет Spiegel.
Варшава намерена «обратиться к берлинскому правительству с дипломатической нотой» и считает ошибочным мнение Берлина, согласно которому Польша «отказалась от репараций». По версии Моравецкого, «Советский Союз вынудил Польшу сделать это».
Польша не признает соответствующее соглашение и хочет «провести переговоры в Берлине, а также пригласить представителей Израиля – ведь половина польских жертв были гражданами еврейского происхождения», сказал Моравецкий, не исключив, что позднее Польша «обратится со своими требованиями в международные суды». При этом Польша намерена учитывать не только «человеческие и материальные потери, но и культурные ценности».
Напомним, Польша хочет получить от Германии репарации за действия немцев во время Второй мировой войны. Глава правящей партии Польши «Право и справедливость» Ярослав Качиньский заявил, что власти республики оценили ущерб стране от действий нацистской Германии в 1,3 трлн долларов (6 трлн 200 млрд злотых). В МИД Германии ответили, что считают вопрос закрытым.
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В ЛНР прокомментировали кресты вермахта на украинской технике
Кресты вермахта на военной технике Киева – это плевок в сторону убитых фашистами миллионов украинцев в период Великой Отечественной войны, родовой знак карателей, заявил глава представительства ЛНР в России Родион Мирошник.
«Сначала нацики стыдливо набивали свастику на свои тела, но прятали под одежду, теперь вынесли на технику, дальше – только поднять на флаги… Это плевок в сторону могил восьми миллионов украинцев, убитых фашистами во время Великой Отечественной войны. Кресты на башнях и броне – это родовой знак нацистских карателей, и он проступает», – цитирует РИА «Новости» Мирошника.
Ранее ряд украинских Telegram-каналов опубликовали видео украинской бронетехники и вооружения, помеченного крестами вермахта.
Минобороны опубликовало видеокадры с уничтоженной и захваченной техникой украинских военных на криворожско-николаевом направлении: на кадрах видны сгоревшие бронетранспортеры и автомобильной техники с боеприпасами.
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Экономике Германии предрекли «трагедию в пяти актах» и рецессию
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Из-за энергетического кризиса экономику Германии ожидают «трагедия в пяти актах» и рецессия, в которую она может «полностью погрузиться», сообщает немецкое издание Der Spiegel.
«Первые предприятия прекращают работу, потребление падает: немецкая экономика неудержимо скатывается в кризис, способный надолго ослабить страну. Это – трагедия в пяти актах. Тот, кто хочет понять, что грозит немецкой экономике, может поговорить с менеджерами из автомобильной отрасли или исследователями конъюнктуры, проштудировать данные об инфляции или курсы акций», – приводит текст статьи РИА «Новости».
Появляется все больше панических сообщений о разных предприятиях, поступающих из всех регионов страны, при этом главы концернов и лидеры профсоюзов «уже не скрывают своего страха».
«Вопрос уже не в том, разразится ли кризис. Вопрос в том, насколько страшным он будет и как долго продлится. Это трагедия в пяти актах, и она начинается с шока от цены на энергию», – пишет издание.
Этот шок, как отмечает издание, испытали в первую очередь предприятия, сильнее других зависящие от электроэнергии и газа: производители бумаги, удобрений, стали. Эти предприятия «транслируют» рост цен другим секторам экономики: от промышленных концернов до предприятий среднего бизнеса, что является «вторым актом трагедии».
Как правило, фирмам не остается другого выхода, кроме как переложить возросшие цены на потребителей, которые сейчас вынуждены «придерживать» деньги, чтобы оплатить ставшие вдруг огромными счета на электричество и газ.
«И тут поднимается занавес и начинается четвертый акт трагедии, имеющий все признаки экономической катастрофы: потребительский настрой еще никогда не был таким плохим за всю историю Федеративной республики», – подчеркивает издание.
В результате, как указывается в статье, сокращается потребление, первые предприятия прекращают работу, что означает, что рано или поздно начнет расти и безработица. «И вот теперь приглашаем на пятый акт экономической драмы! Для этого ужасного сценария есть определение, пробуждающее давно дремавшие страхи: рецессия. И похоже на то, что в самое ближайшее время страна в нее погрузится полностью», – резюмирует издание.
Накануне в США сравнили Западную Европу с «такими странами, как Боливия», предсказав ЕС долгосрочный энергетический кризис и скатывание в средневековье без российского газа. В прошлую пятницу в Турции предсказали скорую капитуляцию ЕС перед Россией.
