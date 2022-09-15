В Латвии задумали исключить русский язык из сферы услуг и торговли

Сейм (парламент) Латвии принял к рассмотрению законопроект «Об обеспечении статуса единственного государственного языка латышскому языку», который запрещает коммуницировать в ряде сфер в том числе на русском языке.

Проект представлен депутатами от правящей партии «Консервативные». За проголосовали 68 депутатов, против были 18 – от «Согласия» и несколько независимых. Между тем законопроект должен еще пройти три чтения, передает портал Delfi.

Законопроект запрещает коммуницировать «на языке, который не является официальным языком ЕС» (то есть на русском) муниципальным и государственным учреждениям, а также коммерсантам, оказывающим общественные услуги. Также не следует коммуницировать по-русски аэропорту, железнодорожным вокзалам и автовокзалам, такси.

Коммуникацией, как определили авторы инициативы, является любое информирование клиентов (письма, интернет-банки, мобильное приложение, портал, все виды рекламы, счета, договоры), исключая индивидуальное общение между работником и клиентом.

Также предлагается определить ограничения использования русского языка в торговле. Язык, не являющийся официальным языком сообщества, не должен фигурировать в аудио или визуальных объявлениях, в печатных объявлениях или объявлениях в интерактивной среде, на порталах, в присланной рекламе, если ранее клиент не согласился письменно получать информацию дополнительно на этом языке. Требование не относится к описанию товара и упаковке производителя, индивидуальному общению работника места торговли с конкретным лицом, удаленной торговле и уличной торговле.

Помимо этого, проект закона содержит ограничивает возможности работодателей выдвигать к работникам требования владения языком, не являющимся официальным языком ЕС, или же в случаях, когда владение таким языком создает преимущества для работника.

Если среди не менее 50 работников к не менее чем к пяти из них выдвигается требование знать такой язык, то работодатель должен проинформировать об этом государственную инспекцию по труду, предоставив обоснование. В свою очередь государственная инспекция по труду публикует на своем портале список таких работодателей.

Коммуницировать на русском или другом языке, не являющимся официальным в ЕС, можно в случаях, когда внешние (в данном контексте – международные) нормативные акты устанавливают лица на переводчика или право на использование другого языка и обязанность это обеспечить.

Использование язык можно в чрезвычайных ситуациях (аварии, несчастный случай, ситуации, когда есть угроза жизни и здоровью человека, в случаях, когда речь идет о предотвращении или раскрытии преступлений).

Между физическими лицами, в том числе когда одно физическое лицо оказывает услугу по заданию другого физического лица, коммуникация на русском возможна.

Также оговаривается, что Центр государственного языка на основании полученного заявления или конкретного случая имеет право освободить лицо от исполнения требований закона, если у коммерсантов, оказывающие услуги, перечисленный в 3-й статье (общественные, коммунальные услуги и так далее), более двух третей клиентов не являются гражданами или негражданами Латвии, а также юридическими лицами, зарегистрированными в Латвии.

Напомним, ранее сообщалось, что информация на сайте президента Латвии Эгила Левитса – president.lv – будет теперь предоставляться только на латышском и английском языках.