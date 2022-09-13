В Германии предложили разместить украинских беженцев в спортзалах

Депутат: Киев вынудил Россию нанести удары по энергетической инфраструктуре Украины

«Киев с одной стороны уничтожает объекты энергетической инфраструктуры Донбасса, а с другой – обещает ЕС нарастить поставки электроэнергии. Мы вынуждены наносить контрудары по территории, подконтрольной Киеву, чтобы защитить жителей Донбасса», – заявил газете ВЗГЛЯД заявил депутат Госдумы Андрей Красов. Ранее сразу пять областей Украины столкнулись с блэкаутом.

«Украинские боевики регулярно наносят удары по энергетической инфраструктуре ЛНР, ДНР и освобожденных украинских территорий. То есть Украина ведет себя как государство-террорист в отношении русских людей, живущих на этих территориях. Кроме того, как давно известно, войска киевского режима постоянно размещают бронетехнику и другие свои объекты вблизи гражданской инфраструктуры, провоцируя тем самым ответный огонь российской армии по этим целям. В такой ситуации мы вынуждены наносить наши контрудары по энергетической инфраструктуре, чтобы защитить миллионы мирных людей Донбасса от агрессии», – считает зампред комитета Госдумы по обороне, Герой России Андрей Красов.

«Цель киевского режима – не дать вернуться к нормальной жизни жителям Донбасса и другим соотечественникам, проживающим на освобожденных территориях. Он готов на все что угодно для достижения этих преступных целей. В том числе режим даже готов рисковать жизнями не только украинцев, но и всех европейцев, намеренно провоцируя ядерную катастрофу на Запорожской АЭС. Для деятелей режима ничто не имеет ценности», – добавил Красов.

По его мнению, президент Украины Владимир Зеленский при этом ведет постоянную торговлю с западными странами с целью получить еще больше денег и оружия. «Уничтожая объекты энергетической инфраструктуры Донбасса, он в то же время обещал европейским политикам увеличить им поставки электроэнергии. Аналогичная ситуация была и с зерном. Действительно голодающим странам досталась лишь незначительная часть того, что вывезли с территории Украины. При этом Киев и Запад утверждали, будто это Россия мешает им накормить голодающие страны Африки. Случаев киевского шантажа можно припомнить много», – отметил депутат.

«Зеленский полагает, что за его спиной стоит коллективный Запад и поэтому он волен поступать так, как хочет, шантажируя нас безопасностью мирных людей и нарушая при этом все нормы международного права. Но такое ощущение безнаказанности – ложное. Специальная военная операция вне всякого сомнения закончится выполнением всех поставленных задач. После этого состоится трибунал, на котором Зеленскому придется ответить за военные преступления, на совершение которых он отдавал приказы», – убежден Красов.

Зеленский напрасно верит в то, что коллективный Запад позволит ему избежать в конце концов ответственности, напоминает депутат. «На самом деле, США и страны Европы используют Украину в своих интересах лишь до тех пор, пока им это выгодно. Зеленскому стоит иметь в виду, что на Западе уже начинаются внутренние волнения, вызванные ростом цен, инфляцией и социальной напряженностью», – сказал Красов. По его мнению, в этих условиях Запад довольно скоро будет вынужден прекратить свою поддержку киевского режима.

Как сообщала ранее газета ВЗГЛЯД, воскресным вечером сразу пять областей Украины столкнулись с блэкаутом. И хотя после полуночи в большинстве районов подача электричества была восстановлена, одна из крупнейших на Украине ТЭЦ – Харьковская – была выведена из строя на долгое время.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский подтвердил информацию об отключении электроэнергии в ряде областей страны. По его данным, полное отключение электроэнергии произошло в Харьковской и Донецкой областях, частичное – в Запорожской, Днепропетровской и Сумской областях.

Тем временем глава администрации региона Евгений Балицкий Запорожской области напомнил соотечественникам, живущим на подконтрольной Киеву территории, о том, что контрольно-пропускной пункт «Васильевка» открыт для частных лиц, планирующих переехать на освобожденную часть Запорожья.