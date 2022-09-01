Москвичам спрогнозировали осень теплее нормы и задержку зимы

Осень в Москве, несмотря на холодный старт, будет немного теплее нормы, метеорологическая зима может прийти с задержкой на одну-две недели, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Несмотря на довольно крутой холодный старт, осень в целом будет немного теплее среднестатистических показателей с количеством осадков, близким к норме. Метеорологическая зима, то есть устойчивый переход среднесуточной температуры через ноль в сторону отрицательных значений, которая в Москве обычно наступает в районе 10 ноября, по всей видимости, придет с задержкой на одну-две недели», – передает РИА «Новости» его слова.

Тишковец добавил, что первый неустойчивый снежный покров появится в ноябре, но устойчиво снег ляжет лишь в декабре.

По словам эксперта, грядущая зима в Москве прогнозируется на 2–3 градуса теплее параметров климата.

«Предварительные расчеты показывают, что грядущая зима прогнозируется в среднем на 2–3 градуса теплее параметров климата. При этом дефицита осадков и снега не предвидится», – отметил Тишковец.

Специалист сообщил, что в целом наступающий в столичном регионе осенне-зимний сезон 2022–2023 годов оценивается как умеренно холодный с нормальным распределением количества осадков и сугробов, высота которых составит несколько десятков сантиметров.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что потепления после резкого похолодания 1 сентября в Москве не ожидается.