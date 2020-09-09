«Белорусский майдан» созревает в еще одном осколке СССР

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Чем рекордное укрепление евро обернется для россиян

Евро воспользовался слабостью доллара Иван Юдин/ТАСС
Европейская валюта значительно окрепла в условиях пандемии. Она росла к рублю все лето, укрепившись с начала года более чем на треть. А в понедельник достигла уровня в 90 рублей. Россияне, которые хранили сбережения в евро с прицелом на рублевую доходность, смогли на этом хорошо заработать. Как отразится рост европейской валюты на россиянах и как дальше будет вести себя рубль по отношению к евро? Подробности...
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Новыми лидерами России становятся женщины

По итогам суперфинала конкурса 2020 года лидеры-женщины явно укрепили свои позиции АНО «Россия — страна возможностей»
В этом году в конкурсе управленцев «Лидеры России» выросло количество претендующих на победу женщин. Из 300 суперфиналистов женщин пока пятая часть, но это далеко не предел. По мнению некоторых наставников конкурса, для ответов на современные вызовы нужна мягкая женская сила. Подробности...
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Как самую проблемную подлодку России превратить в самую лучшую

Ирина Мотина/РИА «Новости»
Ключевой для российского подводного флота проект – создание ДЭПЛ «Лада» – тормозится из-за «фундаментальных проблем». По крайней мере, таковы слова главы ОСК Алексея Рахманова. О каких проблемах идет речь, каким путем можно было бы их решить – и почему создание этой подводной лодки является важнейшей задачей для российской военной промышленности? Подробности...
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Меркель хитрой уловкой спасает «Северный поток – 2»

Судьба важнейшего для России газопровода висит на волоске REUTERS/Anton Vaganov/File Photo
Канцлер Германии заявила, что судьба важнейшего российского газопровода «Северный поток – 2» будет решаться не Германией, а Евросоюзом в целом. Именно таким ей видится ответ на ситуацию с Алексеем Навальным. Может показаться, что это грозное предзнаменование для газопровода, в строительство которого уже вложены миллиарды евро. Но что на самом деле имела в виду Ангела Меркель? Подробности...
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За пожар в Анапе ответят «дикари»

На горящий заповедник сбросили более тысячи тонн воды anapa-official.ru
Причиной катастрофического пожара близ Анапы, который едва не уничтожил заповедник, могли стать туристы-«дикари». Именно из-за их небрежного обращения с огнем и вспыхнули реликтовые леса на берегу моря, считает руководство Краснодарского края. Туристов в этом году из-за закрытых границ в регионе вдвое больше обычного. Впрочем, экологи считают, что причиной пожара могли стать не только отдыхающие. Подробности...
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Ефремов сорвал маски с «хороших лиц»

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Казус Ефремова актеров ничему не научил

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Как выживают «дельфины» капитализма

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    «Белорусский майдан» созревает в еще одном осколке СССР

    Рахмон и Лукашенко политически в некоторых аспектах очень похожи    9 сентября 2020, 19:25
    Фото: Михаил Метцель/ТАСС
    Текст: Евгений Погребняк

    Еще одна страна на территории бывшего СССР рискует получить в ближайшее время волну протестов не меньше, чем в Белоруссии. Президент Таджикистана правит страной с 1994 года и, похоже, хочет передать власть своему сыну. Повод тоже похожий, через месяц здесь выборы - и есть целый набор признаков, которые делают ситуацию в Таджикистане крайне похожей на белорусскую.

    Все республики постсоветской Средней Азии переживают в этом году тяжелые времена. Экономический кризис подкосил и так плачевную экономику. Трудовые мигранты, на денежные переводы от которых жило половина населения страны, вынуждены возвращаться домой - а это увеличивает протестную базу и социальную напряженность. Если раньше недовольные могли выехать за рубеж на заработки, то сейчас они лишены и этой возможности. Ведь не факт, что после завершения карантина в России воссоздадутся все рабочие места, которые раньше занимали иностранные рабочие.

