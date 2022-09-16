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Политику в отношении России предложили пересмотреть три страны ЕС
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Главы ведомств по европейским делам Германии, Франции и Польши объявили о планах по пересмотру принципов политики ЕС в отношении России, заявили в немецком МИД.
«Поскольку агрессивная война России против Украины знаменует собой фундаментальный поворотный момент в отношениях между ЕС и Россией, нам необходимо заново определить ключевые руководящие принципы политики Европейского союза в отношении России», – цитирует сообщение «Газета.Ru».
В заявлении отмечается, что главы ведомств выступают за «стратегический подход» к восстановлению Украины на согласованной и устойчивой основе и с участием международных партнеров.
В четверг глава европейской дипломатии Жозеп Боррель призвал бороться с противниками военной поддержки Киева.
Эксперт оценил перспективы «миллиардного» иска Uniper к Газпрому
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«Решение суда по иску Uniper предсказуемое. Стокгольмский арбитраж давно доказал свою необъективность. Другое дело, что в Европе у Газпрома уже нечего изымать», – заявил газете ВЗГЛЯД эксперт в области энергетики Станислав Митрахович. Ранее стало известно, что немецкий концерн намерен предъявить иск Газпрому на миллиарды евро.
«Стокгольмский арбитраж вполне может посчитать, что газ не поставлялся не из-за форс-мажора, а намеренно. В свою очередь Газпром будет говорить о санкциях и отрицать подобные обвинения», – описал возможный сценарий развития процесса Станислав Митрахович, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ), научный сотрудник Финансового университета при правительстве РФ.
Эта инстанция в Стокгольме ранее уже продемонстрировала свою необъективность, напомнил собеседник. «Решение двухлетней давности по спору Газпрома и «Нафтогаза» было диспаритетным. В результате разбирательства Газпром обязали следовать правилу «качай или плати». В то время как платить за поставляемые ресурсы украинскую сторону никто не заставлял. Если уже в те времена были подобные политизированные решения, то чего стоит ожидать сегодня?» – риторически спросил он.
Митрахович также обратил внимание, что на сегодняшний день огромное число иностранных активов Газпрома уже национализировано странами ЕС. В связи с этим, отмечает эксперт, в случае победы Uniper «у российской компании просто нечего будет изымать».
«С точки зрения той логики, которой руководствуется компания Uniper, Газпром – единственный ответчик по этим претензиям. Если бы они подали иск к немецкому правительству, которое вводит санкции, общественное мнение это бы осудило. Я не исключаю, что в будущем какая-то из немецких компаний действительно может подать в суд на правительство ФРГ. Но и тогда суд решит, что власти ни в чем не виноваты», – уверен собеседник.
Ранее агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что германский энергоконцерн Uniper рассматривает вариант инициирования арбитражного разбирательства в отношении Газпрома в Стокгольмском суде. Предметом разбирательства могут стать «миллиарды евро компенсации», которые концерн потребует от российской компании.
В июле глава Uniper Клаус-Дитер Маубах заявлял о возможных судебных разбирательствах из-за объявленных российской стороной форс-мажоров в сфере поставок газа. «Наш долгосрочный и ранее надежный партнер и поставщик Газпром не поставлял объемы газа, которые мы законтрактовали и оплатили, с середины июня 2022 года. Газпром на прошлой неделе – четыре недели спустя после нарушения поставок – объявил форс-мажор. Этот шаг, по нашему мнению, нарушает наш контракт, заключенный с Газпромом», – цитировал ТАСС Маубаха.
Ранее сообщалось, что Uniper получил миллиардные убытки в I полугодии 2022 года из-за сокращения поставок газа из России. Так, чистый долг Uniper вырос с 324 млн евро до 2,057 млрд евро. При этом скорректированный показатель EBIT оказался отрицательным – минус 564 млн евро.
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Польша опубликовала список картин, которые требует у России
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Министерство культуры Польши опубликовало список из семи картин, которые рассчитывает получить от России. Среди них «Поклонение младенцу» Лоренцо ди Креди, «Двое скорбящих святых» Аретино Спинелло, «Христос и грешница» Луки Джордано.
