Среди элит Киргизии развернулась битва в духе «Игры престолов»

Результатом очередной революции и контрреволюции в Киргизии стало появление нового премьер-министра – важной фигуры во властной структуре страны. Им стал Садыр Жапаров, еще несколько дней назад отбывавший тюремный срок. Происходящее в Киргизии напоминает знаменитую сагу «Игра престолов» – по крайней мере, по обилию кланов, игроков и политических интересов. Как все это у них устроено?

«Северянина Акаева сверг южанин Бакиев, а его сверг северянин Атамбаев, который отдал власть южанину Жээнбекову, которого пытаются свернуть сейчас». Такое простое объяснение происходящего в Киргизии вновь и вновь повторяют российские политологи. На самом же деле ситуация в киргизской политике чрезвычайно запутанная. Политические альянсы заключаются причудливым образом отчасти именно из-за географического разделения страны, но не только поэтому.

Киргизия административно делится на семь областей: Чуйскую, Таласскую, Иссык-Кульскую, Нарынскую (север страны) и Джалал-Абадскую, Ошскую и Баткенскую (юг). Которые, в свою очередь, делятся на 40 районов. Поскольку 94% территории страны составляют горы, то каждый из районов – изолированный участок. В большинстве случаев они имеют одну–две дороги для связи с внешним миром.

В каждом из районов складывается собственная элита, у которой есть свой устойчивый электорат, который за нее проголосует в любом случае. Поэтому каждый местный политик в Киргизии, по сути, независим и автономен. Он может легко перейти от одной партии в другую, поддерживать президента страны или вступить в оппозицию. Политическая опала, тюремное заключение, вынужденная эмиграция за границу, все эти и другие возможные невзгоды не влияют на главный актив в киргизской политике – преданных сторонников, в том числе крепких парней, готовых к силовым акциям в поддержку своего лидера.

Объединяясь с себе подобными, такие «региональные авторитеты» легко могут выставить для силового противостояния несколько тысяч, даже десятки тысяч своих сторонников. Соответственно, чем крупнее коалиция региональных лидеров, тем больше «штыков» они могут выставить единым фронтом. Такие коалиции долго не живут, они легко объединяются против общего врага, но рассыпаются, когда дело доходит до дележа власти.

Чисто физически легче договориться между собой соседям. Поэтому в Киргизии и создаются «южные» и «северные» партии, где превалируют выходцы из одной части страны, из одной области. Но чтобы набрать голоса во всех частях страны, приходится вступать в коалиции с представителями других регионов. Получаются смешанные политические объединения, но по их руководству четко видно, из какого региона и даже области ими руководят.

Кто кого свергает?

При северянине Акаеве протесты начались на юге страны, откуда перекинулись на север. При южанине Бакиеве – наоборот, сейчас та же картина. Соответственно, региональный раскол в Киргизии действительно налицо, но при этом необходимо понимать, что в протестах участвуют представители разных частей страны.

Например, северянин Алмазбек Атамбаев гордился тем, что участвовал в «революции» против режима Акаева, за что получил пост премьер-министра. Лидеры с юга страны тоже принимали участие в свержении своего земляка. В частности, Азимбек Бекназаров, еще один политический тяжеловес из Джалал-Абадской области по прозвищу Бульдог Революции, сделал немало для свержения режима Бакиева, после чего стал генпрокурором (сейчас он назначен послом в Малайзии, поэтому исключен из текущей борьбы).

Да, зачинщиком протестов и беспорядков, как правило, выступает регион, где того или иного лидера воспринимают как чужака. Но после начала массовых протестов к ним тут же присоединяются выходцы со всех регионов – в том числе земляки того, против кого организованы массовые выступления. Как правило, это те политики, у которых не сложились отношения с земляком либо на них не хватило должностей.

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В текущей попытке переворота в Киргизии, когда кроме перевыборов и отставки премьера оппозиции, по сути, ничего добиться не удалось, наблюдается та же картина. Инициаторами беспорядков выступили оппозиционные политики, олицетворяющие север страны, в первую очередь экс-президент Алмазбек Атамбаев, чья проигравшая выборы партия «Социал-Демократы» сразу вышла на акции протеста. Тем не менее, плодами попытки переворота воспользовались совсем другие люди.

Из Иссык-Куля приехали несколько сотен сторонников экс-депутата Садыра Жапарова и вытащили его из тюрьмы, где он отбывал наказание за захват заложников. Жапаров является политическим тяжеловесом в северной Иссык-Кульской области, ранее его сторонники уже пытались акциями протестов освободить своего лидера. На этих парламентских выборах, даже находясь в СИЗО, он снова шел на выборы со своим политическим партнером Камчыбеком Ташиевым, еще одним опальным политическим тяжеловесом, представляющим Джалал-Абадскую область. Откуда, кстати, в столицу страны приехали поддержки премьера еще около 200 молодых парней, явился и сам Ташиев.

