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Бишкек обвинил ВС Таджикистана в обстреле киргизских пограничников
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Военнослужащие Таджикистана в пятницу обстреляли несколько киргизских пограничных нарядов, сообщила Пограничная служба (ПС) Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии.
«Таджикская сторона начала обстрел пограничных нарядов ПС ГКНБ и позиций кыргызской стороны в местностях Эки-Таш, Чыр-Добо, Кум-Мазар и Орто-Боз <…>, а также заставы «Самаркандек», расположенной в местности Паскы-Арык Баткенского района Баткенской области (Киргизия)», – приводит текст сообщения ТАСС.
По данным погранслужбы, обстановка на данном участке границы «характеризуется как напряженная». Таджикская сторона в том числе ведет обстрел с применением «группового оружия». «Подразделения Пограничной службы ГКНБ, дислоцированные на кыргызско-таджикской границе в Баткенской области, несут службу в усиленном режиме. Пограничная служба ГКНБ КР предпринимает все усилия для стабилизации обстановки и недопущения эскалации конфликта», – говорится в сообщении.
Напомним, 14 сентября между пограничниками Киргизии и Таджикистана произошла перестрелка. По версии Киргизии, ее «пограничный наряд обнаружил» пограничников Таджикистана, занявших «в нарушение ранее достигнутых договоренностей» боевые позиции «на неописанном участке госграницы» в районе местности Булак-Башы Баткенского района Баткенской области Киргизии. В ответ на требования покинуть территорию таджикские пограничники «открыли огонь», после чего киргизская сторона также «применила оружие». Пограничники Таджикистана в ходе столкновения «применили минометы».
В силовых структурах Таджикистана в свою очередь подтвердили факт перестрелки между пограничниками «в районе Ворух» (Согдийская область Таджикистана).
В тот же день вооруженные столкновения также произошли в местностях Как-Сай и Паскы-Арык Баткенской области. В силовых структурах Таджикистана сообщили, что в перестрелке на границе с Киргизией погиб таджикский пограничник. Киргизская сторона в свою очередь сообщила о двух раненых военнослужащих и трех пострадавших гражданских лицах.
Летом между киргизскими и таджикскими пограничниками также происходили перестрелки. Весной конфликт между пограничниками двух государств начался после того, как таджикские военнослужащие в районе села Селкана Лейлекского района Баткенской области Киргизии на 20 метров проникли на киргизскую территорию. В январе на границе Киргизии с Таджикистаном вспыхнули беспорядки из-за того, также сообщалось о стрельбе.
В конце апреля 2021 года между гражданами двух республик произошла стычка из-за участка водораспределительного пункта «Головной». В начале мая Бишкек и Душанбе договорились активизировать описание границы. Кроме того, Киргизия предложила Таджикистану создать комиссию по поддержанию мира.
Бежавший с Украины Борис Бурда высказался о ситуации на родине
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Знаток телевизионного клуба «Что? Где? Когда?» и участник других интеллектуальных игр, украинский телеведущий Борис Бурда, в настоящее время находящийся в Испании, заявил, что на родине сейчас происходят «ужасные вещи».
Бурда родом из Одессы, с начала спецоперации он никак не комментировал события на Украине. За день до начала СВО Бурда уехал в Испанию, где сейчас и остается.
В интервью на платформе YouTube (нарушает законодательство РФ) Бурда заявил, что на Украине происходят «ужасные и крайне опасные вещи». Он полагает, что ничем хорошим сложившаяся ситуация закончиться не может, передает его слова «Московский комсомолец».
Бурда подчеркнул, что все это представляет собой «одну беду» и «один минус». Он признается, что ему искренне хотелось бы, чтобы ситуация закончилась, причем закончилась хорошо. Телеведущий считает, что любые остальные желания сейчас «настолько мелки и неинтересны», что он даже стесняется о них говорить.
Впрочем, Бурда убежден, что происходящее на Украине вовсе не демонстрирует реальное состояние отношений между народами двух стран. При этом вину за конфликт телеведущий возлагает именно на Россию.
Напомним, весной в центре скандала оказался другой участник телевизионной игры «Что? Где? Когда?» – Ровшан Аскеров, в отношении которого в России было возбуждено уголовное дело о реабилитации нацизма: в начале апреля Аскеров разместил в своих соцсетях заведомо ложные сведения, оскорбляющие и порочащие память великого советского полководца и защитника Отечества, маршала Советского Союза Георгия Жукова. По информации СМИ, Аскеров уехал из России. В мае Басманный суд заочно арестовал Аскерова.
