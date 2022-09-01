Жертвами неизвестной пневмонии в Аргентине стали два человека

Власти аргентинской провинции Тукуман сообщили о смерти двух человек от пневмонии неизвестного происхождения.

«У шести заболевших была выявлена двусторонняя пневмония, из них двое умерли, трое находятся в больнице. Шестой пациент чувствует себя хорошо и находится на домашнем карантине», – передает ТАСС текст заявления министерства здравоохранения региона.

Среди заболевших – пять сотрудников частной больницы и один проходивший в ней лечение пациент. По данным Минздрава, симптомы у них появились в период с 18 по 22 августа. «С 22 августа новых случаев выявлено не было», – отметили в ведомстве. Ранее Минздрав Аргентины информировал, что анализы на коронавирус, грипп, простуду, хантавирус и 25 видов бактерий дали отрицательный результат.

По сведениям телеканала «Тодо нотисиас», больница была закрыта на карантин.

Напомним, в начале февраля глава Аргентины Альберто Фернандес на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Кремле рассказал о том, что привился российской вакциной от коронавируса «Спутник V».

В начале декабря 2021 года Аргентина одобрила применение однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт» в качестве самостоятельного препарата и бустирующей инъекции. В июне того же года президенты России Владимир Путин и Фернандес на полях Петербургского международного экономического форума в режиме видеоконференции дали старт запуску производства российской вакцины «Спутник V» в Аргентине. Позже президент Аргентины Альберто Фернандес выразил благодарность за возможность использовать российский препарат от коронавируса «Спутник V» для вакцинации населения.