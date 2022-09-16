Киргизия начала эвакуацию из приграничных с Таджикистаном районов

Власти Киргизии приступили к эвакуации жителей ряда приграничных с Таджикистаном поселков из-за обстрелов на границе двух государств, сообщили в администрации полномочного представителя главы киргизского государства в Баткенской области.

«Проводится эвакуация жителей некоторых населенных пунктов, которые расположены вблизи границы», – приводит слова представителя администрации ТАСС.

В свою очередь Пограничная служба (ПС) Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии призвала Душанбе прекратить вооруженный конфликт на границе двух стран и начать процесс стабилизации обстановки.

По версии ПС ГКНБ, Таджикистан нарушил ранее достигнутые договоренности о прекращении огня и «вероломно атаковал пограничные и гражданские объекты по всему периметру кыргызско-таджикской госграницы в Баткенском районе Баткенской области (Киргизия)».

«Пограничная служба ГКНБ выражает крайнюю озабоченность развитием обстановки на кыргызско-таджикском участке госграницы и отмечает участившиеся провокации на государственной границе, активное участие в вооруженных конфликтах лиц, не идентифицированных как военнослужащие пограничных войск Таджикистана, проводящих агитацию и пропаганду идей, направленных на разжигание и нетерпимость к гражданам и военнослужащим Кыргызской Республики», – подчеркивается в заявлении.

В Киргизии полагают, что все эти факторы являются «наглядным нарушением договоренностей о стабилизации обстановки на госгранице», а в Душанбе способствуют эскалации вооруженных столкновений, что приводит «как к человеческим жертвам, так и наносит ущерб гражданской инфраструктуре обеих стран».

Ранее Киргизия обвинил ВС Таджикистана в обстреле пограничников в местностях Эки-Таш, Чыр-Добо, Кум-Мазар, Кулунду, Максат, Жаны-Жер, Орто-Боз и заставы «Самаркандек».

Напомним, 14 сентября между пограничниками Киргизии и Таджикистана произошла перестрелка. По версии Киргизии, ее «пограничный наряд обнаружил» пограничников Таджикистана, занявших «в нарушение ранее достигнутых договоренностей» боевые позиции «на неописанном участке госграницы» в районе местности Булак-Башы Баткенского района Баткенской области Киргизии. В ответ на требования покинуть территорию таджикские пограничники «открыли огонь», после чего киргизская сторона также «применила оружие». Пограничники Таджикистана в ходе столкновения «применили минометы».

В силовых структурах Таджикистана в свою очередь подтвердили факт перестрелки между пограничниками «в районе Ворух» (Согдийская область Таджикистана).

В тот же день вооруженные столкновения также произошли в местностях Как-Сай и Паскы-Арык Баткенской области. В силовых структурах Таджикистана сообщили, что в перестрелке на границе с Киргизией погиб таджикский пограничник. Киргизская сторона в свою очередь сообщила о двух раненых военнослужащих и трех пострадавших гражданских лицах.