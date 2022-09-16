Погранслужба Киргизии обвинила Таджикистан в применении РСЗО и авиации

Киргизия обвинила Таджикистан в использовании реактивных систем залпового огня (РСЗО) и военной авиации в зоне конфликта на границе двух государств, заявили в пограничной службы киргизского государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ).

«Таджикская сторона использует тяжелую бронетехнику, ракетные системы залпового огня и авиацию. Военнослужащие Кыргызстана отражают все атаки с земли и воздуха, не давая возможности захватить населенные пункты страны», – приводит ТАСС сообщение погранслужбы Киргизии.

Ранее представители Киргизии и Таджикистана провели переговоры, в ходе которых договорились о прекращении огня на общем участке границы.

Между тем, в Душанбе обвинили ВС Киргизии в нападении на Таджикистан.

До этого сообщалось, что во время боев на границе с Таджикистаном пострадали 11 военных Киргизии.

Киргизия обвинила ВС Таджикистана в обстреле пограничников в местностях Эки-Таш, Чыр-Добо, Кум-Мазар, Кулунду, Максат, Жаны-Жер, Орто-Боз и заставы «Самаркандек». Бишкек начал эвакуировать жителей из приграничных с Таджикистаном районов Киргизии.

Напомним, 14 сентября между пограничниками Киргизии и Таджикистана произошла перестрелка. По версии Киргизии, ее «пограничный наряд обнаружил» пограничников Таджикистана, занявших «в нарушение ранее достигнутых договоренностей» боевые позиции «на неописанном участке госграницы» в районе местности Булак-Башы Баткенского района Баткенской области Киргизии. В ответ на требования покинуть территорию таджикские пограничники «открыли огонь», после чего киргизская сторона также «применила оружие». Пограничники Таджикистана в ходе столкновения «применили минометы».

В силовых структурах Таджикистана в свою очередь подтвердили факт перестрелки между пограничниками «в районе Ворух» (Согдийская область Таджикистана).

В тот же день вооруженные столкновения также произошли в местностях Как-Сай и Паскы-Арык Баткенской области. В силовых структурах Таджикистана сообщили, что в перестрелке на границе с Киргизией погиб таджикский пограничник. Киргизская сторона в свою очередь сообщила о двух раненых военнослужащих и трех пострадавших гражданских лицах.