Депутат Госдумы, публицист Анатолий Вассерман назвал окружение и характер Аскерова виновниками его проступков.
Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.
Националисты из «Айдара» вступили в бой с солдатами ВСУ в Угледаре
Украинские военные и националисты из «Айдара» устроили перестрелку друг с другом в Угледаре, в ходе боя были ранены и убиты несколько человек, об этом рассказали местные жители.
«Обычные солдаты ВСУ хотели уйти со своих позиций и оставить город, но нацисты, увидев строящиеся колонны, открыли по ним огонь. Те начали стрелять в ответ», – приводит слова репортера Андрея Руденко RT.
Ранее донецкий депутат Владислав Бердичевский в беседе с газетой ВЗГЛЯД заявил, что военные ДНР активно готовятся к наступлению ВСУ под Угледаром.
В Херсонской области заявили об отражении атаки украинского десанта
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Атака украинского десанта через территорию Кинбурнской косы со стороны Черного моря на Херсон и область была отражена, сообщил замглавы администрации области Кирилл Стремоусов.
«Буквально рано утром некие десантники, они себя называют морские пехотинцы... [пытались] проникнуть на территорию Кинбурнской косы, это со стороны как раз Черного моря и пройти [в Херсонскую область], но атака была купирована, нацисты были уничтожены», – сказал Стремоусов в эфире «Соловьев Live». Его слова передает РИА «Новости».
Стремоусов уточнил, что при попытке высадки десанта на Кинбурнскую косу в Николаевской области были уничтожены около 120 украинских военных.
«В Железный порт никто не высаживался, высадились исключительно в районе Очакова на Кинбурнскую косу, эта коса – часть Николаевской области, и там до Очакова пять километров, поэтому возможность такая была у них, но они были сразу замечены и уничтожены», – добавил он.
«Это была бессмысленная акция, их сразу заметили», – подчеркнул замглавы администрации региона.
«Любые подходы к Кинбурнской косе нами полностью контролируются и подойти незамеченным нереально», – добавил он.
Накануне Министерство обороны опубликовало видеокадры, как вертолеты Ка-52 наносят удары по морскому десанту ВСУ, который форсировал Днепр в районе Запорожской АЭС.
11 сентября в Минобороны сообщили, что военнослужащие ВДВ в ходе проведения спецоперации уничтожили подразделение пехоты вооруженных сил Украины.
Компания Пригожина отреагировала на видео с «чудовищно похожим» на него человеком
В пресс-службе компании российского бизнесмена Евгения Пригожина «Конкорд» прокомментировали видео с похожим на него человеком, отметив «чудовищное» сходство.
«Действительно, мы можем подтвердить, что человек на видео чудовищно похож на Евгения Викторовича. Судя по его риторике, он каким-то образом занимается вопросами реализации задач спецоперации, и, похоже, у него это успешно получается. Кроме этого (…) у человека на видео очень хорошо поставлена речь, так же, как и у Евгения Викторовича. И человек, похожий на Евгения Викторовича, очень доходчиво объясняет простому народу простые понятные вещи», – говорится в сообщении «Конкорда» на странице в соцсети «ВКонтакте».
В сообщении уточняется, что Пригожин в настоящее время находится в командировке.
Ранее в Сети появилось видео с человеком, похожим на Пригожина. Видеозапись была сделана из места, похожего на двор исправительного учреждения, а мужчина на видео говорит, что он представитель группы «Вагнер» и описывает условия работы на нее в обмен на помилование.
Напомним, принадлежащая Пригожину компания «Конкорд» информировала, что бизнесмен не имеет отношения к группе «Вагнер», «не финансирует и не следит за информацией об их местоположении».
Эксперт объяснил пользу ударов по гидротехнической инфраструктуре Кривого Рога
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«С военной точки зрения изменение рельефа местности, разрушение понтонных переправ и создание препятствий для снабжения группировки противника – это нормальная практика. По всей видимости, именно это мы увидели в районах реки Ингулец», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Иван Лизан, комментируя ракетный удар по гидротехническим сооружениям в районе Кривого Рога.
