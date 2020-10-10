Названа статья, по которой задержали Атамбаева

Задержание экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева провели в рамках уголовного дела по организации массовых беспорядков в Бишкеке.

Государственный комитет национальной безопасности Киргизской республики (ГКНБ) задержал Атамбаева, Каната Сагымбаева и Дамира Мусакеева, передает 24.kg со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«В настоящее время межведомственной следственно-оперативной группой продолжаются соответствующие следственные и оперативные мероприятия, направленные на установление и задержание других соучастников данного преступления», – добавили в комитете.

Ранее в субботу сообщалось, что бывший президент Киргизии задержан сотрудниками правоохранительных органов. Спецназ вошел на территорию дома Атамбаева в Кой-Таше.

Напомним, в пятницу президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков подписал указ о введении на территории Бишкека режима чрезвычайного положения до 21 октября. Комендантом столицы назначен заместитель министра внутренних дел Киргизии Алмазбек Орозалиев. Жээнбеков также заявил, что есть вероятность потерять Киргизию, если беспорядки продолжатся.

В пятницу в Бишкеке во время митинга автомобиль Атамбаева подвергся обстрелу.