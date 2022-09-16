Бишкек обвинил ВС Таджикистана в обстреле киргизских пограничников

Военнослужащие Таджикистана в пятницу обстреляли несколько киргизских пограничных нарядов, сообщила Пограничная служба (ПС) Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии.

«Таджикская сторона начала обстрел пограничных нарядов ПС ГКНБ и позиций кыргызской стороны в местностях Эки-Таш, Чыр-Добо, Кум-Мазар и Орто-Боз <…>, а также заставы «Самаркандек», расположенной в местности Паскы-Арык Баткенского района Баткенской области (Киргизия)», – приводит текст сообщения ТАСС.

По данным погранслужбы, обстановка на данном участке границы «характеризуется как напряженная». Таджикская сторона в том числе ведет обстрел с применением «группового оружия». «Подразделения Пограничной службы ГКНБ, дислоцированные на кыргызско-таджикской границе в Баткенской области, несут службу в усиленном режиме. Пограничная служба ГКНБ КР предпринимает все усилия для стабилизации обстановки и недопущения эскалации конфликта», – говорится в сообщении.

Напомним, 14 сентября между пограничниками Киргизии и Таджикистана произошла перестрелка. По версии Киргизии, ее «пограничный наряд обнаружил» пограничников Таджикистана, занявших «в нарушение ранее достигнутых договоренностей» боевые позиции «на неописанном участке госграницы» в районе местности Булак-Башы Баткенского района Баткенской области Киргизии. В ответ на требования покинуть территорию таджикские пограничники «открыли огонь», после чего киргизская сторона также «применила оружие». Пограничники Таджикистана в ходе столкновения «применили минометы».

В силовых структурах Таджикистана в свою очередь подтвердили факт перестрелки между пограничниками «в районе Ворух» (Согдийская область Таджикистана).

В тот же день вооруженные столкновения также произошли в местностях Как-Сай и Паскы-Арык Баткенской области. В силовых структурах Таджикистана сообщили, что в перестрелке на границе с Киргизией погиб таджикский пограничник. Киргизская сторона в свою очередь сообщила о двух раненых военнослужащих и трех пострадавших гражданских лицах.

Летом между киргизскими и таджикскими пограничниками также происходили перестрелки. Весной конфликт между пограничниками двух государств начался после того, как таджикские военнослужащие в районе села Селкана Лейлекского района Баткенской области Киргизии на 20 метров проникли на киргизскую территорию. В январе на границе Киргизии с Таджикистаном вспыхнули беспорядки из-за того, также сообщалось о стрельбе.

В конце апреля 2021 года между гражданами двух республик произошла стычка из-за участка водораспределительного пункта «Головной». В начале мая Бишкек и Душанбе договорились активизировать описание границы. Кроме того, Киргизия предложила Таджикистану создать комиссию по поддержанию мира.