    Тем временем, следующие после Белоруссии выборы президента на постсоветском пространстве состоятся 11 октября 2020 года в Республики Таджикистан. У действующего президента Эмомали Рахмона нет серьезных конкурентов. Вся оппозиция разгромлена и не может выдвинуть единого кандидата (впрочем, популярные личности все равно не допускаются до выборов путем отказа в регистрации).

    Это не единственная общая черта с тем, как складывалась предвыборная ситуация в Белоруссии. Обе страны имеют много схожего - и это не только политические качества их президентов.

    Общий курс при разных президентах

    В Таджикистане и Белоруссии живет примерно по девять миллионов человек, у обеих стран чуть больше 80% титульного населения, на окраинах высока доля разнообразных этнических и религиозных меньшинств. Государственный строй – президентские республики с обширными полномочиями президента, которые в реальности намного превышают формальные рамки, заданные Конституцией.

    Рахмон и Лукашенко впервые избрались в 1994 году, постепенно они изменили Конституцию, чтобы убрать для себя ограничения для новых переизбраний. С тех пор без всякой интриги они избирались снова и снова. И Лукашенко, и Рахмон являются по своей первой профессии аграриями. Оба при СССР руководили совхозами, не стесняются напоминать о своем простом сельском происхождения и считают, что великолепно разбираются в сельском хозяйстве.

    За годы нахождения у власти они не стали проводить рыночные реформы. Весь крупный бизнес, как правило, обязан своему существованию исключительно приближенностью к президентскому клану. Не чураются и рейдерским захватом лакомого бизнеса конкурентов.

    Во внешней политике Душанбе и Минск также проводят сложный внешнеполитический курс, который политологи окрестили «многовекторностью», т.е. стремлением сидеть на разных стульях и получать преференции ото всех, кто дает. Обе страны стремятся дружить с Россией, состоят в ОДКБ, но в экономическом плане не спешат углублять интеграцию. Таджикистан не хочет вступать даже в Евразийский экономический союз, считая, что безвизового режима для своих мигрантов в рамках СНГ вполне достаточно.

    При этом наращивают экономическое сотрудничество с Китаем. Также Китай наряду с Россией является крупнейшим кредитором республик, их финансовая зависимость от Пекина, по прогнозам экономистов, будет только увеличиваться.

    Передать пост детям

    По мнению ряда политологов, Рахмон и Лукашенко собираются в конце своей карьеры отдать власть своим сыновьям, которых активно вовлекают в политическую жизнь. Два старших сына Александра Лукашенко давно занимают посты в госструктурах, есть еще младший внебрачный сын Николай (его чаще других прочат на роль преемника), которому не так давно исполнилось 16 лет.

    В Таджикистане же вопрос с преемником фактически решен, это старший сын президента – 32-летний Рустам Эмомали. Три года назад, когда ему была всего 29 лет, он стал мэром столицы страны. Затем стал и сенатором, а в этом году его избрали спикером Маджлиси милли (верхней палаты парламента Таджикистана). Это вторая должность в государстве, в случае смерти или недееспособности президента спикер становится во главе государства.

    Последние изменения в Конституцию РТ в 2016 году снизили возрастной цен для кандидатов на президентских выборах с 35 до 30 лет.

    Поэтому многие ожидали, что Рустам будет баллотироваться на президентский пост уже в этом году. Однако, судя по предвыборной активности отца, с транзитом власти решили повременить.

    Для безболезненной передачи власти расчищают, а точнее – зачищают весь политических ландшафт от сильных политиков и потенциальных спонсоров оппозиции. К выборам давно допускают только малоизвестных личностей, зачастую даже не политиков. Местный бизнес не может финансировать их предвыборные компании, т.к. получит неприятности со стороны действующей власти. В итоге даже без фальсификаций ни у кого нет больших сомнений, что Рахмон и Лукашенко набирают больше половины голосов. ЦИК разве что дорисовывает до красивых 80% и выше.