«Удар по Карачуновской дамбе нанесен сугубо в рамках военной логики – враг наступает, а мы меняем рельеф местности. Из водохранилища вода пошла в реку Ингулец, на которой вооруженные силы Украины южнее навели понтонные переправы, чтобы перебрасывать свои войска из Николаевской области на подконтрольную нам часть Херсонской области», – рассказал собеседник.
«Теперь из-за разрушения дамбы вода в Ингульце поднялась и смыла несколько переправ. А значит, у нас появится возможность выбить противника с занятого им ранее плацдарма, воспользовавшись тем, что они не смогут получать подкрепление», – добавил он.
«Что касается общей оценки ударов по критической инфраструктуре – это нормальная тактика в условиях военных действий. Это Россия проводит специальную военную операцию, без военного положения внутри страны и мобилизации, а для ЛНР и ДНР – это война. В то же время для Украины это тотальная война без каких либо правил, в рамках которой они также били по плотинам на реке Ирпень и бьют по гидротехническим сооружениям в других регионах», – рассуждает политолог.
«Кроме того, как мне кажется, мы наконец-то сняли с себя моральный блок на такие удары. Повреждения, нанесенные недавно энергосистеме Украины, были, по сути, терапевтическими. Это же касается и текущего удара», – добавил собеседник.
«Сегодня вся энергетическая система страны держится на грани отключения и в любой момент может наступить блэкаут, из которого Украина уже не выйдет сама. Даже без помощи ВС России холода и рост энергопотребления могут окончательно добить энергетику страны. Теперь новая проблема для украинских властей – подтопленные территории в Кривом Роге, но пока они кое-как справляются с этой задачей, работы идут», – полагает эксперт.
«Важны и политические последствия подобных ударов. Если раньше власти Украины позволяли себе кошмарить инфраструктуру Донбасса, Бердянска и Мелитополя, считая, что им все сойдет с рук, то теперь, надеюсь, это в прошлом», – напомнил политолог.
Накануне замглавы офиса Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко заявил, что по гидротехническим сооружениям Кривого Рога нанесен ракетный удар. Подтвердил удары и глава офиса Зеленского Андрей Ермак. Кроме того, после попаданий в реке Ингулец «резко повысился уровень воды, может быть повреждена насосная станция, местами в городе отсутствует мобильная связь», заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко.
Отмечается, что Кривой Рог – родной город президента Владимира Зеленского. Позже мэр Кривого Рога Александр Вилкул в своих соцсетях написал, что ракетный удар пришелся «по одному из объектов гидротехнической инфраструктуры города».
Также в Сети опубликовали кадры последствий ракетного удара по Кривому Рогу: из-за подъема уровня воды в реке Ингулец смывает понтонные переправы, а также повреждена дамба на Карачуновском водохранилище.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский подтвердил информацию об отключении электроэнергии в ряде областей страны. По его данным, полное отключение электроэнергии произошло в Харьковской и Донецкой областях, частичное – в Запорожской, Днепропетровской и Сумской областях. По данным военкоров, в результате ночных ударов по объектам энергогенерации сильно повреждены две ТЭС, что вызвало кризис энергоснабжения в ряде областей Украины.
Газета ВЗГЛЯД писала, что Россия проявила готовность к жестким мерам против Украины.
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Путин и президент Ирана посмеялись над США и ЕС
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Президент России Владимир Путин с иронией отозвался о политике, проводимой странами Запада. На встрече с президентом Ирана Эбрахимом Раиси, которая прошла в четверг на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества в Самарканде, российский лидер раскритиковал США и Евросоюз за непоследовательность.
Раиси в ходе беседы с российским лидером отметил, что Иран никогда не покидает и не покинет переговорный стол, однако США, по его словам, являются недоговороспособными и «нарушают все обязательства». «И, конечно, все убедились в том, что Евросоюз тоже находится в пассивной ситуации – они тоже неспособны выполнять свои обещания», – подчеркнул президент Ирана.
«Хозяева своего слова. Хотят – дают, хотят – забирают», – сказал Путин, обращаясь к своему визави, после того как Раиси произнес целую отповедь западным странам, передает ТАСС.
После перевода этого каламбура на фарси президенты вместе посмеялись и продолжили переговоры.
Путин ранее заявил, что Россия очень рада скорому присоединению Ирана к Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
Украинским музыкантам начали запрещать выступления в ЕС
Вокалист группы «Вопли Видоплясова» Олег Скрипка заявил, что в Европейском союзе музыкальному коллективу не дают выступать из-за того, что их считают фашистами. В этом запрете якобы виновато российское руководство, считает артист.
