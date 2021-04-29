Весенние сельхозработы доводят киргизов и таджиков до войны

Произошедшая в четверг перестрелка на киргизско-таджикской границе грозила перелиться в полномасштабный конфликт: десятки военных получили ранения, сообщается об убитых, к спорному участку стянули даже тяжелую бронетехнику. В ходе переговоров стороны смогли прекратить огонь. Но почему приграничные споры киргизов с таджиками заканчиваются кровопролитием и есть ли решение у этого противостояния?

В четверг вечером представители силовых структур Киргизии и Таджикистана провели успешные переговоры о прекращении приграничного вооруженного конфликта. Как заявил министр иностранных дел Киргизии Руслан Казакбаев, «мы ведем переговоры через наше посольство в Душанбе». Затем стало известно о договоренности отвести военные силы на места прежней дислокации.

Для патрулирования границы между Киргизией и Таджикистаном будут созданы совместные группы с участием территориальных подразделений погранслужб. Министры иностранных дел двух стран Руслан Казакбаев и Сироджиддин Мухриддин призвали обе стороны не поддаваться на провокации отдельных деструктивных сил. В свою очередь, премьер-министры Таджикистана и Киргизии Кохир Расулзода и Улукбек Марипов пришли к единому мнению снизить напряженность на границе.

Ранее днем ситуация вышла из-под контроля, началась перестрелка. Информация о том, кто начал стрелять первым, была противоречивой. Пресс-центр пограничных войск ГКНБ (Государственный комитет национальной безопасности) Таджикистана сообщил, что в 13.05 на участке водораспределительного пункта «Головной», который находится в верховьях реки Исфара вблизи села Ходжаи Аъло джамоата Чоркух, военнослужащие Киргизии открыли огонь по военнослужащим пограничных войск Таджикистана.

Этот крупный водозабор был построен во времена СССР и снабжает водой прилегающие районы теперь уже независимых государств. Душанбе неоднократно обвинял Бишкек в нечестном распределении воды весной и летом, когда начинаются сельхозработы и расход воды многократно увеличивается. Это и приводит к обострению конфликта.

В свою очередь, Киргизия обвинила в нападении погранвойска и спецназ МВД Таджикистана. «Около 17.00 (14.00 мск) таджикская сторона открыла огонь по пограничным заставам «Капчыгай», «Мин-Булак», «Достук», а также погранпостам «Кожогар» и «Булак-Баши». В результате минометного обстрела произошло возгорание здания пограничной заставы «Достук» Баткенского пограничного отряда», – заявили РИА «Новости» в пресс-центре Государственной пограничной службы Кыргызстана.

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По информации сайта 24.kg, стрельба также велась в Лейлекском районе в селах Кулунду и Максат, а в селах Кок-Таш и Самаркандек были замечены таджикские военные вертолеты. По данным источника ТАСС в киргизской погранслужбе, столкновения произошли также в районе пограничного села Кызыл-Бел. По данным пресс-службы полпреда правительства в Баткенской области, из зоны конфликта более 800 человек эвакуировали в город Баткен и в Лейлекский район. Члены местных комиссий по гражданской защите обеспечивают граждан питанием и всем необходимым, передает портал Turmush.

По ходу развития противостояния, власти Киргизии признали, что обстановка в Баткенском районе вышла из-под контроля. К месту боестолкновения начала стягиваться бронетехника. На кадрах, которые очевидцы разместили в соцсетях, слышны звуки минометного обстрела и пулеметных очередей, по земле стелется дым от пожара. По данным МЧС Киргизии, в перестрелке один человек погиб и более 30 были ранены.

Из-за того, что советские карты Таджикской ССР и Киргизской ССР неоднократно перекраивались, две республики до сих пор не могут найти общий критерий рассмотрения приграничных вопросов – каждая сторона толкует советские документы по-своему. Свыше 70 спорных участков находятся на границе двух государств. Поэтому

местное население враждует из-за контроля над сельхозземлями, пастбищами, источниками воды и дорогами.

Условная граница порой проходит прямо посреди населенного пункта, поэтому подобные конфликты вспыхивают постоянно.

Протяженность границы Таджикистана и Киргизии составляет около 980 км. В настоящее время в процессе делимитации и демаркации границы описано уже около 580 км. Последнее заседание комиссии по демаркации состоялось в марте. Летом прошлого года Россия предложила свое посредничество для урегулирования конфликта. Киргизия и Таджикистан, которые входят в Организацию договора о коллективной безопасности (ОДКБ), отказались от помощи Москвы.