«Я надеюсь, что когда-то наши экспозиции пополнят военные потери, которые находятся сейчас в РФ, там находятся произведения искусства, которые принадлежат польскому государству и просто должны быть возвращены», – приводит ТАСС слова министра культуры и национального наследия страны Петра Глиньского. По его словам, «тут нет места для какой-либо дискуссии».
Согласно размещенному на сайте министерства культуры списку, Польша рассчитывает получить семь картин преимущественно итальянских художников. Среди них «Поклонение младенцу» Лоренцо ди Креди, «Двое скорбящих святых» Аретино Спинелло, «Мадонна с младенцем и Иоанном Крестителем» неизвестного автора, «Христос и грешница» Луки Джордано, «Мадонна с младенцем и лилиями на фоне пейзажа» неизвестного автора, «Портрет художника» Валантена де Булонь, «Итальянский пейзаж со стаффажем» Андреа Локателли.
Ранее посольство России в Варшаве получило дипломатическую ноту МИД Польши с требованием вернуть семь объектов культуры.
Напомним, в среду вице-премьер, министр культуры и национального наследия Польши Петр Глиньский заявил, что министерство иностранных дел Польши направило посольству России ноту с требованием вернуть семь предметов искусства из Пушкинского музея в Москве.
Ранее газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала, как Польша открыла новый фронт в «исторической войне» с Россией.
Путин и президент Ирана посмеялись над США и ЕС
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Президент России Владимир Путин с иронией отозвался о политике, проводимой странами Запада. На встрече с президентом Ирана Эбрахимом Раиси, которая прошла в четверг на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества в Самарканде, российский лидер раскритиковал США и Евросоюз за непоследовательность.
Раиси в ходе беседы с российским лидером отметил, что Иран никогда не покидает и не покинет переговорный стол, однако США, по его словам, являются недоговороспособными и «нарушают все обязательства». «И, конечно, все убедились в том, что Евросоюз тоже находится в пассивной ситуации – они тоже неспособны выполнять свои обещания», – подчеркнул президент Ирана.
«Хозяева своего слова. Хотят – дают, хотят – забирают», – сказал Путин, обращаясь к своему визави, после того как Раиси произнес целую отповедь западным странам, передает ТАСС.
После перевода этого каламбура на фарси президенты вместе посмеялись и продолжили переговоры.
Путин ранее заявил, что Россия очень рада скорому присоединению Ирана к Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
В Европе подсчитали, когда закончится газ без российских поставок
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Европейские газовые хранилища могут опустеть в начале февраля следующего года, пишет испанская La Vanguardia. Газета допускает, что у Европы в случае согласия России поставлять газ хотя бы в маленьком объеме получится «продержаться» до марта 2023-го.
«160-ти газовых хранилищ в 18 странах с уровнем заполненности почти на 83% хватит, чтобы обеспечить только 21% годового потребления в странах-членах ЕС», – передает РИА «Новости» текст публикации.
Сейчас перед европейскими властями стоит сложная задача сделать так, чтобы нынешних запасов газа хватило на всю зиму. Придется сократить потребление топлива и перераспределить излишки, предупреждает автор статьи.
«Можно было бы продержаться и до марта 2023 года, но при условии, что Москва возобновит поставки газа, пусть даже и в маленьком объеме», – отмечает La Vanguardia.
Опрошенные изданием эксперты не уверены, сможет ли Европа достичь цели по сокращению потребления и есть ли у нее инфраструктура для того, чтобы распределять ресурсы между странами, которые в них нуждаются. «В случае провала могут пошатнуться основы ЕС», – предупреждают они.
Ранее в среду в Венгрии заявили, что осенью можно ожидать пересмотра санкционной политики Евросоюза из-за приближения холодов.
Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с канцлером Германии Олафом Шольцем назвал циничными попытки переложить на Москву вину за энергетические проблемы Европы. Российский лидер указал на перекрытие властями соответствующих стран поставок газа по маршрутам через Украину и Польшу и отказ ввести в действие «Северный поток – 2». Кроме того, глава государства подчеркивал, что проблемы с поставками газа в Европу по «Северному потоку – 1» вызваны западными санкциями против Москвы.
