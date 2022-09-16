Таджикистан и Киргизия создали комиссию по контролю за соблюдением прекращения огня

Делегации Таджикистана и Киргизии договорились создать совместную комиссию по контролю за соблюдением прекращения огня на границе двух государств, сообщили в пресс-службе председателя Согдийской области Таджикистана.

«Была сформирована совместная комиссия под руководством председателя Согдийской области (Таджикистана) Раджаббоя Ахмадзоды и председателя Баткенской области (Киргизии) Абдукарима Алимбаева», – передает сообщениеТАСС.

Ранее президенты Киргизии и Таджикистана Садыр Жапаров и Эмомали Рахмон договорились об отводе военных сил от общей границы, встреча лидеров государств прошла на полях саммита ШОС в узбекистанском Самарканде.

Напомним, в пятницу в Душанбе обвинили ВС Киргизии в нападении на Таджикистан. До этого сообщалось, что во время боев на границе с Таджикистаном пострадали 11 военных Киргизии.

Киргизия обвинила ВС Таджикистана в обстреле пограничников в местностях Эки-Таш, Чыр-Добо, Кум-Мазар, Кулунду, Максат, Жаны-Жер, Орто-Боз и заставы «Самаркандек». Бишкек начал эвакуировать жителей из приграничных с Таджикистаном районов Киргизии.

Напомним, 14 сентября между пограничниками Киргизии и Таджикистана произошла перестрелка. По версии Киргизии, ее «пограничный наряд обнаружил» пограничников Таджикистана, занявших «в нарушение ранее достигнутых договоренностей» боевые позиции «на неописанном участке госграницы» в районе местности Булак-Башы Баткенского района Баткенской области Киргизии. В ответ на требования покинуть территорию таджикские пограничники «открыли огонь», после чего киргизская сторона также «применила оружие». Пограничники Таджикистана в ходе столкновения «применили минометы».

В силовых структурах Таджикистана в свою очередь подтвердили факт перестрелки между пограничниками «в районе Ворух» (Согдийская область Таджикистана).

В тот же день вооруженные столкновения также произошли в местностях Как-Сай и Паскы-Арык Баткенской области. В силовых структурах Таджикистана сообщили, что в перестрелке на границе с Киргизией погиб таджикский пограничник. Киргизская сторона в свою очередь сообщила о двух раненых военнослужащих и трех пострадавших гражданских лицах.