Немецкие «зеленые» призвали передать Украине оружие из запасов бундесвера
Германии необходимо поддержать Украину, чтобы та до конца года смогла освободить как можно больше своей территории, заявил Омид Нурипур.
В Германии сопредседатель партии «Союз-90»/»зеленые» Омид Нурипур (Omid Nouripour) на фоне успешного контрнаступления украинской армии призвал увеличить объемы поставок немецких вооружений Киеву, передает Deutche Welle (внесено в список иноагентов).
«Нам нужно вынести на первый план потребности Украины (в вооружении). Именно сейчас, перед наступлением зимы нам необходимо поддержать Украину, чтобы она еще в нынешнем году смогла освободить как можно больше своей территории», – заявил политик в интервью газете Augsburger Allgemeine.
По мнению Нурипура, вооружения для поставок в Украину нужно брать по возможности не только из резервов, предназначенных для кругового обмена, но и из запасов бундесвера или непосредственно у производителей. При этом политик не уточнил, подразумевает ли он поставки танков Leopard 2. Эти танки, так же, как и БМП Marder, являются частью кругового обмена, в рамках которого восточноевропейские партнеры ФРГ по НАТО поставляют в Украину вооружения советского образца, получая взамен более современные.
Ранее концерн Rheinmetall обратился к правительству ФРГ за разрешением на поставку Киеву 88 старых танков Leopard. До этого он уже отправил аналогичную заявку по поводу 100 бронетранспортеров Marder.
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В Германии сообщили о напряженной ситуации с энергоснабжением
Ситуация с газоснабжением в Германии остается стабильной, но напряженной. Уровень заполненности газохранилищ в стране составляет 88,33%, следует из отчета Федерального сетевого агентства.
«Поставки газа в ФРГ в настоящее время стабильны. Энергобезопасность Германии в данный момент гарантирована», – указывается в документе. Тем не менее регулятор предупредил, что «ситуация напряженная, нельзя исключать ее дальнейшего ухудшения», передает ТАСС.
Сейчас осуществляются ремонтные работы на объектах газовой инфраструктуры в Бельгии и Норвегии. «По данным Федерального сетевого агентства, эти работы нерелевантны с точки зрения энергообеспечения ФРГ. Потенциальное временное снижение потоков импорта и экспорта, связанное с техническим обслуживанием, частично компенсируется другими источниками», – отметили в агентстве.
Ранее немецкое издание Der Spiegel сообщило, что из-за энергетического кризиса экономику Германии ожидают «трагедия в пяти актах» и рецессия, в которую она может «полностью погрузиться».
В субботу депутат Бундестага от фракции Левой партии Сара Вагенкнехт заявила, что правительству Германии лучше отказаться от политики санкций, чтобы восстановить экспорт российского газа.
Путин: Тактика блицкрига против России не сработала
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Президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам заявил, что Россия справляется с давлением со стороны Запада, тактика блицкрига не сработала, Россия оперативно реализовывает защитные меры.
«Тактика экономического блицкрига, наскока, на который они рассчитывали, не сработала, это уже очевидно для всех и для них тоже. Нами были оперативно реализованы действенные защитные меры, запущены механизмы поддержки ключевых отраслей, системообразующих предприятий, а также малого и среднего бизнеса», – приводит его слова РИА «Новости».
Путин уточнил, что они нацелены на сохранение занятости и рабочих мест, оказание адресной помощи гражданам, прежде всего семьям с детьми и пенсионерам.
По словам главы государства, Россия не допустила резкого спада в экономике и стабилизировала инфляцию.
«Нами были оперативно реализованы действенные защитные меры, запущены механизмы поддержки ключевых отраслей, системообразующих предприятий, а также малого и среднего бизнеса. Все они нацелены на сохранение занятости и рабочих мест, на оказание адресной помощи нашим гражданам, прежде всего семьям с детьми и пенсионерам. В результате реализации этого комплекса мер мы не допустили резкого спада экономики, удалось быстро стабилизировать инфляцию», – сказал он.
Путин также рассказал, что работа над проектом бюджета ведется, он должен отвечать приоритетным вызовам, с которыми сталкивается Россия.
«Это важно, учитывая, что работа над проектом федерального бюджета активно ведется и вскоре предстоит его внесение в Государственную думу. Естественно, что этот базовый документ должен в полной мере отвечать и нашим приоритетам, и тем вызовам, с которыми мы сталкиваемся», – рассказал глава государства.