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Качиньский оценил вероятность получения Польшей «репараций» от России
Сейчас Польша не сможет добиться от России «компенсации» за Вторую мировую войну, но не отказывается от этой идеи, заявил лидер правящей в Польше партии «Закон и справедливость» Ярослав Качиньский.
«Мы вовсе не говорим, что нам не положены (компенсации)», – заявил Качиньский, подчеркнув, что «нужно выбрать определенную очередность» и действовать «шаг за шагом». По его словам, «в контексте Германии этот вопрос трудный, но реальный», а вот «в отношении России, такой, какая она сегодня – нет», передает ТАСС.
Качиньский сказал, что будет «очень доволен, если доживет до того, когда Россия присоединится к семье цивилизованных стран, которые соблюдают определенные правила». Тогда, по его словам, «можно будет этот вопрос поставить как реальный», передает РИА «Новости».
Напомним, Польша хочет получить от Германии репарации за действия немцев во время Второй мировой войны. Глава правящей партии Польши «Право и справедливость» Ярослав Качиньский заявил, что власти республики оценили ущерб стране от действий нацистской Германии в 1,3 трлн долларов (6 трлн 200 млрд злотых). В МИД Германии ответили, что считают вопрос закрытым.
Польша потребовала от России семь предметов искусства из Пушкинского музея
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Министерство иностранных дел Польши направило посольству России ноту с требованием вернуть семь предметов искусства из Пушкинского музея в Москве, заявил вице-премьер, министр культуры и национального наследия Польши Петр Глиньский.
Глиньский утверждает, что эти предметы искусства якобы были украдены.
Польша уже не первый раз заявляла права на ряд предметов искусства в РФ. Бывший тогда исполняющим обязанности министра культуры РФ Владимир Мединский заявлял, что вопроса о возвращении культурных ценностей для России не существует, перемещенные в осуществление компенсаторной реституции предметы искусства являются достоянием страны. Мединский добавил тогда, что «нет и не может быть никаких благоприятных условий, при которых Россия вступит в какие бы то ни было переговоры на тему «возвращения культурных ценностей», этот вопрос для нас просто несуществующий», передает РИА «Новости».
«Министерство культуры и национального наследия составило семь новых реституционных заявлений, касающихся произведений искусства, вывезенных с территории Польши в СССР во время Второй мировой войны», – заявил Глиньский.
Замминистра иностранных дел Польши Петр Вавжик заявил, что «12 сентября этого года нота по этому вопросу была передана посольству России с документацией на основании того, что нам было передано министерством культуры и национального наследия».
Ранее газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала, как Польша открыла новый фронт в «исторической войне» с Россией.
Власти Германии собрались национализировать три крупные газовые компании
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Германия находится на поздней стадии переговоров о национализации газовых компаний Uniper, VNG AG и Securing Energy for Europe GmbH (бывшая Gazprom Germania GmbH), сообщили источники Bloomberg.
«Германия находится на поздней стадии переговоров о приобретении Uniper SE и двух других крупных импортеров газа в качестве исторического шага, который позволит избежать коллапса энергетического рынка страны», – приводит сообщение американского агентства РИА «Новости».
По данным Bloomberg, прекращение поставок газа по «Северному потоку» приносит немецким компаниям огромные убытки, так как вынуждает их закупать голубое топливо у других поставщиков по повышенной цене. Bloomberg отмечает, что Uniper теряет до 100 млн евро в день, а VNG ожидает в 2022 году убытков в 1 млрд евро. «Все очень сложно, мы очень тщательно все прорабатываем», – заявил министр экономики ФРГ Роберт Хабек.
Немецкие компании ранее обращались к правительству Германии за финансовой помощью. Uniper запрашивала 9 млрд евро еще в июле, а VNG подала обращение за помощью на прошлой неделе.
Securing Energy for Europe – переименованная структура Газпрома Gazprom Germania, взятая под временный контроль правительством ФРГ 4 апреля.
Uniper – немецкая энергетическая компания. Основная деятельность – производство электроэнергии, а также глобальная торговля энергоресурсами и широкий портфель газовых активов, что делает Uniper одной из ведущих газовых компаний Европы.
