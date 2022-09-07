Путин: Если ЕС не нужны преимущества по дешевому газу из России, есть другие страны

Президент Владимир Путин заявил, что если Европе не нужны преимущества по дешевому газу из России, то есть и другие страны, готовые сотрудничать.

«Получая природный газ из Российской Федерации, на протяжении десятилетий экономика ведущих европейских стран имела очевидные конкурентные преимущества глобального характера. Если они считают, что им такие преимущества не нужны, – ну ничего, это нас никак не смущает, потому что потребность в энергоресурсах в мире очень большая», – передает РИА «Новости» слова Путина на пленарной сессии ВЭФ.

Он добавил, что Россия готова «сотрудничать с любой страной».

«Таких стран в мире очень много», – добавил российский лидер.

Президент России подчеркнул, что российский трубный газ всегда на несколько порядков более конкурентоспособен, чем СПГ, привозимый через океан.

«Это совершенно очевидная вещь», – сказал он.

По словам Путина, энергоресурсы России прежде всего должны быть направлены на потребности страны.

«Прежде всего наши энергоресурсы должны быть направлены на развитие собственной страны. Это касается и всех первичных источников энергии, и всех минеральных ресурсов. Но их у нас столько, что мы готовы удовлетворить растущие потребности всех, кто хочет с нами работать», – сказал Путин.

Президент отметил, что такое сотрудничество выгодно для партнеров.

«Это очень хорошее и выгодное сотрудничество для наших партнеров», – сказал он.

Ранее в среду Путин заявил, что мир должен быть гораздо более справедливым и не быть основанным на диктате одной страны, которая возомнила себя представителем господа бога на Земле или даже выше.