Он также подчеркнул, что состояние российского бюджета лучше, чем во многих странах «Двадцатки» и БРИКС.
«Оперативное принятие масштабных антикризисных мер, достигнутая устойчивость, прочность российской экономики перед лицом внешних вызовов – это во многом результат нашей ответственной макроэкономической политики в предыдущие годы, поэтому и состояние российского бюджета сейчас также существенно лучше, чем в экономиках большинства стран «Большой двадцатки» и у наших друзей в странах БРИКС», – сказал Путин.
Ранее Путин заявил, что Запад не в том положении, чтобы диктовать России свои условия. «Мы будем полностью выполнять наши контрактные обязательства, но если кто-то попытается нам что-то навязать, хочу отметить: те, кто нам что-то навязывает, не в том положении находятся сегодня, чтобы диктовать нам свою волю. Пусть одумаются», – сказал он.
Также Путин заявил, что Россия не будет ничего поставлять за рубеж, если это будет противоречить ее собственным интересам.
Бербок уклонилась от вопроса Кулебы о поставках танков
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Глава МИД Германии Анналена Бербок не дала отчетливого ответа на вопрос своего украинского коллеги Дмитрия Кулебы о поставках киевскому режиму танков Leopard. Об этом сообщил немецкий телеканал N-tv.
«По мере изменения ситуации на местах мы всегда рассматриваем возможность оказания поддержки и будем обсуждать дальнейшие шаги вместе с нашими партнерами», – заявила она в ответ на слова Кулебы, передает РИА «Новости».
По данным N-tv, глава МИД Германии в целом неохотно отреагировала на призывы Киева по усилению поставок тяжелых вооружений, указав на поставки РСЗО и самоходных гаубиц со стороны Берлина. Отмечается, что Бербок говорила сдержанно и осторожно, избегая вопросов о возможной передаче Украине танков Leopard, пишет Газета.Ru.
Ранее Бербок призвала продолжить оказывать военную помощь Киеву. На совместной пресс-конференции с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой Бербок, отвечая на вопрос о возможности поставки Киеву западных танков, заявила: «Поскольку ситуация на местах меняется, мы продолжаем смотреть на нашу поддержку и будем обсуждать дальнейшие шаги вместе с нашими партнерами».
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В Германии увидели четкий сигнал поддержки России со стороны Китая
Переговоры главы российского государства Владимира Путина и китайского лидера Си Цзиньпина в ходе заседания Совета глав государств ШОС станут четким сигналом поддержки Москвы со стороны Пекина, пишут немецкие СМИ.
Handelsblatt пишет, что «наблюдатели приписывают этой встрече большое символичное значение». Отмечается, что недавний визит спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань негативно сказался на отношениях Китая и США, но способствовал укреплению союза России и Китая «в рамках конкурентной борьбы с Западом», передает РИА «Новости».
Напомним, пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков сообщал, что Путин примет участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества в Самарканде 15-16 сентября, у него там будут и важные международные контакты.
ШОС – международная организация, основанная в 2001 году. Ее участниками являются Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Странами-наблюдателями в ШОС являются Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия, странами-партнерами – Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка.
Путин первым из мировых лидеров поздравил Карла III со вступлением на престол
Первым иностранным лидером, который поздравил Карла III со вступлением на престол Великобритании, оказался президент России Владимир Путин, пишут британские СМИ.
Daily Telegraph пишет, что Путин несколько раз встречался с будущим монархом. Так, в 2003 году во время визита Путина в Великобританию тогда еще принц Уэльский Чарльз встречал президента России у трапа самолета. В 1994 году будущий король сам побывал в России, где впервые встретился с Путиным, который тогда работал заместителем мэра Санкт-Петербурга и был в числе сопровождавших принца лиц, передает ТАСС.
Напомним, Путин направил поздравительную телеграмму Карлу III. Он поздравил монарха со вступлением на престол. В субботу Карл III официально был провозглашен новым королем Великобритании.
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Пескова спросили о выигрыше Путина в ходе онлайн-голосования
Каких-либо уведомлений от организаторов розыгрыша призов среди участников онлайн-голосования на муниципальных выборах в Москве Владимир Путин не получал, и неизвестно, выиграл ли он что-то, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Нет, ну конечно нет. И никаких уведомлений мы не получали», – приводит ТАСС ответ пресс-секретаря на вопрос о Путине.