В 2020 году эти два политика создали партию «Ата-Журт», которая победила на позапрошлых парламентских выборах. Тандем и саму партию связывают с личностью еще одного свергнутого экс-президента Киргизии Курманбека Бакиева и его приближенных. Сам Жапаров ранее официально работал у Бакиева советником. Под выборы в текущем году создали новую партию – «Мекенчил», которой не хватило 0,1% для преодоления семипроцентного барьера. Фактически именно активисты этой партии вытащили Жапарова из заключения, а постоянными митингами немало способствовали давлению на депутатов.

В результате на улицах Бишкека получилась забавная ситуация: по одну сторону баррикад оказалась очень разношерстная оппозиция.

Это и вышеупомянутые сторонники Атамбаева, прозападной партии «Реформа», националистов, активистов партий «Ата-Мекен» и «Республика». И даже сторонники сумевшей избраться партии «Бутун Кыргызстан», которая набрала чуть более 7% (кстати, еще одна считающаяся «южной» партия, которая приняла участие в попытке свержения южанина Жээнбекова).

Всю эту толпу разбавили горожане, представители, как сказали бы в Москве, «креативного класса». В результате под прикрытием такой «рукопожатной» публики собрались несколько сотен агрессивных молодых парней, которые и пошли на штурм Белого дома в ночь на 6 октября 2020 года. Милиция отбила первый приступ, а потом ночью просто решила не вмешиваться и отдала органы власти в центре города в руки протестующих, которые сразу принялись делить портфели. На короткое время им удалось даже занять места руководства МВД, ГКНБ и прокуратуры, но спустя несколько дней президент заставил их уйти.

Президент распустил правительство и будет утверждать новое, но в новом кабинете министров, кроме Садыра Жапарова (премьера), всего лишь два новых человека. Столичная публика, которая яростно требовала новых лиц в политике и руководстве страны, пребывает в шоке. Выступая главным образом против приближенного к президенту влиятельного клана семьи Матраимовых, они в итоге возвысили человека, приближенного к клану Бакиева, что для северян еще хуже. Для них он в прямом смысле кровавый тиран, поднявший оружие на свой народ (в результате переворота 2010 года погибла почти сотня человек).

Большой передел

Хотя в Киргизии еще выясняют, кто является властью, а кто оппозицией, ситуация постепенно проясняется и успокаивается. Президент ввел в Бишкеке чрезвычайное положение и комендантский час, что позволило выдавить из центра города разношерстную оппозицию. Премьер-министр страны с третьего раза все-таки утвержден парламентом по всем правилам и в соответствии с законом.

Подоспела и помощь России. 13 октября по поручению Владимира Путина замглавы администрации президента России Дмитрий Козак прилетел в Киргизию для переговоров с руководством страны. «Российская сторона выражала беспокойство и предлагала свою помощь для урегулирования ситуации», – сообщили о целях визита в администрации Сооронбая Жээнбекова. Тема переговоров пока не раскрывается, известно лишь, что на встрече присутствовал и Садыр Жапаров.

После окончательного утверждения Жапарова новым премьером следует, казалось бы, ожидать отставки президента, который сам обещал уйти, как только начнет функционировать новое правительство. И если с правительством почти решили, то проблемы возникли в парламенте, где развернулась борьба за кресло спикера, что может затянуть политический кризис. Третьим спикером Киргизии за неделю был избран Канат Исаев, который перед назначением высказался против отставки президента. «Президент – гарант легитимности и стабильности в стране. Он должен остаться», – сказал претендент на пост», – сказал Исаев.

Все это означает, что после провала предыдущей попытки импичмента (для этого не набрали даже половины голосов) теперь такой сценарий Жээнбекову почти не грозит. Он вполне может удержаться у власти до конца новых парламентских выборов, под вполне реальным предлогом того, что в этой политической неразберихе он единственный бесспорно легитимный представитель руководства страны.

Тем временем в Оше разворачиваются свои «Игры престолов». В город из Турции вернулся экс-мэр Мелис Мырзакматов, имеющий большой авторитет и связи в Ошской области (самой густонаселенной в стране). При Атамбаеве против него завели уголовное дело и он бежал из страны. Как и с делом нынешнего премьера, Верховный суд отменил прошлые обвинительные приговоры.

Пока ошане заняты внутренним дележом власти и попыткой спасти президента, их соседи, такие же южане, но обделенные при распределении должностей, резко укрепили свои позиции. Происходит своеобразный реванш, вот только не Алмазбека Атамбаева (его снова арестовали), а совсем другого экс-президента (Бакиева). Не сказал последнего слова Адахан Мадумаров, который снова превратился во влиятельную фигуру, он явно рассчитывает со своей партией «Бутун Кыргызстан» вернуться во власть. По сути, сейчас в Киргизии наблюдается не классическое противостояние север – юг, а разборки внутри южной киргизской элиты, использующей для этого своих младших партнеров из других частей страны.

Поэтому и никакого раскола страны с гражданской войной тоже не будет. Настанет очередной политический кризис, который наложился на жесточайший экономический коллапс. Население видит во власти все те же старые лица, отягощенные коррупционными скандалами. Протесты неизбежны, и они вновь приведут к новой перестановке прежних политиков.

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