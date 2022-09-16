В Душанбе обвинили ВС Киргизии в нападении на Таджикистан

Киргизские пограничники в пятницу утром атаковали ряд таджикских населенных пунктов, сообщил пресс-центр Пограничных войск Государственного комитета национальной безопасности Таджикистана.

«16 сентября 2022 года, примерно в 04.50 (по местному времени, 02.50 мск), пограничники пограничной заставы «Коктош» Баткенского пограничного отряда Киргизии в нарушение договоренности с использованием тяжелого вооружения обстреляли пограничную заставу «Душанбе» пограничного отряда «Исфара» Республики Таджикистан», – приводит сообзение пресс-центра ТАСС. Там уточнили, что ударам подверглись почти десять населенных пунктов.

Ранее Киргизия обвинила ВС Таджикистана в обстреле пограничников в местностях Эки-Таш, Чыр-Добо, Кум-Мазар, Кулунду, Максат, Жаны-Жер, Орто-Боз и заставы «Самаркандек». Бишкек начал эвакуировать жителей из приграничных с Таджикистаном районов Киргизии. Позже в Киргизии заявили о появлении пострадавших на границе с Таджикистаном.

Напомним, 14 сентября между пограничниками Киргизии и Таджикистана произошла перестрелка. По версии Киргизии, ее «пограничный наряд обнаружил» пограничников Таджикистана, занявших «в нарушение ранее достигнутых договоренностей» боевые позиции «на неописанном участке госграницы» в районе местности Булак-Башы Баткенского района Баткенской области Киргизии. В ответ на требования покинуть территорию таджикские пограничники «открыли огонь», после чего киргизская сторона также «применила оружие». Пограничники Таджикистана в ходе столкновения «применили минометы».

В силовых структурах Таджикистана в свою очередь подтвердили факт перестрелки между пограничниками «в районе Ворух» (Согдийская область Таджикистана).

В тот же день вооруженные столкновения также произошли в местностях Как-Сай и Паскы-Арык Баткенской области. В силовых структурах Таджикистана сообщили, что в перестрелке на границе с Киргизией погиб таджикский пограничник. Киргизская сторона в свою очередь сообщила о двух раненых военнослужащих и трех пострадавших гражданских лицах.

Протяженность границы Таджикистана и Киргизии составляет более 980 км, после распада Советского Союза на ней остались десятки спорных участков. В процессе делимитации и демаркации выявлено и согласовано между двумя странами более 660 км. На некоторых участках время от времени между местными жителями возникают конфликты.