Розыгрыш призов среди проголосовавших в субботу состоится только в воскресенье.
Пескова также спросили, выиграл ли сам пресс-секретарь что-нибудь. «Пока ничего не получал, правда, нигде не регистрировался. Я не знаю, нужно было как-то особо регистрироваться дополнительно или нет», – приводит его слова РИА «Новости».
Дистанционное электронное голосование (ДЭГ) на выборах-2022 проходит в Калининградской, Новгородской, Томской, Ярославской, Калужской, Курской и Псковской областях, а также в Москве.
Ранее Владимир Путин проголосовал онлайн на муниципальных выборах в Москве в субботу утром.
Акция «Миллион призов» проводится среди онлайн-избирателей московских муниципальных депутатов. Всего будет разыграно 100 автомобилей Niva Legend, а также 3 тыс., 4 тыс., 5 тыс. или 10 тыс. баллов, которые можно обменять на промокоды у партнеров программы. Среди них – магазины одежды, обуви, детских товаров и товаров для дома, также выигрыш можно потратить на поход в кафе или театр, пополнение транспортной карты «Тройка» или направить на благотворительность. Первые 50 авто разыграли 10 сентября в прямом эфире телеканала «Москва-24» среди горожан, проголосовавших на муниципальных выборах онлайн накануне с 08:00 мск до 20:00 мск.
В Китае предсказали перемещение богатств из Европы и США на Восток
В следующие два десятилетия мы увидим крупнейшее в истории перемещение богатств с обеих берегов Атлантики на Дальний Восток, на этом фоне Москва ускорит процесс сближения с государствами Азии, а санкции против Москвы создадут новую Россию, пишет обозреватель китайской газеты Global Times Ван Вэн.
Как отметил обозреватель китайского издания, на Восточном экономическом форуме президент России Владимир Путин произнес знаковую речь. «Суть (выступления) заключалась в том, что доминирование США в мировой политике идет на убыль, и ни одна страна не может изолировать Россию», – приводит слова автора РИА «Новости».
По мнению Вэна, Запад действительно утратил прежнее экономическое и политическое значение для всего остального мира. На Дальнем Востоке формируется крупнейший промышленно-производственный пояс, также выстроена международная модель трансграничного разделения труда между Китаем, Японией, Южной Кореей и АСЕАН. Общий объем экспорта в регионе уже превысил этот показатель у Евросоюза и Северной Америки вместе взятых, напомнил журналист.
«В следующие два десятилетия мы увидим крупнейшее в истории перемещение богатства с обеих берегов Атлантики на Дальний Восток, где создаются тысячи управляющих и трастовых компаний», – спрогнозировал он.
Обозреватель убежден, что и Москва ускорит процесс сближения с государствами Азии. При этом введенные против нее санкции не нанесут ей вред, а создадут новую Россию, интегрированную с Востоком, подытожил Вэн.
В понедельник президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам отметил, что тактика блицкрига против России не сработала, Россия справляется с давлением со стороны Запада, оперативно реализовывает защитные меры.
Ранее в Китае отметили смелость Москвы и способность России, которая столетиями стоит в ряду самых сильных и влиятельных государств мира, противостоять всему Западу, несмотря на многократное превосходство экономики США и союзных им стран.
Напомним, 7 сентября президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума заявил о преодолении Россией самой сложной ситуации в экономике. Он также подчеркнул, что Запад не в том положении, чтобы диктовать России свои условия.
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Путин заявил о растущем числе находящихся под риском увольнения людей
В простое, вынужденных отпусках или заняты не полный рабочий день находится 234 тыс. работников, это вдвое почти больше, чем в начале года, заявил президент Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.
«Растет количество людей, находящихся под риском увольнения. Обращаю внимание, сейчас в так называемом простое, вынужденных отпусках или заняты не полный рабочий день – это почти 234 тысячи работников, это вдвое почти больше, чем в начале года. Понятно, что в масштабах страны это все-таки небольшие цифры, но для конкретных отраслей, для предприятий и населенных пунктах, сложности возникают серьезные, и в этой связи правительству необходимо уделять должное внимание таким локальным проблемам и находить эффективные решения», – цитирует РИА «Новости» Путина.
Ранее президент заявил, что очень важное достижение правительства – в целом стабильная ситуация на рынке труда, безработица находится на исторических минимумах.