При этом силы двух республик не равны, но это не дает абсолютного преимущества более сильной стороне конфликта. В Таджикистане на вооружении находится около 40 танков модификации Т-72 и Т-62, более двух десятков БМП, и более 30 БТР, в том числе китайские YW-531H и WZ-523. Кроме того, есть три реактивные системы залпового огня «Град» и двадцать артиллерийских систем советского производства ПМ-38, гаубицы Д-30.

По данным экспертов, армия Киргизии имеет на вооружении 150 танков, 438 бронетранспортеров и боевых машин пехоты, 159 артиллерийских орудий, 30 самоходных артиллерийских установок и 21 систему залпового огня.

Вице-президент Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков отмечает, что по боевому потенциалу Киргизия превосходит Таджикистан втрое, а по численности личного состава – вдвое. «У Киргизии почти в пять раз больше танков и в десять раз больше артиллерии, чем у Таджикистана. Авиации, считай, нет у обеих сторон. У Киргизии несколько ударных вертолетов Ми-24, а у Таджикистана в основном только транспортная авиация», – рассказал Сивков.

По его словам, в случае возможных боевых действий ситуация будет разрешаться непосредственно в зоне конфликта: горные массивы не позволят разместить там крупную группировку войск и перебросить бронетехнику. «Поэтому реализовать полностью свой военный потенциал Киргизия не сможет. Но у Киргизии десятикратное превосходство в артиллерии, поэтому у Бишкека шансов победить все-таки больше», – подчеркивает эксперт.

Что касается самого обострения, то Сивков назвал его «бытовым конфликтом у пограничного столба». «Сначала начался кулачный бой, потом произошла легкая перестрелка, заканчивавшаяся ранениями... Поэтому, скорее всего, никакого серьезного вооруженного конфликта не будет», – прогнозирует Сивков.

Однако киргизский политолог Бакыт Бакетаев не исключает, что на разрешение спорной ситуации потребуются «многие годы», потому что все приграничные вопросы и существующие анклавы – это «опухоль, которую можно пытаться вылечить с помощью терапии, но рано или поздно наступит момент, когда поможет только хирургическое вмешательство».

Военный эксперт из Киргизии Марс Сариев пояснил, что

Бишкек намерен построить несколько водохранилищ, чтобы регулировать стоки рек (идущих в том числе и в Таджикистан). В этом случае таджикские позиции в переговорах вокруг анклавов и других приграничных вопросов резко ослабнут.

«Душанбе решил целенаправленно форсировать события, это был своеобразный превентивный ход. Со вчерашнего дня обстрел начался именно с таджикской стороны. Ранее киргизские пограничники старались не открывать ответный огонь, но в четверг они втянулись в перестрелку», – полагает Сариев.

Провести разделительную линию между киргизами и таджиками в этом районе практически невозможно, считает бывший шеф КГБ Киргзии и экс-вице-президент страны Феликс Кулов. «Их дороги идут через нас, наши через них. Когда я был премьер-министром, мы обсуждали даже вопрос о строительстве надземной автомобильной дороги в тех местах. Там все переплетено: двор через двор идет, настолько сложная ситуация. Нет каких-то отдельных спорных анклавов. По улице идешь – одна сторона поселка наша, другая таджикская», – рассказал Кулов.

«В таких моментах никто не хочет уступать, что совершенно естественно, поскольку при размежевании этих пограничных участков обязательно какая-то сторона страдает. Даже когда два соседа между собой межу не могут поделить, до войны доходит. А здесь – две страны, две разных национальности. При этом при попытке решить вопросы компромиссом не дает местное население. Все это затягивалось годами, конфликты нарастали», – констатировал собеседник.

Политик отметил, что в силу достигнутого в четверг Бишкеком и Душанбе соглашения о прекращении огня таджикские пограничники и силовики не будут открывать огонь даже в ответ на выстрелы с другой стороны: «они дисциплинированные воины». «Другое дело, что напряжение сохранится, как и взаимное недоверие. К тому же, некоторые люди и силы, по-видимому, будут пытаться разжигать конфликт», – предупредил Кулов. Он полагает, что это может быть выгодно сторонниками партии «Исламское возрождение Таджикистана» для свержения своего президента.

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