VNG работает в секторе газа и газовой инфраструктуры, у нее 20 дочерних предприятий в Германии и Европе. Штат составляет около 1,5 тыс. человек. Штаб-квартира находится в Лейпциге.
Напомним, в конце августа стало известно, что власти Германии создали холдинговую компанию для возможной национализации «дочки» Газпрома. В середине июня сообщалось, что канцлер Германии Олаф Шольц якобы отверг предложение главы Минэкономики Германии Роберта Хабека о национализации компании Gazprom Germania GmbH из опасений эскалации конфликта с Россией и обострения разногласий по поводу импорта российского газа.
Ранее власти ФРГ решили взять Gazprom Germania GmbH под долгосрочное управление, переименовав немецкое подразделение Газпрома в Securing Energy for Europe GmbH (SEFE).
Путин в беседе с Шольцем назвал циничными обвинения России в газовых проблемах Европы
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Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с канцлером Германии Олафом Шольцем назвал циничными попытки переложить на Москву вину за энергетические проблемы Европы, сообщили в пресс-службе Кремля.
«Учитывая перекрытие властями соответствующих стран поставок газа по маршрутам через Украину и Польшу и отказ ввести в действие «Северный поток – 2», попытки переложить на Россию вину за проблемы в энергоснабжении Европы выглядят весьма цинично», – говорится на сайте Кремля.
Также Путин указал Шольцу, что проблемы с поставками газа в Европу по «Северному потоку – 1» вызваны западными санкциями против Москвы.
«Характеризуя создавшуюся ситуацию в европейской энергетике, Владимир Путин подчеркнул, что Россия была и остается надежным поставщиком энергоресурсов, исполняя все свои контрактные обязательства, а перебои, например, в работе газопровода «Северный поток – 1» вызваны антироссийскими санкциями, мешающими проводить его техническое обслуживание», – говорится в сообщении.
Ранее Путин заявил, что если Европе не нужны преимущества по дешевому газу из России, то есть и другие страны, готовые сотрудничать.
В Германии заявили о принятом запрете на поставку западных танков Украине
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Германия совместно с союзниками приняла решение не поставлять Украине основные боевые танки западного образца, сообщил лидер социал-демократов Германии (СДПГ) Ларс Клингбейл в ходе выступления Ольденбурге.
«Совместно с союзниками принято решение о том, что ни одна страна не поставляет основные боевые танки западного образца», – цитирует политика издание Die Zeit.
В свою очередь обозреватель Bloomberg Андреас Клут отметил, что страны НАТО до сих пор не поставляли Украине основные боевые танки собственного производства. «Никто из стран-партнеров пока еще не отправлял западные танки – в отличие от советских», – приводит слова обозревателя ТАСС.
Клут указывает, что основная причина, по которой поставки танков не осуществляются – опасения западных стран по поводу возможной эскалации, если Украина получит современное западное оружие. Представители же Киева уже длительное время просят у Германии танки «Леопард» (Leopard), запасы которых у Берлина составляют около 2 тыс. единиц, а также бронетранспортеры «Мардер» (Marder).
Накануне глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Украина должна получить то вооружение, которое ей необходимо, в том числе танки. Во вторник глава комитета Бундестага по европейским делам Антон Хофрайтер («зеленые») выступил за скорейшую поставку Украине немецких боевых танков «Леопард» (Leopard). Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал «союзников» поставлять Киеву больше тяжелых вооружений.
В минувшее воскресенье глава МИД Германии Анналена Бербок уклонилась от ответа на вопрос Кулебы о поставках киевскому режиму танков «Леопард» (Leopard). Днем ранее глава МИД Германии призвала продолжить оказывать военную помощь Украине.
Немцы резко раскритиковали фон дер Ляйен за желание «наказать» Россию
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Читатели немецкого издания Der Spiegel обрушились с критикой на председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен после ее высказываний о «мерах наказания России». Свое мнение они выразили в комментариях к соответствующей статье.
Чиновница выступила перед депутатами Европарламента с призывами сохранять антироссийские санкции, добавив, что нынешние рестрикции – «самые строгие, какие видел когда-либо в своей истории весь мир». «Европа победит», – заверила фон дер Ляйен.
«Европа потеряет многое, в то время как США будут в прибыли. Кроме них, есть еще пара бенефициаров», – пишет в комментариях пользователь Alberich, передает РИА «Новости».
