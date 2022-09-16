Путин пообщался с замгенсекретаря ООН после саммита ШОС

Эксперт назвал возможные маршруты поставок газа из России в Пакистан

«Первый вариант – это газопровод через Казахстан, Узбекистан, Афганистан вплоть до Пакистана. Альтернатива – тянуть газопровод через Каспийское море в Иран», – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в области энергетики Станислав Митрахович. В четверг на встрече с пакистанским премьером Шахбазом Шарифом в рамках саммита ШОС Владимир Путин допустил возможность поставок российского газа в Пакистан.

«Пока газопровода между Россией и Пакистаном нет. Идея – еще лишь на уровне обсуждений. Существует два варианта поставки газа из России в Пакистан. Первый – это газопровод через Казахстан, Узбекистан, Афганистан вплоть до Пакистана и, возможно, до Индии. Однако данный проект сложен тем, что охватывает много стран. Поэтому согласовать такой вариант будет достаточно непросто, особенно с учетом нестабильной политической ситуации в Афганистане», – пояснил главный эксперт Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) и Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович.

«Альтернативный вариант – тянуть газопровод через Каспийское море в Иран или зайти в Иран через Среднюю Азию. Такие варианты, я думаю, тоже могут рассматриваться, но это уже, так сказать, запасной вариант», – добавил собеседник.

При этом, подчеркивает главный эксперт ФНЭБ, для России стратегически важнее развивать другие направления в энергетике – прежде всего проектируемый газопровод «Сила Сибири – 2», связывающий Россию и Китай. «Взаимодействие России и Китая по вопросу увеличения поставок трубопроводного газа – важнейшая составляющая российской экономики в условиях отказа стран ЕС от нашего газа», – указал Митрахович. Кроме того, по мнению эксперта, следует направить силы на объединение российских компаний по производству СПГ (сжиженного природного газа). «На повестке дня также и вопрос об увеличении внутреннего потребления топлива – это и газификация, и производство газомоторного топлива, и создание новых индустриальных проектов», – отметил собеседник.

В четверг президент Владимир Путин сказал, что Россия допускает возможность поставок нашего трубопроводного газа в Пакистан. Об этом российский лидер заявил на встрече с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде. «Часть инфраструктуры уже создана – это Россия, Казахстан, Узбекистан. Нам нужно решить вопрос с Афганистаном», – передало слова Путина РИА «Новости». «Имея в виду наши взаимно добрые отношения с афганским народом, надеюсь, что и эта проблема может быть решена: имею в виду влияние Пакистана на ситуацию в этой стране», – добавил президент России.

Путин отметил – у Москвы и Исламабада есть и другие очень интересные и масштабные проекты, в том числе в сфере энергетики. Президент упомянул, в частности, проект «Пакистанский поток», предполагающий создание инфраструктуры для поставок сжиженного природного газа. Напомним, что в мае прошлого года Москва и Исламабад подписали соглашение о строительстве «Пакистанского потока» – газопровода длиной 1,1 тыс. километров, который должен связать инфраструктуру для приема СПГ в портах Карачи и Гвадар на юге Пакистана с электростанциями и промышленными потребителями газа на севере страны.

Вице-премьер Александр Новак сообщил в четверг, что строительство газопровода из Карачи на север Пакистана начнется в ближайшее время, передает ТАСС. Новак также упомянул перспективный проект газопровода из России через Казахстан, Узбекистан и Афганистан в Пакистан. «Такие поручения президенты дали, энергетические ведомства проработают вопросы строительства такого газопровода», – добавил замглавы правительства России. Что касается проекта газопровода «Сила Сибири – 2», то этот маршрут станет для нашей страны фактической заменой «Северного потока – 2», отметил Новак.