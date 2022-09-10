В Балаклее и Чугуеве поражены штаб нацгвардии Украины и пункты дислокации «Кракена»

Высокоточным оружием ВКС России поражены штаб 5-й бригады нацгвардии Украины, пункты временной дислокации подразделений 92-й мехбригады и нацформирования «Кракен» в Балаклее и Чугуеве Харьковской области, а также пункт управления 54-й мехбригады в районе Рай-Александровки ДНР, уничтожено до 300 украинских военнослужащих и до 15 единиц военной техники, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«Продолжается нанесение ударов оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией по военным объектам на территории Украины. За сутки поражены семь пунктов управления ВСУ в районах населенных пунктов Розовка, Очеретино, Водяное, Новомихайловка и Угледар в ДНР Снигиревка и Новониколаевка в Николаевской области, а также 48 артиллерийских подразделений, живая сила и военная техника ВСУ в 178 районах», – говорится в сообщении Минобороны в Telegram-канале.

Кроме того, по словам Конашенкова, уничтожены шесть складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в Курахово, Константиновке и Северске в ДНР, Днепре и Радушном в Днепропетровской области, Гуляй Поле Запорожской области. Также в районе населенного пункта Калуга Николаевской области уничтожена радиолокационная станция обнаружения и сопровождения воздушных целей.

«В ходе контрбатарейной борьбы подавлены два взвода реактивной и пять взводов ствольной артиллерии ВСУ в районах населенных пунктов Георгиевка, Красногоровка, Антоновка, Романовка, Очеретино, Новгородское и Новоселовка Первая ДНР. В районе населенного пункта Новоселовка Первая ДНР уничтожена 155-мм гаубица М777 производства США», – говорится в сообщении Минобороны.

Также средствами противовоздушной обороны сбиты 13 беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Чкалово и Беляевка в Херсонской области, Красное Харьковской области, Смелое, Старомлыновка и Новоукраинское в Запорожской области, а также Новоандреевка, Валерьяновка, Кирилловка и Пантелеймоновка в Донецкой народной республике. В районе Новой Каховки Херсонской области уничтожены в воздухе пять снарядов реактивной системы залпового огня «HIMARS».

По данным Минобороны, всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 293 самолета, 152 вертолета, 1929 беспилотных летательных аппаратов, 374 зенитных ракетных комплекса, 4870 танков и других боевых бронированных машин, 830 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3375 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 5432 единицы специальной военной автомобильной техники.

Ранее в Минобороны заявили, что высокоточными ударами ВКС России поражены пункты управления националистического формирования «Кракен» в Харьковской области и 93-й механизированной бригады в районе Артемовска в ДНР, уничтожено свыше 50 националистов, а также 16 единиц специальной военной техники и автомобилей.

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