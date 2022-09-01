Москвичам пообещали прохладный сентябрь

В целом сентябрь в Центральной части России будет прохладным, однако не стоит терять надежу на потепление, хотя в ближайшее время его не предвидится, рассказала газете ВЗГЛЯД главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова.

«В Центральной России в сентябре предполагается, что температурный фон будет ниже климатической нормы. Тем не менее внутри месяца возможны и периоды потепления, однако это предусматривается уже более краткосрочными прогнозами на 5–7 дней. Не нужно терять надежду, погода в европейской части России переменчивая, это ее основное свойство. Но в целом месяц будет более прохладным», – говорит Макарова.

Она подчеркивает, что бабье лето (длительный период ясной и безветренной погоды без осадков, когда ночью наблюдается похолодание, а днем все еще держится теплая температура) в этом году в столице все-таки может не наступить, поскольку такой период встречается не каждый сезон.

«Возможно, циклоны будут проходить севернее, будут поставлять более теплый воздух, но при этом не будет такой стабильной солнечной погоды. Будут облака, дожди, но температурный фон в некоторые дни может даже превышать норму. При этом ночи будут более теплыми, а дни – умеренными. Но пока по характеру циркуляции мы говорим, что на месте этого антициклона, который продолжительное время преобладал над средней полосой, пришла полярная ложбина», – рассказывает синоптик.

Специалист объясняет, что полярная ложбина – это крупномасштабная волна, которая создает у земли более низкий фон атмосферного давления, обилие облаков, большую относительную влажность и меньшую продолжительность солнечного сияния. Такая погода воспринимается человеком как прохладная.

«Это надолго у нас затянется. Может прийти антициклон, но мы будем под влиянием стратосферных ложбинок, которые как раз и обеспечат нам погоду с более низким температурным фоном, который будет отставать от нормы, и облака. Первая декада сентября будет отмечена таким характером погоды, но если он изменится в лучшую сторону, мы предупредим за 3–4 дня», – обещает Макарова.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что в целом осень в столице ожидается немного теплее нормы, а метеорологическая зима, скорее всего, опоздает на одну-две недели. В целом наступающий в столичном регионе осенне-зимний сезон 2022–2023 годов оценивается как умеренно холодный.