Новый спикер киргизского парламента продержался на посту три дня

Спикер киргизского парламента Мыктыбек Абдылдаев подал в отставку в ходе внеочередной сессии, его избрали на этот пост несколько дней назад.

Абдылдаев заявил, что некоторые его коллеги сомневаются в легитимности его избрания, потому он решил покинуть должность, передает «АКИpress».

Заседание парламента продолжил вице-спикер Мирлан Бакиров.

Абдылдаев был избран спикером парламента на внеочередной сессии 6 октября в присутствии около 30 депутатов.

В пятницу вечером к резиденции главы Киргизии власти стянули военную технику.

Накануне президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков подписал указ о введении на территории Бишкека режима чрезвычайного положения до 21 октября. Комендантом столицы назначен заместитель министра внутренних дел Киргизии Алмазбек Орозалиев. Жээнбеков также заявил, что есть вероятность потерять Киргизию, если беспорядки продолжатся.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что контрреволюцию в Киргизии возглавил боевой генерал.