Парламент Киргизии утвердил введенный Жээнбековым режим ЧП

Киргизский парламент утвердил режим чрезвычайного положения в Бишкеке, введенный президентом республики Сооронбаем Жээнбековым.

На заседании парламента присутствуют 62 депутата, они единогласно поддержали введение режима ЧП в Бишкеке, сообщает 24.kg.

Также парламент избрал новым спикером депутата от фракции «Кыргызстан» Каната Исаева. Вице-спикер Аида Касымалиева сообщила, что в повестке дня был только один вопрос – рассмотрение ЧП в Бишкеке. Один из депутатов предложил выбрать нового спикера, и вопрос добавили в повестку, передает РИА «Новости».

Исаев является лидером «Кыргызстана», он был единственным выдвинутым на пост спикера кандидатом, уточняет ТАСС.

Напомним, в Бишкеке с утра 5 октября вспыхнули беспорядки на центральной площади Ала-Тоо, где собрались сторонники партий, не прошедших в парламент республики по итогам выборов. Демонстранты захватили и разграбили здание парламента, а затем освободили из заключения бывшего главу государства Атамбаева и экс-премьера Киргизии Сапара Исакова, осужденных за коррупцию. Позже Атамбаев был задержан спецназом Киргизии в особняке в Кой-Таше.

В пятницу президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков подписал указ о введении на территории Бишкека режима чрезвычайного положения до 21 октября.