«Подобные высказывания напоминают социалистические духоподъемные лозунги из прошлых времен. И имеют те же цели! 98% населения лишились благосостояния, чтобы это глобалистское политбюро настояло на своем и продолжало, как злобный идиот, плести свои ядовитые геополитические интриги», – высказал мнение ElkePohn.
«Пока победой Европы не пахнет. Стоит только посмотреть на инфляцию и подумать, что нас ожидает зимой. Уже появились те, кто больше не хочет играть в эти игры. Возможно, что фон дер Ляйен живет в параллельном мире. Там, может быть, все выглядит по-другому», – подчеркнул Fritz-hw2SWMB7R.
«Эта ваша Урсула страдает полной потерей связи с реальностью. А с ней и весь ее шлепнутый ЕС!!! ЕС надо было позаботиться раньше о дипломатическом решении. А теперь они врут, представляя Россию единственной виновницей», – резюмировала Sandra – WLZT.
Кроме того, фон дер Ляйен заявила накануне, что цены на газ в странах Евросоюза увеличились в десять раз по сравнению с уровнем, который существовал до пандемии коронавируса.
Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с канцлером Германии Олафом Шольцем назвал циничными попытки переложить на Москву вину за энергетические проблемы Европы. Российский лидер указал на перекрытие властями соответствующих стран поставок газа по маршрутам через Украину и Польшу и отказ ввести в действие «Северный поток – 2». Кроме того, глава государства подчеркивал, что проблемы с поставками газа в Европу по «Северному потоку – 1» вызваны западными санкциями против Москвы.
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Лукашенко пообещал не дать Европе замерзнуть
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не даст замерзнуть Европе. Обещание прозвучало в опубликованном видео, на котором глава республики колол дрова.
«Не дадим Европе замерзнуть, поможем нашим братьям, может, и они когда-то нам помогут», – сказал белорусский лидер, когда колол дрова в среду. Видео колки дров опубликовал близкий к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канал «Пул Первого».
По словам Лукашенко, Европе не выбирать сейчас – елки или другие какие дрова, «главное – чтобы было тепло».
«Надо подумать, чтобы крестьяне, рабочие получили, а не богачи. Главное, чтобы в Польше Дуда и Моравецкий (президент Анджей Дуда и премьер Матеуш Моравецкий – прим. ВЗГЛЯД) не замерзли, это наши соседи, может, одумаются», – отметил президент Белоруссии.
Газета ВЗГЛЯД писала ранее, как Польша готовится к жизни без электричества.
Между тем в среду глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что цены на газ в странах Евросоюза увеличились в десять раз по сравнению с уровнем, который существовал до пандемии коронавируса.
Перед этим испанская La Vanguardia написала, что европейские газовые хранилища могут опустеть в начале февраля следующего года. Газета допускает, что у Европы в случае согласия России поставлять газ хотя бы в маленьком объеме получится «продержаться» до марта 2023-го.
МИД Венгрии не исключил пересмотра санкций в Евросоюзе
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Осенью можно ожидать пересмотра санкционной политики Евросоюза из-за приближения холодов, заявил госсекретарь МИД Венгрии по двусторонним отношениям Тамаш Менцер.
Менцер отметил, что «санкции вызвали дефицит энергии и взрывной скачок цен в Европе», в связи с чем «санкционную политику стоит пересмотреть», это позволит «купировать» энергодефицит. «Я в этом не оптимист, но пересмотра санкций можно ожидать осенью, когда истечет полугодовой срок», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на М1.
Госсекретарь «не исключает, что все больше людей видят реальность», так как «летнее тепло уходит». Он заявил, что «хорошо рассуждать о поставках газа», если «на улице тридцатиградусная жара», но «когда наступают холодные недели и месяцы и надо топить и управлять экономикой, защищать рабочие места». По его словам, «реальность стучится в двери каждой страны в Западной Европе». Менцер заверил, что «в Венгрии газ обязательно будет, хранилища заполнены на 38% относительно потребления, у нас уже достаточно запасов газа на 81 зимний день».
