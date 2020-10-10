Новый премьер Киргизии заявил, что Москва останется главным партнером Бишкека

Москва останется главным стратегическим партнером Бишкека, заявил назначенный в субботу премьер-министр Киргизии Садыр Жапаров.

«Россия наш главный стратегический партнер и останется им. Нас многое связывает, в том числе и в геополитическом плане», – приводит слова Жапарова РИА «Новости».

Вице-спикер парламента Мирлан Бакиров сообщил, что в случае отставки действующего главы государства Сооронбая Жээнбекова его функции возьмет на себя новый премьер.

«В случае отставки президента по конституции его обязанности должен был исполнять спикер парламента, но так как он тоже сложил полномочия, они переходят к премьер-министру», – цитирует Бакирова ТАСС.

В субботу киргизский парламент утвердил новый состав правительства страны, на должность премьер-министра был утвержден Садыр Жапаров. До этого Жапаров заявлял, что президент страны Сооронбай Жээнбеков якобы готов подать в отставку. Также 10 октября подал в отставку спикер киргизского парламента Мыктыбек Абдылдаев. Абдылдаев был избран спикером парламента на внеочередной сессии 6 октября.

В пятницу Жээнбеков подписал указ о введении на территории Бишкека режима чрезвычайного положения до 21 октября. Комендантом столицы назначен заместитель министра внутренних дел Киргизии Алмазбек Орозалиев. Жээнбеков также заявил, что есть вероятность потерять Киргизию, если беспорядки продолжатся.