    Если в Белоруссии политические партии и парламент всегда мало что значили, то в Таджикистане они недавно еще представляли определенную силу. После завершения гражданской войны, по условиям мира Рахмон дал квоту лидерам оппозиции и полевым командирам на государственные должности, в частности, в законодательном органе. Постепенно Рахмон стал забывать свои обещания, выдавливая конкурентов из власти и все больше заполняя властную вертикаль своей родней. Последняя крупная легальная оппозиционная сила – «Партия исламского возрождения Таджикистана» была запрещена в 2015 году, ее попросту объявили террористической организацией. С тех пор вся непримиримая оппозиция уходит в подполье.

    Переход к силовому противостоянию?

    Чем закончился сценарий, когда уничтожалась всякая политическая конкуренция при объявленном демократическом устройстве государство, можно прямо сейчас наблюдать на улицах Минска и других белорусских городов. Не видя других способов повлиять на власть, оппозиция все больше склоняется к бессмысленности бороться в легальном поле.

    31 августа председатель безобидной Социал-демократической партии Таджикистана Рахматилло Зойиров объявил бойкот предстоящим президентским выборам, к чему призвал и своих сторонников. «Я, как гражданин Таджикистана и председатель СДПТ, не намерен участвовать в обеспечении легитимности нынешних незаконных, антиконституционных и антинародных выборов президента Республики Таджикистан», – сказал Зойиров. Впрочем, на востоке всегда большое значение имели внутриклановые договоренности. Население, как и элиты тоже расколото, что не позволяет противникам Рахмона выступить единым фронтом.

    Кроме того, у Белоруссии и Таджикистана, кроме множества сходных черт, есть и серьезные различия.

    «Лукашенко пришел к власти в спокойной, экономически развитой стране, в которой экономический кризис, связанный с перестройкой и развалом СССР прошел свой пик, поэтому с его именем связывались все последующие успехи, – заявил газете ВЗГЛЯД доцент факультета международных отношений СПбГУ Руслан Шамгунов. – Оппозиция была вялой, побеждать ее на выборах было простым делом. Но в нынешних условиях он перестарался с количеством голосов, поданных за него. Кандидаты от оппозиции ему не конкуренты. Многие белорусы от него устали, да и перед ними маячит надежда на ЕС. Соседи эту надежду подогревают».

    В Таджикистане же, по мнению эксперта, ситуация была противоположной.

    «Территория Таджикистана была беднейшей и при СССР. Население разделено не только по национальному признаку, но и по клановому. "Перестройка" и "демократия" привели к гражданской войне, в ходе которой Рахмон пришел к власти и смог удержаться. Он уверенно победил кандидата от оппозиции на выборах после войны, на которых заниматься фальсификациями было рискованно. За первые пять лет своего правления он избавился от оппозиции. Чтобы управлять страной, нужно уметь договариваться с кланами. Оппозиция этого не умеет. В глазах жителей страны нынешний президент – победитель и миротворец. Отсутствие демократии ни для кого не имеет значения, а Европа далеко», - считает Шамгунов.

    Слабой чертой отдельных групп таджикской оппозиции является их недоговороспособность. Если в Белоруссии эту роль на себя взяли зарубежные кураторы с территории сопредельных стран, то в Средней Азии такого плацдарма не оказалось.

    «Президентские выборы в чистом виде вряд ли способны привести конфликту, т.к. оппозиция будет обращаться за поддержкой не ко всему народу, а только к представителям своего клана, который будет вынужден противостоять другим кланам. Поэтому плавный переход власти от отца к сыну не воспринимается так уж болезненно. Вот если при этом или после этого будут нарушены договоренности, тогда да, вспомнят про "нарушение демократии". Вокруг Таджикистана нет аналогов Польши, Литвы и т.п., нет ЕС, на чью помощь можно рассчитывать. Зато есть страны, с которыми не урегулированы пограничные вопросы, неспокойный Афганистан и Китай с его территориальными претензиями», – резюмирует эксперт.


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