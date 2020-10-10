Кандидат в премьеры Киргизии заявил о готовности Жээнбекова подать в отставку

Кандидат на пост премьера Киргизии Садыр Жапаров заявил, что президент страны Сооронбай Жээнбеков якобы готов подать в отставку.

«Я разговаривал с президентом перед заседанием (парламента). Он готов уйти в отставку», – цитирует Жапарова РИА «Новости».

Жапаров в ходе внеочередного заседания парламента Киргизии также заявил, что «готов взять ответственность за дальнейшую ситуацию» на себя, передает 24.kg. «Все обязательства будут выполнены. Нам необходим социальный рост, нужно поднять авторитет профессий врача и учителя», – сказал Садыр Жапаров.

Он пояснил, что готов работать с нынешним составом правительства страны, но в будущем будут изменения, «обязательно придут молодые кадры». Парламент на данный момент не рассматривает других кандидатов на должность премьера.

Ранее в субботу подал в отставку спикер киргизского парламента Мыктыбек Абдылдаев. Абдылдаев был избран спикером парламента на внеочередной сессии 6 октября.

Накануне президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков подписал указ о введении на территории Бишкека режима чрезвычайного положения до 21 октября. Комендантом столицы назначен заместитель министра внутренних дел Киргизии Алмазбек Орозалиев. Жээнбеков также заявил, что есть вероятность потерять Киргизию, если беспорядки продолжатся.