«И фашистам нельзя петь на родном языке свои песни. Мы понимаем, откуда ноги растут. Такая коррупция и так работают длинные руки Кремля», – цитирует Скрипку издание «Страна.ua».
Отмечается, что концерт группы отменили в Гамбурге.
Как пишет издание, это не первый случай отмены европейских концертов украинских артистов. В частности, концерт группы "Жадан и собаки" в отменили в Милане.
В 2018 году Скрипка заявлял, что на концерте в Гааге после оскорбительной русофобской фразы треть зрителей покинула зал.
Российский национальный оркестр прекратил работу с Михаилом Плетневым
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Трудовой договор с художественным руководителем Российского национального оркестра Михаилом Плетневым не будет продлен, сообщили в коллективе.
«Принятие такого решения руководством оркестра связано с необходимостью построения долгосрочной стратегии развития коллектива, что невозможно в условиях фактического отсутствия художественного руководителя, а также не предоставлением им информации учредителю о своих планах и перспективах дальнейшей работы с коллективом», – говорится в сообщении в Telegram-канале оркестра.
Отмечается, что «с конца 2020 года плотный творческий контакт между оркестром и его художественным руководителем практически отсутствует, на протяжении достаточно длительного времени фактическую творческую работу с оркестром осуществляют приглашенные дирижеры».
«Российский национальный оркестр является одним из ведущих симфонических оркестров страны, к нему всегда было приковано пристальнейшее внимание музыкальной общественности и самой широкой публики. Поэтому поиск и согласование кандидатуры нового художественного руководителя для столь титулованного и прославленного коллектива – задача непростая и может занять некоторое время», – заключили в сообщении.
Российский национальный оркестр является самым титулованным и известным оркестром России, обладателем премии Grammy. Основан более тридцати лет назад пианистом и дирижером Михаилом Плетневым.
Начиная с локдауна из-за пандемии, Михаил Плетнев находится за границей и руководит московским оркестром дистанционно.
Эксперт оценил призыв Кадырова мобилизовать по тысяче бойцов из каждого региона
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«Призыв Кадырова набрать по тысяче бойцов-добровольцев из каждого региона – это попытка «зацементировать» наше общество на фоне решающих боев спецоперации», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Константин Сивков. Ранее глава Чечни призвал регионы России проявить инициативу ради победы в украинском конфликте.
«Заявление Кадырова прежде всего адресовано не столько к главам других регионов, сколько ко всему обществу. Это призыв уместный, актуальный, справедливый», – пояснил доктор военных наук Константин Сивков.
Что касается собственно «самомобилизации», то она уже идет – во многих уголках страны добровольческие батальоны уже и так формируются, добавил аналитик. «В каждом регионе и так уже есть призывные пункты, и каждый желающий, соответствующий требованиям, может записаться добровольцем для участия в спецоперации», – отметил эксперт.
Глава Чечни Рамзан Кадыров в четверг призвал российские регионы проявлять инициативу в деле поддержки спецоперации на Украине. «Россия – федеративное государство, в котором регионы могут быть инициаторами любых начинаний. И одним из таких начинаний сегодня должна стать «самомобилизация». Не нужно ждать объявления Кремлем военного положения или, наоборот, отсиживаться в ожидании окончания СВО на Украине», – написал Кадыров в своем Telegram-канале.
По мнению главы республики, каждый регион «вполне в состоянии подготовить, обучить и укомплектовать хотя бы одну тысячу добровольцев». «Для отдельно взятого субъекта это не такое уж большое количество, я бы даже сказал, что это – минимум, который субъекты должны выполнить для начала. Зато в масштабах государства – это внушительный военный контингент в 85 тыс. человек – почти армия!» – написал он.
В Кремле неоднократно заявляли, что в настоящее время речи о мобилизации в России не идет.
В свою очередь военный эксперт Владислав Шурыгин ранее сообщил газете ВЗГЛЯД, что в Якутии, Татарии и других регионах из добровольцев уже формируется несколько десятков батальонно-тактических групп.
Принявшие друг друга за русских украинцы подрались в Ницце
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Лишение свободы грозит бывшему украинскому солдату, который напал на двух украинок 11 сентября в городе Рокбрюн-Кап-Мартен рядом с Ниццей, говорится в заявлении прокурора Ниццы Ксавье Бонома.
