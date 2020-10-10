Новый премьер Киргизии обвинил Атамбаева в инсценировке покушения

Машину экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева обстреляли его же охранники, заявил на пресс-конференции новый премьер-министр страны Садыр Жапаров.

Стрельба по машине бывшего главы государства была заранее спланирована, чтобы очернить сторонников Жарапова, все происходило «по сценарию», цитирует премьера 24.kg.

В пятницу в Бишкеке на митинге автомобиль Атамбаева обстреляли из пистолета, сам политик не пострадал. В субботу Атамбаева задержали у себя в особняке. Задержание проводилось в рамках уголовного дела по организации массовых беспорядков.

В субботу киргизский парламент утвердил новый состав правительства страны, на должность премьер-министра был утвержден Садыр Жапаров. До этого Жапаров заявлял, что президент страны Сооронбай Жээнбеков якобы готов подать в отставку. Также 10 октября подал в отставку спикер киргизского парламента Мыктыбек Абдылдаев. Абдылдаев был избран спикером парламента на внеочередной сессии 6 октября.