Комментируя, высказывания главы МИД Германии Анналены Бербок, Менцер отметил, что это внутреннее дело Германии. Однако он подчеркнул, что глава МИД Венгрии Петер Сийярто «никогда бы так не сказал, никогда бы не сказал, что его не интересует, что думают венгерские избиратели о чрезвычайно важном решении».
Напомним, Бербок в Праге заявила: «Если я пообещала людям Украины, что мы будем с вами столько, сколько вам будет нужно, я хочу сдержать это обещание. Неважно, что думают мои немецкие избиратели, я хочу сдержать обещание людям Украины».
Также он совершила визит в Киев, где заявила, что ее действия являются сигналом продолжающейся поддержки Украине. Читатели немецкого издания Die Welt раскритиковали главу немецкого МИДа.
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Эксперт объяснил отказ Германии поставлять танки «Леопард» Украине
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«Сегодня немцы пытаются помочь Украине только в оборонительных целях и при этом не дать ей возможности наступать на российские территории», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Вадим Козюлин. Ранее в Германии заявили о принятом запрете на поставку западных танков Украине.
«В Германии есть закон, согласно которому немецкая военная техника не должна поставляться в зону конфликта. Но в настоящее время они уже поставляют оружие на Украину, то есть Германия, по сути, ослабила собственное регулирование этих вопросов и шагнула ради Украины дальше, чем рассчитывала», – рассказал сотрудник Дипломатической академии МИД РФ, консультант ПИР-Центра Вадим Козюлин.
«Но вместе с тем немцы пытаются соблюсти определенные принципы. По их мнению, они помогают Украине обороняться, а не наступать. А поскольку танки – это все-таки наступательное оружие, они и приняли такое решение», – добавил он.
Эксперт также выразил уверенность в том, что поставки западного оружия на Украину будут продолжаться. «По мере того, насколько успешно будет продвигаться российская операция, Соединенные Штаты и их союзники будут поставлять для ВСУ все более дальнобойное оружие», – полагает собеседник.
«При этом возможность Украины атаковать территорию России будет регулироваться именно дальнобойностью поставляемого вооружения. Кроме того, у западных стран сегодня отмечается достаточно высокая эффективность вооружений за счет средств разведки, радиоэлектронной борьбы, средств противоартиллерийской борьбы и разведки. Они в целом понимают, как это сделать», – отметил Козюлин.
Ранее лидер социал-демократов Германии (СДПГ) Ларс Клингбейл в ходе выступления в Ольденбурге сообщил, что Германия совместно с союзниками приняла решение не поставлять Украине основные боевые танки западного образца.
В свою очередь обозреватель Bloomberg Андреас Клут отметил, что страны НАТО до сих пор не поставляли Украине основные боевые танки собственного производства. «Никто из стран-партнеров пока еще не отправлял западные танки, в отличие от советских», – приводит слова обозревателя ТАСС.
Клут указывает, что основная причина, по которой поставки танков не осуществляются – опасения западных стран по поводу возможной эскалации, если Украина получит современное западное оружие. Представители же Киева уже длительное время просят у Германии танки «Леопард» (Leopard), запасы которых у Берлина составляют около двух тысяч единиц, а также бронетранспортеры «Мардер» (Marder).
Кроме того, данные сервиса Ukraine Support Tracker германского Кильского института всемирной экономики свидетельствуют о том, что западные страны планируют выделить Украине военную помощь на сумму более 36 млрд евро.
По имеющейся у германского института информации, США – наиболее крупный поставщик вооружений и военной техники на Украину. На их долю будет приходиться 25 млрд евро. На втором месте по объемам поставок – Британия. Ее доля будет составлять 4 млрд евро. Более миллиарда евро также выделят Польша (1,8 млрд евро) и Германия (1,2 млрд евро), передает ТАСС.
США также являются лидером и по общим запланированным объемам помощи Украине. Они будет достигать 44,5 млрд евро.
В четверг президент США Джо Байден распорядился выделить Украине новый пакет военной помощи в размере до 600 млн долларов. По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, пакет «включает дополнительные вооружения, боеприпасы и технику из запасов» Пентагона.
Сообщается, что администрация США включила в новый пакет военной помощи Украине на сумму 600 млн долларов боеприпасы для реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, высокоточные артиллерийские снаряды, противопехотные мины Claymore («Клеймор»).