«12 сентября две женщины украинского происхождения подали жалобу в комиссариат полиции Ментона по поводу насилия, совершенного против них накануне в городе Рокбрюн-Кап-Мартен. На допросе в полиции обвиняемый, также украинец по происхождению, признал насилие, преуменьшив его», – передает РИА «Новости» текст заявления.
В интервью местной газете Nice-Matin обе женщины уверяли, что нападавший на них был русским и что он ударил их, потому что они слушали песню на украинском языке, где звучали антироссийские лозунги.
По данным Nice-Matin, подозреваемый мужчина – на самом деле бывший украинский солдат, который объяснил полицейским на допросе, что принял этих двух женщин за русских.
В этот четверг он предстанет перед судом, ему грозит до трех лет тюрьмы и штраф в размере 45 тыс. евро, уточнил прокурор.
До того, как французская полиция сообщила, что задержан украинец, а не русский, пресс-секретарь министра иностранных дел Украины Олег Николаенко заявил, что нужно найти виновного в этом «отвратительном происшествии».
Ранее Красный Крест в Испании начал подселять украинцев к семьям ЛГБТ.
В Мелитополе прогремели два взрыва
В городе Мелитополе Запорожской области зафиксировали звуки взрывов, об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«В Мелитополе громко! В городе были слышны два взрыва», – сообщил Рогов в своем Telegram-канале.
Взрывы произошли около 14.00 мск, ориентировочно они были слышны у выезда из города в сторону Крыма, передает РИА «Новости».
В начале сентября в Мелитополе произошел взрыв рядом со штабом общественного движения «Мы вместе с Россией». На месте взрыва рядом с помещением штаба осталась воронка, в самом здании взрывной волной и осколками выбило окна.
Вскоре после этого в городе произошел второй взрыв, он также прогремел у штаба «Мы вместе с Россией».
Херсонские власти сообщили о стягивании больших сил ВСУ к селу Киселевка
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Киев стягивает силы к селу Киселевка, расположенному на автодороге между Херсоном и Николаевом, потому что для него заветной целью является областной центр – Херсон, заявил замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.
«Они стягивают, действительно, большие силы. Объясню: потому что Херсон для них – это самая заветная цель. <...> Херсон никто никому сдавать не собирается независимо от того, сколько они сил подтянут к Херсонской области», – сказал он в эфире телеканала «Соловьев Live», передает РИА «Новости».
Стремоусов заявил, что вооруженные силы Украины наращивают силы на линии соприкосновения, но на территорию Херсонской области они не проникали. «Они постоянно наращивают силы, но я вот еще раз скажу: я вот каждый раз езжу в Киселевку, каждый раз ее захватывают в интернете. <…> Херсонская область как была на своих рубежах, так и остается. Никто не проник в районе, как пишут, Сухого Стовка, Давыдова Брода, в районе Киселевки, это просто на самом деле не соответствует действительности», – сказал он.
В среду Стремоусов сообщил, что союзные силы ночью отразили попытки ВСУ наступать в Херсонской области у сел Давыдов Брод и Киселевка. Ранее украинские СМИ заявляли о взятии этого населенного пункта, однако эти утверждения были опровергнуты.
В ходе спецоперации Вооруженные силы России взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах началось хождение рубля, гривну из оборота изымают, вещают российские телеканалы и радиостанции. Обе области объявили о планах войти в состав России.
Президент России Владимир Путин 25 мая подписал указ об упрощенном приеме в гражданство России жителей Запорожской и Херсонской областей Украины. Кроме того, в регионах выдают российские свидетельства о рождении.
Немцы резко раскритиковали фон дер Ляйен за желание «наказать» Россию
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Читатели немецкого издания Der Spiegel обрушились с критикой на председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен после ее высказываний о «мерах наказания России». Свое мнение они выразили в комментариях к соответствующей статье.
Чиновница выступила перед депутатами Европарламента с призывами сохранять антироссийские санкции, добавив, что нынешние рестрикции – «самые строгие, какие видел когда-либо в своей истории весь мир». «Европа победит», – заверила фон дер Ляйен.
«Европа потеряет многое, в то время как США будут в прибыли. Кроме них, есть еще пара бенефициаров», – пишет в комментариях пользователь Alberich, передает РИА «Новости».
