Киргизия сообщила о 103 пострадавших во время боестолкновений на границе с Таджикистаном

Количество пострадавших граждан Киргизии во время боестолкновений на киргизо-таджикской границе выросло до 103 человек, сообщило министерство здравоохранения республики.

«В результате вооруженного конфликта на киргизско-таджикской границе по состоянию на 09.00 (06.00 мск) 17 сентября число пострадавших, поступивших в организации здравоохранения, составляет 103 человека, из них пятеро отправлены на амбулаторное лечение», – приводит сообщение ведомства агентство 24.kg.

Отмечается, что у пострадавших в основном осколочные и огнестрельные ранения.

В Баткенскую областную объединенную больницу госпитализировали 41 пострадавшего, в центры общеврачебной практики Лейлека – 21, Кулунду – трех, Сулюкты – шесть.

В Национальном госпитале находятся 20 пострадавших, в Национальном хирургическом центре – один, и в Национальном центре охраны материнства и детства – шесть пострадавших.

Утром в субботу погранслужба Киргизии сообщила, что таджикская сторона обстреляла из минометов село Паскы-Арык Баткенского района Киргизии.

Ранее руководители погранвойск Киргизии и Таджикистана на состоявшейся в субботу ночью встрече обсудили ситуацию на границе двух стран и договорились пресекать провокации.

В пятницу президенты Киргизии и Таджикистана Садыр Жапаров и Эмомали Рахмон на полях саммита ШОС в Самарканде договорились об отводе военных сил от границы. После этого стороны конфликта создали комиссию по контролю за соблюдением прекращения огня.

В пятницу утром Киргизия обвинила ВС Таджикистана в обстреле пограничников и в использовании реактивных систем залпового огня (РСЗО) и военной авиации. Бишкек начал эвакуировать жителей из приграничных с Таджикистаном районов Киргизии. В Душанбе в свою очередь обвинили ВС Киргизии в нападении на Таджикистан. Минздрав Киргизии сообщил о 24 погибших и о 87 пострадавших в ходе конфликта с Таджикистаном.