Ранее американские СМИ сообщили, что Вашингтон на данный момент якобы не намерен поставлять Киеву управляемые оперативно-тактические баллистические ракеты ATACMS из опасений эскалации, поскольку радиус их действия достигает 300 километров, что даст Украине возможность нанести удар по территории России.
Накануне глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Украина должна получить то вооружение, которое ей необходимо, в том числе танки. Во вторник глава комитета Бундестага по европейским делам Антон Хофрайтер («зеленые») выступил за скорейшую поставку Украине немецких боевых танков «Леопард». Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал «союзников» поставлять Киеву больше тяжелых вооружений.
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В Китае высмеяли Борреля за сравнение санкций против России с диетой
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Читатели китайского издания «Гуаньча» высмеяли слова главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, сравнившего санкции против России с диетой, эффект от которой, как предполагается, не достигается на следующий день, а будет постепенным.
«Диета неэффективна для похудения, а побочные эффекты от нее велики», – приводит РИА «Новости» слова одного из участников дискуссии.
«И согласно научным исследованиям, большинство людей, которые сидят на диете, чтобы похудеть, со временем снова набирают вес», – отметил другой пользователь.
«Диета или голодовка? Я думаю, все же нужно четко различать эти два понятия», – написали в комментариях.
«Бедный европейский народ, Боррель, очевидно, скорбит вместе с ним», – полагает еще один читатель.
«Я надеюсь, что весь Запад разделяет эту великую мудрость», – пошутил участник беседы.
Ранее постпред России при ООН Василий Небензя на заседании СБ ООН назвал главу европейской дипломатии Жозепа Борреля «вконец потерявшим дипломатические берега».
Напомним также, в четверг в Германии резко раскритиковали председателя ЕК Урсулу фон дер Ляйен за желание «наказать» Россию. В среду глава ЕК в своем выступлении на сессии Европарламента в Страсбурге заявила о десятикратном росте цен на газ в странах Евросоюза. Во вторник экономике Германии предрекли «трагедию в пяти актах» и рецессию. В понедельник в США сравнили Западную Европу с «такими странами, как Боливия», предсказав ЕС долгосрочный энергетический кризис и скатывание в средневековье. В прошлую пятницу в Турции предсказали скорую капитуляцию ЕС перед Россией.
Президент Польши захотел потребовать «репарации» от России
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Президент Польши Анджей Дуда считает, что республика должна потребовать «репарации» не только от Германии, но и от России.
«Германия начала Вторую мировую войну и напала на Польшу. Россия позже присоединилась к этой войне, поэтому я считаю, что репарации мы должны требовать и от России», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на Wprost.
«Думаю, мы должны это сделать. Я не вижу причин, по которым мы не должны этого добиваться», – добавил польский президент.
При этом он считает, что в конфликте вокруг репараций от Германии, которых добивается Польша, виновата не Варшава, а Берлин.
«Если сегодня кто-то говорит, что мы излишне разжигаем конфликт, требуя репараций, то пусть спрашивают немцев, почему в 1939 году они начали этот конфликт», – заявил Дуда.
Ранее власти Польши заявили, что требуют от Германии 6,2 трлн злотых (около 1,3 трлн долларов) в качестве репараций за ущерб от Второй мировой войны. В МИД Германии ответили, что считают вопрос закрытым.
При этом польские политики неоднократно заявляли, что надеются получить репарации не только от Германии, но и от России. Несколько лет назад глава «Права и справедливости» Ярослав Качиньский выразил мнение, что Москва, как и Берлин, обязана выплатить Варшаве компенсацию за ущерб во Второй мировой войне. Его поддержали многие польские политики. Так, замминистра иностранных дел Павел Яблонский заявил о «безоговорочном» праве Варшавы на репарации от России.
Накануне Качиньский заявил, что сейчас Польша не сможет добиться от России «компенсации» за Вторую мировую войну, но не отказывается от этой идеи.
Польские власти уже давно обвиняют Советский Союз наравне с нацистской Германией в развязывании Второй мировой войны. В России такой подход неоднократно называли попыткой искажения истории.