«Подобные высказывания напоминают социалистические духоподъемные лозунги из прошлых времен. И имеют те же цели! 98% населения лишились благосостояния, чтобы это глобалистское политбюро настояло на своем и продолжало, как злобный идиот, плести свои ядовитые геополитические интриги», – высказал мнение ElkePohn.
«Пока победой Европы не пахнет. Стоит только посмотреть на инфляцию и подумать, что нас ожидает зимой. Уже появились те, кто больше не хочет играть в эти игры. Возможно, что фон дер Ляйен живет в параллельном мире. Там, может быть, все выглядит по-другому», – подчеркнул Fritz-hw2SWMB7R.
«Эта ваша Урсула страдает полной потерей связи с реальностью. А с ней и весь ее шлепнутый ЕС!!! ЕС надо было позаботиться раньше о дипломатическом решении. А теперь они врут, представляя Россию единственной виновницей», – резюмировала Sandra – WLZT.
Кроме того, фон дер Ляйен заявила накануне, что цены на газ в странах Евросоюза увеличились в десять раз по сравнению с уровнем, который существовал до пандемии коронавируса.
Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с канцлером Германии Олафом Шольцем назвал циничными попытки переложить на Москву вину за энергетические проблемы Европы. Российский лидер указал на перекрытие властями соответствующих стран поставок газа по маршрутам через Украину и Польшу и отказ ввести в действие «Северный поток – 2». Кроме того, глава государства подчеркивал, что проблемы с поставками газа в Европу по «Северному потоку – 1» вызваны западными санкциями против Москвы.
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Замкомандира батареи заявил о способности С-300В перехватить ракеты HIMARS
Российские ЗРС С-300В в ходе спецоперации на Украине перехватывают ракеты, выпущенные американскими РСЗО HIMARS, сообщил заместитель командира батареи с позывным «Ракета».
Военнослужащий заявил: «В основном работаем по типу цели – аэродинамическая, баллистическая. А так встречаются разные: и вертолеты, и беспилотники, также бывают ракеты типа HIMARS», – передает ТАСС.
«Система может до 200 километров распознать и сопровождать цель. Нет такого, чтобы там туча или что-то еще другое. Она конкретно видит», – приводит его слова «Звезда».
Минобороны России показало кадры боевой работы расчетов ЗРС С-300В на Украине. На них видно, как расчет выдвигается к заданной точке, обнаруживает цель и осуществляет пуск ракеты по ней.
Напомним, вооруженные силы Украины стянули к линии боевого соприкосновения в Запорожской области РСЗО HIMARS и комплексы радиоэлектронной борьбы «Буковель».
Захарова оценила желание США «отстыковать» Центральную Азию от России
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«Вашингтон стремится устроить хаос в Евразии. Такой подход лежит в основе политики США», – заявила газете ВЗГЛЯД официальный представитель российского МИД Мария Захарова. Ранее в США сообщили о желании «отстыковать» Центральную Азию от экономики России.
«Заветная мечта Вашингтона – разорвать все интеграционные связи на постсоветском пространстве. А в Евросоюзе им это уже вполне удается», – сказала официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
«Теперь, судя по всему, США потребовалось устроить хаос и в Евразии. Это и не удивительно, ведь в основе политики этой страны лежит разрушительная логика», – подчеркнула собеседница.
Ранее заместитель помощника директора Агентства США по международному развитию (USAID) Анджали Каур заявила, что целью США в Центральной Азии должна быть «отстыковка» региона от экономики России.
Каур утверждает, что в Центральной Азии США «пытаются содействовать взаимосвязанности региона», а также «укреплению демократических институтов», «развивать человеческий капитал». Вашингтон хочет «продвигать принципы верховенства закона и уважения прав человека». Кроме того, США стремятся «поощрять экономический рост и стимулировать общие климатические действия» в регионе, передает РИА «Новости».
«Мы видим критическую значимость этих приоритетов для того, чтобы в конечном счете отстыковать Центральную Азию от российской экономики. Это должно быть нашей целью», – сказала Каур. Она заявила, что ситуация на Украине и санкции против России «сказались на торговых путях, финансовых системах, денежных переводах... от миллионов мигрантов, которые раньше жили в России». По ее словам, США видят «растущие потребительские цены, падающие доходы домохозяйств, товарные дефициты по всему региону».
Напомним, секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев заявил, что военные учения США в Центральной Азии, в которых участвуют в том числе ряд стран Шанхайской организации сотрудничества, нужны американцам для изучения потенциального театра военных действий, уточнения целей и карт.
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