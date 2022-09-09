Минобороны рассказало о нанесении высокоточных ударов по ВСУ в Харьковской области

Высокоточными ударами ВКС России поражены пункты управления националистического формирования «Кракен» в Харьковской области и 93-й механизированной бригады в районе Артемовска в ДНР, уничтожено свыше 50 националистов, а также 16 единиц специальной военной техники и автомобилей, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По данным российского военного ведомства, вооруженные силы Украины на Николаево-Криворожском направлении предприняли несколько неудачных попыток атак, понесли потери и отступили.

«Нанесено поражение живой силе и военной технике 46-й аэромобильной бригады, 35-й бригады морской пехоты и 61-й пехотной егерьской бригады в районах населенных пунктов Безыменное, Новогригорьевка Николаевской области и Сухой Ставок Херсонской области. Всего за сутки на Николаево-Криворожском направлении противник потерял три танка, четыре боевые машины пехоты и семь других бронированных машин, два пикапа с крупнокалиберными пулеметами и более 270 военнослужащих», – говорится в сообщении в Telegram-канале Минобороны.

Кроме того, как сообщили в ведомстве, ВКС России поразили пункты управления националистического формирования «Кракен» в районе населенного пункта Пришиб Харьковской области и 93-й механизированной бригады в районе Артемовска ДНР. Уничтожено свыше 50 националистов, а также 16 единиц специальной военной техники и автомобилей.

«Ударами высокоточного оружия наземного базирования по пунктам временной дислокации подразделений 127-й бригады территориальной обороны и 14-й механизированной бригады в районе города Харькова ликвидировано более 50 и ранено свыше 120 украинских военнослужащих», – заявил Конашенков.

Также продолжается нанесение ударов оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией по военным объектам на территории Украины.

«За сутки поражены восемь пунктов управления ВСУ в районах населенных пунктов Лебяжье, Червоный Яр, Гусаровка и Лиман в Харьковской области, Марьинка и Рай-Александровка в ДНР, Кривой Рог в Днепропетровской области, Гуляйполе в Запорожской области, а также 52 артиллерийских подразделения, живая сила и военная техника ВСУ в 153 районах», – отмечается в сообщении.

Кроме того, уничтожено три склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов ВСУ в районах Чугуева Харьковской области и Радушное Днепропетровской области.

«В районе населенного пункта Червоный Донец Харьковской области уничтожена боевая машина реактивной системы залпового огня HIMARS производства США. В районе Ровнополья Запорожской области уничтожена американская гаубица М777. Средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты шесть беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Изюм Харьковской области, Старомлиновка, Кирилловка, Славное и Макеевка в Донецкой народной республики, а также Сладкая Балка Запорожской области», – заявили в Минобороны.

Также уничтожены в воздухе 18 снарядов реактивных систем залпового огня HIMARS и «Ольха» в районах населенных пунктов Новая Каховка и Голая Пристань Херсонской области, а также Каховской ГЭС.

Ранее сообщалось, что высокоточными ударами ВКС России нанесено поражение пунктам временной дислокации подразделений 95-й десантно-штурмовой бригады в районе Славянска и 81-й аэромобильной бригады в районе Краматорска Донецкой народной республики (ДНР). Уничтожено до 120 украинских военнослужащих, 15 единиц бронированной и автомобильной техники.

До этого Минобороны показало переброску войск на Харьковское направление.

Также сообщалось, что в подконтрольную ВС России часть Харьковской области входят резервные соединения.